Intel Core i9: 6 çekirdekli masaüstü işlemcilerin isimlendirmesi netleşiyor mu?

Lynnfield kod adını taşıyan Core i5 işlemcilerini yılın ikinci yarısında duyurmayı hedefleyen Intel, masaüstü sistemler için hazırladığı 6 çekirdekli ilk işlemcilerini de pazara sunmanın planlarını yapıyor. Firmanın Gulftown kod adını taşıyan ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan LGA1366 formundaki 6 çekirdekli ilk işlemcilerinin, beklenenden daha önce Core i5 işlemcileriyle eş zaman olarak pazara giriş yapabileceğinden bahsetmiştik. Gelen son bilgilere göre Intel, 6 çekirdekli işlemcilerini Core i9 serisi altında pazara sunabilir.
Westmere mimarisi ile gelecek 7 yeni SSE komut setine de destek verecek olan Gulftown serisi yüksek performans odaklı yeni işlemciler, 3 kanal DDR3 desteği sunacak ve X58 yonga setli anakartlar ile kullanılabilecekler. Gulftown kod adlı işlemcilerin Core i9 serisi altında anons edilmesiyle birlikte Intel'in Nehalem mimarisi ile başlayan yeni jenerasyon atılımının pazardaki temsilcileri Core i3, Core i5, Core i7 ve Core i9 serileri altında kullanıma sunulmuş olacak.
Core iX markasını yaygınlaştırmakta kararlı olan Intel, Pentium ve Core 2 serisi işlemcilerine de devam edecek. Mevcut bilgilere göre 2011-2012 yılına kadar pazarda kalacağı ön görülen Core 2 jenerasyonuna ek olarak, firma tarihinde önemli bir yeri olan Pentium markasının da yeni model takviyeleriyle Core iX serisinin yanında alternatif çözümler olarak yola devam etmesi bekleniyor. Bu arada bir diğer habere göre Intel, Lynnfield kod adını taşıyan işlemcilerin üst düzey bazı temsilcilerini Core i5 yerine Core i7 çatısı altında tanıtabilir.
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fiyatı en az 500$ veya üstü gelir.
Not: Hazır konu hortladı yazayım dedim
soket ölü zaten ne canlanması 2009 haberi
Tamam beyler kızmayın Farketmedim Foruma yeni üyeyim :/ :/
bu arada @kemomando İşlemciler neyle yarışşın Hız yükseltseler 4GHZ-5Ghz Büyük bir ısı ve normal kullanıcılar kullanamaz bu yüzden çekirdek arttırıyorlar. Yakında Ghz hiç sorulmaz direk kaç çekirdek gerçi 32Nm intel 4ghz işlemci üretse iyi aslında pek ısı olmaz güzel bi stok fanla
Yakında Core-Wars başlar amd-intel alır başını gider 2 4 6 8 10 12 zart zurt bu ne ya ?
haber için teşekkürler fx57
Valla bizimkilere imreniyorum; ne işlemci ne ekran kartı ne de fps dertleri var, saatlerce internetin başında baykuş gibi de beklemiyolar. Herşeyi bilmemenin ya da herşeyden anlamamanın güzel tarafları da varmış.
Bu işlerin hiç sonu yok, ALLAH bizlere akıl ve fikir versin...