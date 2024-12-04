Intel’de sarsıntı: CEO görevden alındı, hisseler çakıldı

Hisseler düşüşte
Şirketin hisseleri Salı günü yüzde 6 oranında düşerek, Eylül başından bu yana en sert düşüşünü kaydetti. Yılın başından bu yana değerinin yarısından fazlasını kaybeden Intel’in, Gelsinger sonrası dönemdeki geleceği belirsizliğini koruyor.
Şirket, Gelsinger'ın yerine kalıcı bir CEO bulmak için yoğun bir arayışta olduklarını belirtti. Kaynaklara göre bu pozisyon için yakın zamanda görevinden ayrılan yönetici Lip-Bu Tan dahil olmak üzere dışarıdan isimler de değerlendiriliyor. Intel CEO’ları bugüne kadar hep şirketin içinden gelen kişiler olmuştu.
Gelsinger döneminin kabullenmesi zor bilançosu
2021 yılında CEO olarak göreve başlayan Pat Gelsinger, Nvidia’nın hızlı yükselişi ve Intel’in pazar payı kaybıyla mücadele etmek zorunda kaldı. Özellikle yapay zeka devriminin merkezinde yer alan Nvidia, 3 trilyon doların üzerinde piyasa değerine ulaşırken, Intel aynı dönemde PC ve veri merkezi sektörlerinde ezeli rakibi AMD’ye karşı zemin kaybetti.
Intel için sorunlar 2021’den beri aslında aynıydı, sorunlar birikmişti. Ama bir plan vardı, çip üretiminde TSMC gibi alternatif bir dev haline gelmek. Gelsinger bunu istiyordu ve planlar buna göre şekilleniyordu. Ancak eldeki hesap her zaman çarşıya uymuyor. Ağustos ayındaki mali ikinci çeyrek sonuçları Gelsinger’in aslında tabutuna son çiviyi çakmıştı. O dönemde şirket hisselerinde yüzde 26 düşüş görmüştü. Bu, 50 yılın en sert düşüşüydü. Gelsinger o dönemde şirketin 10 milyar dolarlık maliyet azaltma planının bir parçası olarak işgücünün yüzde 15'ini azalttığını duyurmuştu.
Intel’i neler bekliyor?
Gelinen noktada Intel’i neler bekliyor söylemek zor. Gelsinger’in ayrılışı/kovuluşu o kadar ani oldu ki Intel'in aklında planlı bir halef yok dahi yok. Intel yıllardır bir çöküş içinde. Akıllı telefon devrimini kaçırdı, çiplerindeki kalite kontrol sorunlarıyla boğuştu, Apple gibi müşterilerini alternatif işlemcilere kaptırdı ve şimdi de yapay zekayı kaçırma riskiyle karşı karşıya.
Intel’in batması pek söz konusu değil. Zira ABD, bunun bunu bir ulusal güvenlik hikayesi olarak da adlandırdı. Intel sadece dünyanın önde gelen bilgisayar çipi üreticisi değil; aynı zamanda bu çipleri hem tasarlayan hem de üreten ve bu işi Asya’ya yaptırmayan tek batılı şirket. Intel belki de AMD’nin yaptığı gibi üretim işini kendisinden ayırarak yoluna devam edecek. Bunun olup olmayacağını ise zaman gösterecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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