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Intel Core i9: 6 çekirdekli masaüstü işlemcilerin isimlendirmesi netleşiyor mu?

9 yıl
23,2b
1
62
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel Core i9: 6 çekirdekli masaüstü işlemcilerin isimlendirmesi netleşiyor mu?
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Lynnfield kod adını taşıyan Core i5 işlemcilerini yılın ikinci yarısında duyurmayı hedefleyen Intel, masaüstü sistemler için hazırladığı 6 çekirdekli ilk işlemcilerini de pazara sunmanın planlarını yapıyor. Firmanın Gulftown kod adını taşıyan ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan LGA1366 formundaki 6 çekirdekli ilk işlemcilerinin, beklenenden daha önce Core i5 işlemcileriyle eş zaman olarak pazara giriş yapabileceğinden bahsetmiştik. Gelen son bilgilere göre Intel, 6 çekirdekli işlemcilerini Core i9 serisi altında pazara sunabilir.

Westmere mimarisi ile gelecek 7 yeni SSE komut setine de destek verecek olan Gulftown serisi yüksek performans odaklı yeni işlemciler, 3 kanal DDR3 desteği sunacak ve X58 yonga setli anakartlar ile kullanılabilecekler. Gulftown kod adlı işlemcilerin Core i9 serisi altında anons edilmesiyle birlikte Intel'in Nehalem mimarisi ile başlayan yeni jenerasyon atılımının pazardaki temsilcileri Core i3, Core i5, Core i7 ve Core i9 serileri altında kullanıma sunulmuş olacak.

Core iX markasını yaygınlaştırmakta kararlı olan Intel, Pentium ve Core 2 serisi işlemcilerine de devam edecek. Mevcut bilgilere göre 2011-2012 yılına kadar pazarda kalacağı ön görülen Core 2 jenerasyonuna ek olarak, firma tarihinde önemli bir yeri olan Pentium markasının da yeni model takviyeleriyle Core iX serisinin yanında alternatif çözümler olarak yola devam etmesi bekleniyor. Bu arada bir diğer habere göre Intel, Lynnfield kod adını taşıyan işlemcilerin üst düzey bazı temsilcilerini Core i5 yerine Core i7 çatısı altında tanıtabilir.


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kaskas123 6 yıl
ölen bir socket canlandırması iyi. bu sayede bol çeşit anakart olacak.
fiyatı en az 500$ veya üstü gelir.
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Tsumugi Shirogane 6 yıl
Yıl 2013 i9 nerede DH? [>:]

Not: Hazır konu hortladı yazayım dedim
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yenerbalcı 6 yıl
satış politikası
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Ceann Capall 6 yıl kaskas123
kaskas123

ölen bir socket canlandırması iyi. bu sayede bol çeşit anakart olacak.
fiyatı en az 500$ veya üstü gelir.

soket ölü zaten ne canlanması 2009 haberi
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OnTEC 6 yıl
Gözünüzü seveyim şu forumu kullanmayı öğrenin 2009 yılının konusu hortlatilir mi ya?
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PcExpertt 6 yıl OnTEC
OnTEC

Gözünüzü seveyim şu forumu kullanmayı öğrenin 2009 yılının konusu hortlatilir mi ya?

Tamam beyler kızmayın
Farketmedim Foruma yeni üyeyim :/ :/
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sokullu 9 yıl
Arkadaslar intel iyice isin seyini cikardi essegin kulagina suyu kacirdi
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xsekox 9 yıl
Bazı arkadaşlar ne gerek var diyor fakat ben 3dsmax kullanıyorum.Render da i7 ler 8 kare açarken i9 lar 12 kare açacak buda gerçekten süre konusunda çok iyi bir olay.Zaten işlemciler daha çok bu işler için üretiliyorlar.
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ByBenasi 9 yıl
32Nm Olursa 6 Çekirdek ile OC Süper Olur Çarpanda Biraz yüksek olursa


bu arada @kemomando İşlemciler neyle yarışşın Hız yükseltseler 4GHZ-5Ghz Büyük bir ısı ve normal kullanıcılar kullanamaz bu yüzden çekirdek arttırıyorlar. Yakında Ghz hiç sorulmaz direk kaç çekirdek
gerçi 32Nm intel 4ghz işlemci üretse iyi aslında pek ısı olmaz güzel bi stok fanla
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar, ben 3D programlar kullanıyorum ve bu programların hesaplamalar bazen günlerce sürebiliyor. Örneğin core2quad 6600 ile 8 saat süren hesap, dual xeon (toplam 8 çekirdek) işlemcili bir sistemde 3-4 saatte bitiyor. 6 çekirdekli xeon (toplam 12 çekirdek) işlemcilerle ise bu süre dahada kısalıyor. Öte yandan Word, excel, internet, chat gibi uygulamaları kulananlar için core 2 duo yeter artar bile. Zaten bu işlemciler, şu aşamada bu kullanıcılara hitap etmiyor. Dolayısıyla koskoca işlemci devlerinin bu çekirdek merakı fantezi değil, talep var.
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murat guler 9 yıl
Benim gibi hızlı çift çekirdek işlemcisi olan oyun meraklılarının çok da umursamadıgını tahmin ettigim haberlerden biri daha. Malum oyunların çok büyük çogunlugu halen efektif olarak çift çekirdek kullanıyor. Bende LGA775 E8500 var. 33 dolarlık sogutucu ile 4.1 Ghz'de kullanıyorum. 1 sene daha beni idare eder diye tahmin ediyorum. Daha sonra 4 çekirdek destekli oyunlar yaygınlaşmaya başladıgında ikinciel pazarından görece ucuz bir fiyata Q9650 alıp 1.5-2 sene de onu kullanırım diye düşünüyorum.I9 geliyormuş...istedikleri fiyattan satsınlar,pek umurumda degil açıkçası.
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DH Misafiri 9 yıl
arkadaşlar, ben 3D programlar kullanıyorum ve bu programların hesaplamalar bazen günlerce sürebiliyor. Örneğin core2quad 6600 ile 8 saat süren hesap, dual xeon (toplam 8 çekirdek) işlemcili bir sistemde 3-4 saatte bitiyor. 6 çekirdekli xeon (toplam 12 çekirdek) işlemcilerle ise bu süre dahada kısalıyor. Öte yandan Word, excel, internet, chat gibi uygulamaları kulananlar için core 2 duo yeter artar bile. Zaten bu işlemciler, şu aşamada bu kullanıcılara hitap etmiyor. Dolayısıyla koskoca işlemci devlerinin bu çekirdek merakı fantezi değil, talep var.
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farukalyuz 9 yıl
Bu ne yaaa 2,4,6 çekirdek yakında 1 kilo 2 kilo çekirdek diyeceğiz. :D:D:D
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IgorStravinsky 9 yıl
Core i5'in 2.93 Ghz'lik versiyonunun 600 küsür $ olacağı haberi verilmişti DH'de. 6 çekirdek gibi yeni bir teknolojiye bu en az 1000-1100 $ olcak tabiki de.
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jay jay justified 9 yıl
Şimdi bunu oyun için alır bizimkiler :) Ne gülerim ama...
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Executor Arhentir 9 yıl
Daha 4 tane kabağı çıtlatan programlar yokten intel 4 kabağın yanına bide 2 tane arizona koyuyor iyi mi ?
Yakında Core-Wars başlar amd-intel alır başını gider 2 4 6 8 10 12 zart zurt bu ne ya ?
haber için teşekkürler fx57
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dante38 9 yıl
Yavaş Yavaş bu ne hız yha intel biz daha core i7 diye geçemeden adamlar i9 yapıyorlar.
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DarkSerenity 9 yıl
en iyisi E8400 alıp oc yapmak bu intele ne kafa yetişir ne para
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mamad 9 yıl
DDR3 bellekler ile yaşanan sıkıntılar çözülmeden corei serisi işlemciler pek yaygınlaşamayacak gibi.
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kitsenagru 9 yıl
Bu işlemcileri zaten Çin de yaptırıyor deyyuslar. Sonra kalkıp 1000$ fiyat biçiyolar, bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Adamları da aylık 33$ dan çalıştırıyolar.

Valla bizimkilere imreniyorum; ne işlemci ne ekran kartı ne de fps dertleri var, saatlerce internetin başında baykuş gibi de beklemiyolar. Herşeyi bilmemenin ya da herşeyden anlamamanın güzel tarafları da varmış.

Bu işlerin hiç sonu yok, ALLAH bizlere akıl ve fikir versin...
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kaansen32 9 yıl
i7 gibi yeni platform değişikliği istemez inşallah
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*DeJaVu* 9 yıl
4 çekirdeği daha adam akıllı kullanan uygulamalar artmadan 6 çekirdek bakalım nasıl performans verecek
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