Intel’de sarsıntı: CEO görevden alındı, hisseler çakıldı

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Tam Boyutta Gör Defalarca kez dediğimiz gibi; Intel, tarihinin en kötü ve en zorlu döneminden geçiyor. Buradan nasıl çıkılacağı ise görünüşe göre tamamen belirsiz. Çıkış yolu için planlar yapan ve bu plan doğrultusunda programı uygulayan CEO Pat Gelsinger’ın görevden alınması ve yönetim kurulundan çıkarılmasının piyasalar üstündeki şok etkileri devam ediyor.

Hisseler düşüşte

Şirketin hisseleri Salı günü yüzde 6 oranında düşerek, Eylül başından bu yana en sert düşüşünü kaydetti. Yılın başından bu yana değerinin yarısından fazlasını kaybeden Intel’in, Gelsinger sonrası dönemdeki geleceği belirsizliğini koruyor.

Tam Boyutta Gör Intel yönetim kurulu, CFO David Zinsner ve Intel Ürünleri CEO'su MJ Holthaus'un geçici olarak ortak CEO’luk görevini üstleneceğini açıkladı. Uzun süredir yönetim kurulunda görev yapan Frank Yeary ise geçici yönetim kurulu başkanı olarak yerini aldı.

Şirket, Gelsinger'ın yerine kalıcı bir CEO bulmak için yoğun bir arayışta olduklarını belirtti. Kaynaklara göre bu pozisyon için yakın zamanda görevinden ayrılan yönetici Lip-Bu Tan dahil olmak üzere dışarıdan isimler de değerlendiriliyor. Intel CEO’ları bugüne kadar hep şirketin içinden gelen kişiler olmuştu.

Gelsinger döneminin kabullenmesi zor bilançosu

2021 yılında CEO olarak göreve başlayan Pat Gelsinger, Nvidia’nın hızlı yükselişi ve Intel’in pazar payı kaybıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Özellikle yapay zeka devriminin merkezinde yer alan Nvidia, 3 trilyon doların üzerinde piyasa değerine ulaşırken, Intel aynı dönemde PC ve veri merkezi sektörlerinde ezeli rakibi AMD’ye karşı zemin kaybetti.

Tam Boyutta Gör Intel’in gelirleri son 11 çeyreğin 9’unda yıllık bazda düşüş gösterirken, şirket son çeyrekte yüzde 6'lık bir gelir kaybı yaşadı. Rakipler yapay zekaya yoğunlaşırken Intel, şirketin büyük bir kısmını diğer yonga üreticileri için işlemci üreten bir dökümhane (foundry) olmaya odakladı. Intel’in çip dökümhane (foundry) işine yaptığı yüksek yatırımların kârlılığı olumsuz etkilediği, bu iş kolunun bağımsız bir yan kuruluş olarak ayrılmasının planlandığı belirtildi. Bu çip tasarım ve üretim bölümü halen her çeyrekte milyarlarca dolar kaybediyor.

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Intel için sorunlar 2021’den beri aslında aynıydı, sorunlar birikmişti. Ama bir plan vardı, çip üretiminde TSMC gibi alternatif bir dev haline gelmek. Gelsinger bunu istiyordu ve planlar buna göre şekilleniyordu. Ancak eldeki hesap her zaman çarşıya uymuyor. Ağustos ayındaki mali ikinci çeyrek sonuçları Gelsinger’in aslında tabutuna son çiviyi çakmıştı. O dönemde şirket hisselerinde yüzde 26 düşüş görmüştü. Bu, 50 yılın en sert düşüşüydü. Gelsinger o dönemde şirketin 10 milyar dolarlık maliyet azaltma planının bir parçası olarak işgücünün yüzde 15'ini azalttığını duyurmuştu.

Intel’i neler bekliyor?

Gelinen noktada Intel’i neler bekliyor söylemek zor. Gelsinger’in ayrılışı/kovuluşu o kadar ani oldu ki Intel'in aklında planlı bir halef yok dahi yok. Intel yıllardır bir çöküş içinde. Akıllı telefon devrimini kaçırdı, çiplerindeki kalite kontrol sorunlarıyla boğuştu, Apple gibi müşterilerini alternatif işlemcilere kaptırdı ve şimdi de yapay zekayı kaçırma riskiyle karşı karşıya.

Intel’in batması pek söz konusu değil. Zira ABD, bunun bunu bir ulusal güvenlik hikayesi olarak da adlandırdı. Intel sadece dünyanın önde gelen bilgisayar çipi üreticisi değil; aynı zamanda bu çipleri hem tasarlayan hem de üreten ve bu işi Asya’ya yaptırmayan tek batılı şirket. Intel belki de AMD’nin yaptığı gibi üretim işini kendisinden ayırarak yoluna devam edecek. Bunun olup olmayacağını ise zaman gösterecek.

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Intel’de sarsıntı: CEO görevden alındı, hisseler çakıldı