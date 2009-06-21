Intel Core i9: 6 çekirdekli masaüstü işlemcilerin isimlendirmesi netleşiyor mu?

Tam Boyutta Gör

Lynnfield kod adını taşıyan Core i5 işlemcilerini yılın ikinci yarısında duyurmayı hedefleyen Intel, masaüstü sistemler için hazırladığı 6 çekirdekli ilk işlemcilerini de pazara sunmanın planlarını yapıyor. Firmanın Gulftown kod adını taşıyan ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan LGA1366 formundaki 6 çekirdekli ilk işlemcilerinin, beklenenden daha önce Core i5 işlemcileriyle eş zaman olarak pazara giriş yapabileceğinden bahsetmiştik. Gelen son bilgilere göre Intel, 6 çekirdekli işlemcilerini Core i9 serisi altında pazara sunabilir.

Westmere mimarisi ile gelecek 7 yeni SSE komut setine de destek verecek olan Gulftown serisi yüksek performans odaklı yeni işlemciler, 3 kanal DDR3 desteği sunacak ve X58 yonga setli anakartlar ile kullanılabilecekler. Gulftown kod adlı işlemcilerin Core i9 serisi altında anons edilmesiyle birlikte Intel'in Nehalem mimarisi ile başlayan yeni jenerasyon atılımının pazardaki temsilcileri Core i3, Core i5, Core i7 ve Core i9 serileri altında kullanıma sunulmuş olacak.

Core iX markasını yaygınlaştırmakta kararlı olan Intel, Pentium ve Core 2 serisi işlemcilerine de devam edecek. Mevcut bilgilere göre 2011-2012 yılına kadar pazarda kalacağı ön görülen Core 2 jenerasyonuna ek olarak, firma tarihinde önemli bir yeri olan Pentium markasının da yeni model takviyeleriyle Core iX serisinin yanında alternatif çözümler olarak yola devam etmesi bekleniyor. Bu arada bir diğer habere göre Intel, Lynnfield kod adını taşıyan işlemcilerin üst düzey bazı temsilcilerini Core i5 yerine Core i7 çatısı altında tanıtabilir.