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Intel çift çekirdekli Pentium E6500 modelini kullanıma sunuyor

9 yıl
15,9b
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17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel çift çekirdekli Pentium E6500 modelini kullanıma sunuyor
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AMD'nin çift çekirdekli Athlon II X2 245 ve 250 modellerini duyurmasından sonra gözlerin çevrildiği Intel cephesinde hareketlilik başladı zira gelen haberlere göre firma çift çekirdekli Pentium E6500 modelini önümüzdeki hafta duyurmaya hazırlanıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Wolfadale tabanlı yeni işlemcinin 2.93GHz'de çalışacağı açıklanırken 2MB seviye 2 bellek birimine sahip olduğu belirtildi.

LGA775 formunda olan ve 1066MHz FSB desteği sunan çift çekirdekli yeni işlemcisinin ısıl güç tasarımı yani TDP seviyesi ise 65 Watt olarak belirlenmiş. 9 veya 10 Ağustos'ta lanse edileceği belirtilen Pentium E6500 modelinin yurt dışında 84$ seviyesinden kullanıma sunulacağı belirtilirken rakibinin bu hamlesine AMD'nin herhangi bir yeni fiyat indirimiyle yanıt verip vermeyeceğiz ise henüz bilinmiyor.


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DH Misafiri 9 yıl
şimdi karşılaştırma yapacak olsak E7400 e o kadar para vermektense E6500 tercih edilebilir mi ? Şöyle HD 4770 li E6500 lü bir sistem nasıl olurdu?
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bLacK_EaqLe 9 yıl
şimdi karşılaştırma yapacak olsak E7400 e o kadar para vermektense E6500 tercih edilebilir mi ? Şöyle HD 4770 li E6500 lü bir sistem nasıl olurdu?
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XenonMan58 9 yıl
neden bu kadar paragöz ki bunlar Allah doyursun bugün Berat Kandili dua edecem bu aç gözlü insanların gözünü doyurması için Mevlaya...
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Chris Brown 9 yıl
Oc yapmayı az çokbilen birisi için , E5200 den sonra E7400 e kadar olan modelleri almak mantıksızlıktır.
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XenonMan58 9 yıl
neden bu kadar paragöz ki bunlar Allah doyursun bugün Berat Kandili dua edecem bu aç gözlü insanların gözünü doyurması için Mevlaya...
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cobi 9 yıl
e-5200 ile farkı ne acaba bendeki de wolfdale bu da; bendeki de 2mb cache bu da; bu default 11x266 ile görüyor e bendeki de oc ile 4.00 ghz oluyor (2.93 ısınmadan kullanılabilir) farkı sadece oc yapmadan kullananlar için olacaktır sanırım bide daha yeni revizyon olabilir
başka fark görebilen varsa bana da söylesin
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Regor 9 yıl
Kesin yine virtualization desteği yoktur!
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MÜŞAVİR 9 yıl
11 çarpanla geldiğine göre 1333 fsb destekleyen anakartlarda bile çok rahat 3.66 ghz de kullanılabilir günlük. Hatta 4.00 ghz de günlük kullanılması da büyük bir olay olmayacaktır. Buda bir çok uygulama için son kullanıcılara yetecektir diye düşünüyorum.
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Timeguard 9 yıl
11x400 olur mu acaba fsb de sorun yasıyor mu bu yenı 6x serısı ama sanmıyorum sorun yasıcagını 400fsb de gelıstırılmıs olucaktır cunku bakalım gorucez
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