Intel Core 2 Quad 8300 modelini kullanıma sunuyor

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Core i7 serisi yeni nesil işlemcilerini 17 Kasım'da kullanıma sunan Intel, Core 2 jenerasyonunu dört çekirdekli yeni modeller ile güncellemeye de devam ediyor. Firma bugün itibariyle dört çekirdekli Core 2 Quad 8300 modelini kullanıma sunuyor. Resmi duyurusu yaz aylarında yapılan Q8000 serisinin yeni temsilcisi teknik özellikleri itibariyle Q9300'ün modelinin ekonomik bir alternatifi olacak gibi görünüyor.

Intel'in 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Core 2 Quad 8300, 2.53GHz'de çalışıyor ve 1333MHz FSB desteğiyle geliyor. Core 2 Quad 9300'den farklı olarak 6MB yerine 4MB kapasiteli seviye 2 bellek ile donatılan işlemcinin ısıl güç tasarımı 95 watt olarak belirlenmiş. LGA775 formundaki Q8300 modeli adetli alımlarda 224$'lık etiket fiyatı ile kullanıma sunulacak. Hatırlanacağı üzere Q8200 modelinin fiyatı 17 Ekim'de 224$'dan 193$'a çekilmişti.