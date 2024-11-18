Intel Core Ultra 200U işlemciler hazır: İşte özellikleri

T, F ve H sürümlerinin ise çok yakında tanıtılması bekleniyor. Şimdi geri sayım sürerken, Intel Core Ultra 200U serisine aitbazı sürpriz bilgiler ortaya çıktı.
Intel Core Ultra 200U işlemciler belli oldu
Paylaşılan sızıntıya göre Intel, Intel Core Ultra 200U "Arrow Lake-U" serisi için Core Ultra 7 265U, Core Ultra 7 255U, Core Ultra 5 235U ve Core Ultra 5 225U olmak üzere dört farklı işlemci hazırlıyor. Bunlar ise sırasıyla 12W, 15W ve 28W TDP'lere sahip olacak. Özelliklerle başlayacak olursak, serideki tüm modeller, 12 MB L3 önbellek, 12 çekirdek ve 14 iş parçacığı ile geliyor.
|İşlemci
|Çekirdek
|P-Core Saat (Taban/Maksimum)
|E-Core Saat (Taban/Maksimum)
|iGPU
|Önbellek
|TDP
|Core Ultra 7 265U
|2 + 8 + 2 (P/E/LPE)
|1,8 - 5,3 GHz
|1,7 - 4,2 GHz
|4 Xe @ 2100 MHz
|12 MB L3
|15W (12-28W cTDP)
|Core Ultra 7 255U
|2 + 8 + 2 (P/E/LPE)
|1,8 - 5,2 GHz
|1,7 - 4,2 GHz
|4 Xe @ 2100 MHz
|12 MB L3
|15W (12-28W cTDP)
|Core Ultra 5 235U
|2 + 8 + 2 (P/E/LPE)
|1,6 - 4,9 GHz
|1,6 - 4,1 GHz
|4 Xe @ 2050 MHz
|12 MB L3
|15W (12-28W cTDP)
|Core Ultra 5 225U
|2 + 8 + 2 (P/E/LPE)
|1,2 - 4,8 GHz
|1,3 - 3,8 GHz
|4 Xe @ 2000 MHz
|12 MB L3
|15W (12-28W cTDP)
Bu konfigürasyonda ise 2 P-Çekirdek, 8 E-Çekirdek ve 2 LP-E çekirdek bulunacak. Ancak saat hızı bölümünde, Ultra 7 265U, P-çekirdeklerde 5,3 GHz'e kadar ve E-çekirdeklerde 4,2 GHz'e kadar yükseltme saati sunacak. Diğer sürümlerde ise sırasıyla 5,2GHz-4,2GHz, 4,9GHz-4.1GHz, 4,8GHz-3,8GHz P ve E çekirdek saat hızları bulunacak.
En ilginç ayrıntı ise, U serisi işlemcilerin Redwood Cove+ P-Core ve Crestmont Enhanced (CME) E-Core mimarisini destekliyor olması. Bunlar, Meteor Lake yongalarında bulunan çekirdeklerin küçük çaplı güncellenmiş hali. Dolayısıyla Arrow Lake U serisi işlemcilerde daha yeni Lion Cove veya Skymont çekirdekleri bulunmayacak.
Diğer tarafta dört işlemciye de 2100 MHz'e kadar hıza ve 4 Xe çekirdeğine sahip bir Xe-LPG iGPU eşlik edecek. Bunun da 1. nesil Xe-LPG mimarisine dayalı olduğunu hatırlatalım. Intel Arrow Lake-U "Core Ultra 200U" CPU serisinin önümüzdeki yılın başlarında planlanan CES 2025'te tanıtılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir