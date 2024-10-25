Intel’in kaçırdığı tarihi fırsatlar: Nvidia ve OpenAI

Tam Boyutta Gör 2005 yılında Intel, teknoloji dünyasında çığır açacak bir kararı rafa kaldırarak önemli bir fırsatı -muhtemelen tarihinin en büyük fırsatı- kaçırdı. O dönemin CEO’su Paul Otellini, Intel yönetim kuruluna Nvidia’yı 20 milyar dolara satın alma fikrini sundu.

Tarihin en büyük fırsatıydı

Aktarılanlara göre, Intel içindeki bazı isimler Nvidia’nın grafik işlemci tasarımlarının, veri merkezlerinde önemli rol oynayabileceğini düşünüyordu. Şimdi o tasarımlar yapay zeka patlamasının en büyük itici gücü haline gelmiş durumda. Ancak Otellini’nin önerisi, maliyet ve entegrasyon kaygıları nedeniyle reddedildi. Intel yönetim kurulu, Nvidia’ya yatırım yapmak yerine kendi dahili grafik projesi olan “Larabee”ye destek verdi.

Tam Boyutta Gör Larabee projesi şimdiki CEO Pat Gelsinger tarafından yönetilmişti. Bu proje Intel'in x86 teknolojilerini kullanıyordu ve esasında GPU ve CPU’nun bir meleziydi. En nihayetinde Intel, Larabee projesinin de fişini çekti, ancak projeden çok sonra Xe ve Arc projeleriyle grafik işlemcileri geri dönülecekti.

Bugün Nvidia, yapay zeka çipleri ve grafik işlem birimleri (GPU) sayesinde 3 trilyon doların üzerinde bir piyasa değerine ulaşmış durumda. Intel ise, Nervana Systems ve Movidius gibi yapay zeka odaklı şirketleri satın alarak sektöre ayak uydurmaya çalışsa da Nvidia’nın yanında gölgede kalmış durumda. Nvidia’nın devasa pazar payının gerisinde kalan Intel, şu an piyasada yaklaşık 100 milyar dolarlık bir değere sahip.

Tam Boyutta Gör Intel, yapay zeka pazarında gecikmiş olsa da Gaudi 3 çipiyle rekabet gücünü artırmayı hedefliyor. Nvidia’ya kıyasla daha uygun maliyetli bir çözüm olarak öne çıkan Gaudi 3, yapay zeka işlemleri için geliştirildi. Intel ayrıca tüketici teknolojilerinde de yer almak amacıyla dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar için NPU (Neural Processing Unit) geliştirmelerine hız verdi. Ancak Nvidia’nın genişleme hızını yakalamak kolay olmayacak.

Bir diğer kaçan fırsat: OpenAI

Aslında Intel’in kaçırdığı bir büyük fırsat daha var ve aslında bu, o kadar da eskiye dayanmıyor. Intel, 2017-2018 yıllarında OpenAI’ye yatırım yapma fırsatını değerlendirirken, o dönemin CEO’su Bob Swan, yapay zeka modellerinin geniş bir pazar erişimine ulaşmasının uzak bir ihtimal olduğunu düşünerek bu anlaşmayı iptal etti. Intel o dönemde 1 milyar dolar karşılığında yüzde 15 hisse planı üzerinde duruyordu.

2019 yılında ise Microsoft, OpenAI’a büyük bir yatırım yaparak stratejik ortaklık kurdu. Bugün OpenAI, ChatGPT gibi devrimsel yapay zeka araçlarıyla bir dev haline geldi. Microsoft ise OpenAI teknolojileri ile yapay zekayı ürünlerine entegre etti. Microsoft’un piyasa değeri de 3 trilyon dolardan fazla. Nvidia ve Microsoft, bugünlerde dünyanın en değerli ilk üç şirketi arasında yer alırken Intel ise ilk 10'da, ilk 50'de, ilk 100'de ve hatta ilk 150'de bile değil.

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Intel’in kaçırdığı tarihi fırsatlar: Nvidia ve OpenAI