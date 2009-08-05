Intel çift çekirdekli Pentium E6500 modelini kullanıma sunuyor

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AMD'nin çift çekirdekli Athlon II X2 245 ve 250 modellerini duyurmasından sonra gözlerin çevrildiği Intel cephesinde hareketlilik başladı zira gelen haberlere göre firma çift çekirdekli Pentium E6500 modelini önümüzdeki hafta duyurmaya hazırlanıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Wolfadale tabanlı yeni işlemcinin 2.93GHz'de çalışacağı açıklanırken 2MB seviye 2 bellek birimine sahip olduğu belirtildi.

LGA775 formunda olan ve 1066MHz FSB desteği sunan çift çekirdekli yeni işlemcisinin ısıl güç tasarımı yani TDP seviyesi ise 65 Watt olarak belirlenmiş. 9 veya 10 Ağustos'ta lanse edileceği belirtilen Pentium E6500 modelinin yurt dışında 84$ seviyesinden kullanıma sunulacağı belirtilirken rakibinin bu hamlesine AMD'nin herhangi bir yeni fiyat indirimiyle yanıt verip vermeyeceğiz ise henüz bilinmiyor.