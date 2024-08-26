Intel Core Ultra 7 268V test edildi: Peki "Lunar Lake" ne kadar hızlı?

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Tam Boyutta Gör Intel'in ince ve hafif platformlar için geliştirdiği Lunar Lake işlemciler netleşmeye başladı. Daha önce de belirttiğimiz gibi Copilot Plus PC ile AI PC segmentine giriş yapacak işlemciler, aynı zamanda AMD Ryzen AI 300 platformuna rakip olacak. Şimdi Eylül ayındaki lansmana yaklaşırken, seriye ait Intel Core Ultra 7 268V modelinin kıyaslama sonuçları intertene sızdı.

Intel Core Ultra 7 268V test edildi

Başlamadan önce Intel Core Ultra 7 268V, "Core Ultra 200V" ailesinin en hızlı ikinci çipi konumunda ve 8 çekirdekli konfigürasyonda (4P+4E), 8 iş parçacığı, 12 MB L3 önbellek, 3,30 GHz-5,0 GHz'e kadar saat hızı ve 32 GB paket içi LPDDR5X-8533 bellek desteğiyle geliyor. Ayrıca yeni işlemci, 8 adede kadar Xe2 (2,0GHz) çekirdeğine sahip bir Arc 140V iGPU ile donatılacak ve 17W PL1 (Power Limit) ve 30W PL2 ile derecelendirilmiş.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan sonuçlara göre Intel Core Ultra 7 268V, Geekbench 6'nın tek çekirdek testinde 2.915 puan, çoklu çekirdek testinde ise 11.448 puan alıyor. Bu da önceki puanlara kıyasla tek çekirdekte %7,4 ve çok çekirdekte %14,0 artış anlamına geliyor ki bu harika bir gelişme. Kıyaslamak adına masaüstü Ryzen 9 7900X'in sırasıyla 2.926 ve 17.860 puana sahip olduğunu hatırlatalım.

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Grafik performansına gelirsek, aynı çip OpenCL testinde 29.316 puan alıyor ve bu da onu Arc A370M ve Arc A310 grafikleriyle aynı seviyeye getiriyor. Yeni işlemci hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak Lunar Lake serisi, halihazırda çevrimiçi perakende listelerinde görünmeye başladı ve lansmanın 3 Eylül'de yani gelecek hafta yapılması planlanıyor.

Tam Boyutta Gör Kaçıranlar için Lunar Lake serisinin yanı sıra LGA-1851 soketinin de geçen yıl Meteor Lake-S ile tanıtılması bekleniyordu. Ancak bu sürpriz bir şekilde pas geçildi. Şu aşamada lansmanda tanıtılacak modellerin ve bilgisayarların sayısı belirsiz olsa da, Core Ultra 9, Ultra 7 ve Ultra 5 serilerine ayrılmış en az dokuz modelin hazırlandığını biliyoruz. Core Ultra 9 ve Ultra 7 modelleri arasındaki en büyük fark ise TDP ve saat hızlarında olacak.

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