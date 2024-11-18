Intel Core Ultra 200U işlemciler hazır: İşte özellikleri

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Intel, bildiğiniz gibi Core Ultra 200S işlemcileri ve bu işlemciler için hazırlanan yeni 800 serisi anakartları tanıttı. Daha düşük

T, F ve H sürümlerinin ise çok yakında tanıtılması bekleniyor. Şimdi geri sayım sürerken, Intel Core Ultra 200U serisine aitbazı sürpriz bilgiler ortaya çıktı.

Intel Core Ultra 200U işlemciler belli oldu

Paylaşılan sızıntıya göre Intel, Intel Core Ultra 200U "Arrow Lake-U" serisi için Core Ultra 7 265U, Core Ultra 7 255U, Core Ultra 5 235U ve Core Ultra 5 225U olmak üzere dört farklı işlemci hazırlıyor. Bunlar ise sırasıyla 12W, 15W ve 28W TDP'lere sahip olacak. Özelliklerle başlayacak olursak, serideki tüm modeller, 12 MB L3 önbellek, 12 çekirdek ve 14 iş parçacığı ile geliyor.

İşlemci Çekirdek P-Core Saat (Taban/Maksimum) E-Core Saat (Taban/Maksimum) iGPU Önbellek TDP Core Ultra 7 265U 2 + 8 + 2 (P/E/LPE) 1,8 - 5,3 GHz 1,7 - 4,2 GHz 4 Xe @ 2100 MHz 12 MB L3 15W (12-28W cTDP) Core Ultra 7 255U 2 + 8 + 2 (P/E/LPE) 1,8 - 5,2 GHz 1,7 - 4,2 GHz 4 Xe @ 2100 MHz 12 MB L3 15W (12-28W cTDP) Core Ultra 5 235U 2 + 8 + 2 (P/E/LPE) 1,6 - 4,9 GHz 1,6 - 4,1 GHz 4 Xe @ 2050 MHz 12 MB L3 15W (12-28W cTDP) Core Ultra 5 225U 2 + 8 + 2 (P/E/LPE) 1,2 - 4,8 GHz 1,3 - 3,8 GHz 4 Xe @ 2000 MHz 12 MB L3 15W (12-28W cTDP)

Bu konfigürasyonda ise 2 P-Çekirdek, 8 E-Çekirdek ve 2 LP-E çekirdek bulunacak. Ancak saat hızı bölümünde, Ultra 7 265U, P-çekirdeklerde 5,3 GHz'e kadar ve E-çekirdeklerde 4,2 GHz'e kadar yükseltme saati sunacak. Diğer sürümlerde ise sırasıyla 5,2GHz-4,2GHz, 4,9GHz-4.1GHz, 4,8GHz-3,8GHz P ve E çekirdek saat hızları bulunacak.

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En ilginç ayrıntı ise, U serisi işlemcilerin Redwood Cove+ P-Core ve Crestmont Enhanced (CME) E-Core mimarisini destekliyor olması. Bunlar, Meteor Lake yongalarında bulunan çekirdeklerin küçük çaplı güncellenmiş hali. Dolayısıyla Arrow Lake U serisi işlemcilerde daha yeni Lion Cove veya Skymont çekirdekleri bulunmayacak.

Diğer tarafta dört işlemciye de 2100 MHz'e kadar hıza ve 4 Xe çekirdeğine sahip bir Xe-LPG iGPU eşlik edecek. Bunun da 1. nesil Xe-LPG mimarisine dayalı olduğunu hatırlatalım. Intel Arrow Lake-U "Core Ultra 200U" CPU serisinin önümüzdeki yılın başlarında planlanan CES 2025'te tanıtılması bekleniyor.

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