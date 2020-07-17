Intel Core i9-10850K’nın fiyatı sızdı

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Comet Lake işlemcileriyle üst seviyede en iyi oyun performansı sunmaya devam eden Intel, fiyatlandırma politikası nedeniyle eleştiriliyor. Firmanın buna yönelik çözümünün fiyatı paylaşıldı.

Core i9-10850K

Bir retail kanalında yapılan paylaşıma göre Intel Core i9-10850K 450 dolarlık fiyat etiketiyle gelecek. hem baz hem de boost frekansta 100 MHz’lik kırpmaya gidilen Core i9 yongası Core i9-10900K’da olduğu gibi 10 çekirdek 20 izlek taşırken 20 MB önbellekle desteklenmiş durumda.

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Performans kanadında ağabeyinden %5 yavaş kalması beklenen yeni yonganın TDP değeri yine 125 watt seviyesinde kalacağı söylenebilir. Son olarak işlemcinin henüz son kullanıcılara sunulup sunulmayacağı netlik kazanmış değil. Core i9-10850K’nın OEM pazarına mahsus uygun fiyatlı ve performanslı bir işlemci olarak sağlanması ihtimali üzerinde duruluyor.

https://videocardz.com/newz/digitalstorm-lists-intel-core-i9-10850k-for-around-450-usd

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