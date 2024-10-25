Intel’in kaçırdığı tarihi fırsatlar: Nvidia ve OpenAI

Tarihin en büyük fırsatıydı
Aktarılanlara göre, Intel içindeki bazı isimler Nvidia’nın grafik işlemci tasarımlarının, veri merkezlerinde önemli rol oynayabileceğini düşünüyordu. Şimdi o tasarımlar yapay zeka patlamasının en büyük itici gücü haline gelmiş durumda. Ancak Otellini’nin önerisi, maliyet ve entegrasyon kaygıları nedeniyle reddedildi. Intel yönetim kurulu, Nvidia’ya yatırım yapmak yerine kendi dahili grafik projesi olan “Larabee”ye destek verdi.
Bugün Nvidia, yapay zeka çipleri ve grafik işlem birimleri (GPU) sayesinde 3 trilyon doların üzerinde bir piyasa değerine ulaşmış durumda. Intel ise, Nervana Systems ve Movidius gibi yapay zeka odaklı şirketleri satın alarak sektöre ayak uydurmaya çalışsa da Nvidia’nın yanında gölgede kalmış durumda. Nvidia’nın devasa pazar payının gerisinde kalan Intel, şu an piyasada yaklaşık 100 milyar dolarlık bir değere sahip.
Bir diğer kaçan fırsat: OpenAI
Aslında Intel’in kaçırdığı bir büyük fırsat daha var ve aslında bu, o kadar da eskiye dayanmıyor. Intel, 2017-2018 yıllarında OpenAI’ye yatırım yapma fırsatını değerlendirirken, o dönemin CEO’su Bob Swan, yapay zeka modellerinin geniş bir pazar erişimine ulaşmasının uzak bir ihtimal olduğunu düşünerek bu anlaşmayı iptal etti. Intel o dönemde 1 milyar dolar karşılığında yüzde 15 hisse planı üzerinde duruyordu.
2019 yılında ise Microsoft, OpenAI’a büyük bir yatırım yaparak stratejik ortaklık kurdu. Bugün OpenAI, ChatGPT gibi devrimsel yapay zeka araçlarıyla bir dev haline geldi. Microsoft ise OpenAI teknolojileri ile yapay zekayı ürünlerine entegre etti. Microsoft’un piyasa değeri de 3 trilyon dolardan fazla. Nvidia ve Microsoft, bugünlerde dünyanın en değerli ilk üç şirketi arasında yer alırken Intel ise ilk 10'da, ilk 50'de, ilk 100'de ve hatta ilk 150'de bile değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu