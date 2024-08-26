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    Intel Core Ultra 7 268V test edildi: Peki "Lunar Lake" ne kadar hızlı?

    Hafif sistemler için tasarlanan Intel Core Ultra 200 Lunar Lake işlemciler netleşmeye başladı. Son olarak Intel Core Ultra 7 268V modeline ait Geekbench skorları ortaya çıktı. İşte erken sonuçlar...
    Intel Core Ultra 7 268V test edildi: Peki ne kadar hızlı? Tam Boyutta Gör
    Intel'in ince ve hafif platformlar için geliştirdiği Lunar Lake işlemciler netleşmeye başladı. Daha önce de belirttiğimiz gibi Copilot Plus PC ile AI PC segmentine giriş yapacak işlemciler, aynı zamanda AMD Ryzen AI 300 platformuna rakip olacak. Şimdi Eylül ayındaki lansmana yaklaşırken, seriye ait Intel Core Ultra 7 268V modelinin kıyaslama sonuçları intertene sızdı.

    Intel Core Ultra 7 268V test edildi

    Başlamadan önce Intel Core Ultra 7 268V, "Core Ultra 200V" ailesinin en hızlı ikinci çipi konumunda ve 8 çekirdekli konfigürasyonda (4P+4E), 8 iş parçacığı, 12 MB L3 önbellek, 3,30 GHz-5,0 GHz'e kadar saat hızı ve 32 GB paket içi LPDDR5X-8533 bellek desteğiyle geliyor. Ayrıca yeni işlemci, 8 adede kadar Xe2 (2,0GHz) çekirdeğine sahip bir Arc 140V iGPU ile donatılacak ve 17W PL1 (Power Limit) ve 30W PL2 ile derecelendirilmiş.

    Intel Core Ultra 7 268V test edildi: Peki ne kadar hızlı? Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan sonuçlara göre  Intel Core Ultra 7 268V, Geekbench 6'nın tek çekirdek testinde 2.915 puan, çoklu çekirdek testinde ise 11.448 puan alıyor. Bu da önceki puanlara kıyasla tek çekirdekte %7,4 ve çok çekirdekte %14,0 artış anlamına geliyor ki bu harika bir gelişme. Kıyaslamak adına masaüstü Ryzen 9 7900X'in sırasıyla 2.926 ve 17.860 puana sahip olduğunu hatırlatalım. 

    Grafik performansına gelirsek, aynı çip OpenCL testinde 29.316 puan alıyor ve bu da onu Arc A370M ve Arc A310 grafikleriyle aynı seviyeye getiriyor. Yeni işlemci hakkında bildiklerimiz şu an için bunlarla sınırlı. Ancak Lunar Lake serisi, halihazırda çevrimiçi perakende listelerinde görünmeye başladı ve lansmanın 3 Eylül'de yani gelecek hafta yapılması planlanıyor.

    Intel Core Ultra 7 268V test edildi: Peki ne kadar hızlı? Tam Boyutta Gör
    Kaçıranlar için Lunar Lake serisinin yanı sıra LGA-1851 soketinin de geçen yıl Meteor Lake-S ile tanıtılması bekleniyordu. Ancak bu sürpriz bir şekilde pas geçildi. Şu aşamada lansmanda tanıtılacak modellerin ve bilgisayarların sayısı belirsiz olsa da, Core Ultra 9, Ultra 7 ve Ultra 5 serilerine ayrılmış en az dokuz modelin hazırlandığını biliyoruz. Core Ultra 9 ve Ultra 7 modelleri arasındaki en büyük fark ise TDP ve saat hızlarında olacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 1 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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