Intel, Compute Runtime’a DG1 ekran kartı desteği ekledi

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Mavi ekip 11. nesil Core işlemci ailesi öncesinde donanım tarafındaki hazırlıklarını yazılım birlikte götürüyor. Compute Runtime’ın güncellenmesiyle listelenen değişiklikler yeni donanımlara hazırlığı gün yüzüne çıkardı.

Compute Runtime'ın yeni sürümünde yeni donanımlara destek geldi

Intel’in ekran kartları için Compute API desteği sağlamak için geliştirdiği Compute Runtime’ın 20.37.17906 sürümünün değişiklikler notunda yer alanlar yeni donanımlara ışık tutuyor. Runtime’a eklenen DG1 desteği bu alanda en dikkat çeken satır.

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Tiger Lake işlemcilerine eşlik etmesi beklenen 3 GB ve 6 GB bellekli DG1 çözümlerinin yakında ilk dizüstülerde yerini alacağı tahmin ediliyor. Ayrıca yeni sürümle birlikte Rocket Lake işlemcilerine de destek eklenmiş durumda.

LGA 1200 soketinin kullanılmaya devam edileceği 11. nesil Core işlemci ailesi entegre grafik birimi tarafında uzun süredir kullanılan Gen 9.5’tan Xe mimarili Gen 12 GPU’suna yükseltmeye sahne olacak.

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Anakart üreticilerinin şu günlerde hazırlıklarını tamamladığı bildirilen Rocket Lake yongalarının önümüzdeki yılın başlarında satışa sunulması bekleniyor.

https://videocardz.com/newz/intel-compute-runtime-gets-rocket-lake-dg1-support

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