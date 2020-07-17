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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Core i9-10850K’nın fiyatı sızdı

    Core i9-10900K’nın uygun fiyatlı hali olarak tasarlanan işlemcinin fiyatı nihayet gün yüzüne çıktı.
    4 sa.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel Core i9-10850K’nın fiyatı sızdı
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    Comet Lake işlemcileriyle üst seviyede en iyi oyun performansı sunmaya devam eden Intel, fiyatlandırma politikası nedeniyle eleştiriliyor. Firmanın buna yönelik çözümünün fiyatı paylaşıldı.

    Core i9-10850K

    Bir retail kanalında yapılan paylaşıma göre Intel Core i9-10850K 450 dolarlık fiyat etiketiyle gelecek. hem baz hem de boost frekansta 100 MHz’lik kırpmaya gidilen Core i9 yongası Core i9-10900K’da olduğu gibi 10 çekirdek 20 izlek taşırken 20 MB önbellekle desteklenmiş durumda.

    Intel Core i9-10850K’nın fiyatı sızdı
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "Büyük Navi RTX 2080 Ti’dan %50 hızlı olabilir: 310 watt çekebilir"

    Performans kanadında ağabeyinden %5 yavaş kalması beklenen yeni yonganın TDP değeri yine 125 watt seviyesinde kalacağı söylenebilir. Son olarak işlemcinin henüz son kullanıcılara sunulup sunulmayacağı netlik kazanmış değil. Core i9-10850K’nın OEM pazarına mahsus uygun fiyatlı ve performanslı bir işlemci olarak sağlanması ihtimali üzerinde duruluyor.



    https://videocardz.com/newz/digitalstorm-lists-intel-core-i9-10850k-for-around-450-usd Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 4 sa. en beğenilen
    Son olarak işlemcinin henüz son kullanıcılara sunulup sunulmayacağı netlik kazanmış değil. Core i9-10850K’nın OEM pazarına mahsus uygun fiyatlı ve performanslı bir işlemci olarak sağlanması ihtimali üzerinde duruluyor.

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    Son olarak işlemcinin henüz son kullanıcılara sunulup sunulmayacağı netlik kazanmış değil. Core i9-10850K’nın OEM pazarına mahsus uygun fiyatlı ve
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    Wilson Fisk (Çağlar Kılıç) 4 sa. en beğenilen
    Son olarak işlemcinin henüz son kullanıcılara sunulup sunulmayacağı netlik kazanmış değil. Core i9-10850K’nın OEM pazarına mahsus uygun fiyatlı ve performanslı bir işlemci olarak sağlanması ihtimali üzerinde duruluyor.

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