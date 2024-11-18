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    Intel Core Ultra 200U işlemciler hazır: İşte özellikleri

    Intel Core Ultra (K-sız) işlemciler için geri sayım başladı. Yeni seri güncellenmiş Redwood ve Crestmont çekirdekleri ile geliyor. İşte beklenen modeller...    
    Intel Core Ultra 200U işlemciler hazır: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Intel, bildiğiniz gibi Core Ultra 200S işlemcileri ve bu işlemciler için hazırlanan yeni 800 serisi anakartları tanıttı. Daha düşük
    T, F ve H sürümlerinin ise çok yakında tanıtılması bekleniyor. Şimdi geri sayım sürerken, Intel Core Ultra 200U serisine aitbazı sürpriz bilgiler ortaya çıktı.

    Intel Core Ultra 200U işlemciler belli oldu

    Paylaşılan sızıntıya göre Intel, Intel Core Ultra 200U "Arrow Lake-U" serisi için Core Ultra 7 265U, Core Ultra 7 255U, Core Ultra 5 235U ve Core Ultra 5 225U olmak üzere dört farklı işlemci hazırlıyor. Bunlar ise sırasıyla 12W, 15W ve 28W TDP'lere sahip olacak. Özelliklerle başlayacak olursak, serideki tüm modeller, 12 MB L3 önbellek, 12 çekirdek ve 14 iş parçacığı ile geliyor.

    İşlemci Çekirdek P-Core Saat (Taban/Maksimum) E-Core Saat (Taban/Maksimum) iGPU Önbellek TDP
    Core Ultra 7 265U 2 + 8 + 2 (P/E/LPE) 1,8 - 5,3 GHz 1,7 - 4,2 GHz 4 Xe @ 2100 MHz 12 MB L3 15W (12-28W cTDP)
    Core Ultra 7 255U 2 + 8 + 2 (P/E/LPE) 1,8 - 5,2 GHz 1,7 - 4,2 GHz 4 Xe @ 2100 MHz 12 MB L3 15W (12-28W cTDP)
    Core Ultra 5 235U 2 + 8 + 2 (P/E/LPE) 1,6 - 4,9 GHz 1,6 - 4,1 GHz 4 Xe @ 2050 MHz 12 MB L3 15W (12-28W cTDP)
    Core Ultra 5 225U 2 + 8 + 2 (P/E/LPE) 1,2 - 4,8 GHz 1,3 - 3,8 GHz 4 Xe @ 2000 MHz 12 MB L3 15W (12-28W cTDP)

    Bu konfigürasyonda ise 2 P-Çekirdek, 8 E-Çekirdek ve 2 LP-E çekirdek bulunacak.  Ancak saat hızı bölümünde, Ultra 7 265U, P-çekirdeklerde 5,3 GHz'e kadar ve E-çekirdeklerde 4,2 GHz'e kadar yükseltme saati sunacak. Diğer sürümlerde ise sırasıyla 5,2GHz-4,2GHz, 4,9GHz-4.1GHz, 4,8GHz-3,8GHz P ve E çekirdek saat hızları bulunacak. 

    En ilginç ayrıntı ise, U serisi işlemcilerin Redwood Cove+ P-Core ve Crestmont Enhanced (CME) E-Core mimarisini destekliyor olması. Bunlar, Meteor Lake yongalarında bulunan çekirdeklerin küçük çaplı güncellenmiş hali. Dolayısıyla Arrow Lake U serisi işlemcilerde daha yeni Lion Cove veya Skymont çekirdekleri bulunmayacak.

    Diğer tarafta dört işlemciye de 2100 MHz'e kadar hıza ve 4 Xe çekirdeğine sahip bir Xe-LPG iGPU eşlik edecek. Bunun da 1. nesil Xe-LPG mimarisine dayalı olduğunu hatırlatalım. Intel Arrow Lake-U "Core Ultra 200U" CPU serisinin önümüzdeki yılın başlarında planlanan CES 2025'te tanıtılması bekleniyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 3 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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