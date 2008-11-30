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Intel Core 2 Quad 8300 modelini kullanıma sunuyor

10 yıl
12,7b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel Core 2 Quad 8300 modelini kullanıma sunuyor
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Core i7 serisi yeni nesil işlemcilerini 17 Kasım'da kullanıma sunan Intel, Core 2 jenerasyonunu dört çekirdekli yeni modeller ile güncellemeye de devam ediyor. Firma bugün itibariyle dört çekirdekli Core 2 Quad 8300 modelini kullanıma sunuyor. Resmi duyurusu yaz aylarında yapılan Q8000 serisinin yeni temsilcisi teknik özellikleri itibariyle Q9300'ün modelinin ekonomik bir alternatifi olacak gibi görünüyor.

Intel'in 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Core 2 Quad 8300, 2.53GHz'de çalışıyor ve 1333MHz FSB desteğiyle geliyor. Core 2 Quad 9300'den farklı olarak 6MB yerine 4MB kapasiteli seviye 2 bellek ile donatılan işlemcinin ısıl güç tasarımı 95 watt olarak belirlenmiş. LGA775 formundaki Q8300 modeli adetli alımlarda 224$'lık etiket fiyatı ile kullanıma sunulacak. Hatırlanacağı üzere Q8200 modelinin fiyatı 17 Ekim'de 224$'dan 193$'a çekilmişti.


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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar ben bu ilemciyi kullanıom süper bi cihaz biraz pahalı ama herzamanda işlemci almıyosunki ma tavsiyemdir
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stepler53 10 yıl
aynen bu ne yhaw ucuzlattttttt :D 100 e çek anasını maliyeti bile o kadar değill
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yc#1 10 yıl
Q6600 varken alayı yalan bunların.
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl
Pahalı yine pahalı

4 çekirdekli bir işlemciye 200 dolardan fazla verilmez.
Bu tür işlemciler 150 dolar falan olması lazım ya ne bu


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red_wolf 10 yıl
gereksiz, e8000 serısı cıf cekrdeklıler dururken buna hiç gerek yok su an için oyunlar hız bazlı calısıyor yanı en yuksek mhz alan ıslemcı makbul ıslem yapmak ıcınse yıne benım tercıhım core2duo olur
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max975 10 yıl
birinin yerine diğeri
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