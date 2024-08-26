Intel Core Ultra 7 268V test edildi: Peki "Lunar Lake" ne kadar hızlı?

Başlamadan önce Intel Core Ultra 7 268V, "Core Ultra 200V" ailesinin en hızlı ikinci çipi konumunda ve 8 çekirdekli konfigürasyonda (4P+4E), 8 iş parçacığı, 12 MB L3 önbellek, 3,30 GHz-5,0 GHz'e kadar saat hızı ve 32 GB paket içi LPDDR5X-8533 bellek desteğiyle geliyor. Ayrıca yeni işlemci, 8 adede kadar Xe2 (2,0GHz) çekirdeğine sahip bir Arc 140V iGPU ile donatılacak ve 17W PL1 (Power Limit) ve 30W PL2 ile derecelendirilmiş.
Grafik performansına gelirsek, aynı çip OpenCL testinde 29.316 puan alıyor ve bu da onu Arc A370M ve Arc A310 grafikleriyle aynı seviyeye getiriyor. Yeni işlemci hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak Lunar Lake serisi, halihazırda çevrimiçi perakende listelerinde görünmeye başladı ve lansmanın 3 Eylül'de yani gelecek hafta yapılması planlanıyor.
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.