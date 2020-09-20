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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel, Compute Runtime’a DG1 ekran kartı desteği ekledi

    Yarıiletken üreticisi Intel Rocket Lake işlemcileri öncesinde yazılım kanadında da hazırlıklarını sürdürüyor. Firmanın compute API odaklı aracına gelen güncelleştirme DG1 kartına destek sunuyor.
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    Ekran Kartı
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    Metehan Göktaş
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    Intel, Compute Runtime’a DG1 ekran kartı desteği ekledi
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    Mavi ekip 11. nesil Core işlemci ailesi öncesinde donanım tarafındaki hazırlıklarını yazılım birlikte götürüyor. Compute Runtime’ın güncellenmesiyle listelenen değişiklikler yeni donanımlara hazırlığı gün yüzüne çıkardı.

    Compute Runtime'ın yeni sürümünde yeni donanımlara destek geldi

    Intel’in ekran kartları için Compute API desteği sağlamak için geliştirdiği Compute Runtime’ın 20.37.17906 sürümünün değişiklikler notunda yer alanlar yeni donanımlara ışık tutuyor. Runtime’a eklenen DG1 desteği bu alanda en dikkat çeken satır.

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    Tiger Lake işlemcilerine eşlik etmesi beklenen 3 GB ve 6 GB bellekli DG1 çözümlerinin yakında ilk dizüstülerde yerini alacağı tahmin ediliyor. Ayrıca yeni sürümle birlikte Rocket Lake işlemcilerine de destek eklenmiş durumda.

    Intel, Compute Runtime’a DG1 ekran kartı desteği ekledi

    LGA 1200 soketinin kullanılmaya devam edileceği 11. nesil Core işlemci ailesi  entegre grafik birimi tarafında uzun süredir kullanılan Gen 9.5’tan Xe mimarili Gen 12 GPU’suna yükseltmeye sahne olacak.

    Ayrıca Bkz. "Gigabyte Blower fanlı RTX 3090’ını duyurdu"

    Anakart üreticilerinin şu günlerde hazırlıklarını tamamladığı bildirilen Rocket Lake yongalarının önümüzdeki yılın başlarında satışa sunulması bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/intel-compute-runtime-gets-rocket-lake-dg1-support Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 1 sa.
    iyi bir özellik :)
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