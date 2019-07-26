Intel giriş seviyesi işlemci üretimini arttıracak

Intel dün yayınladığı raporda gelirlerinde %17’lik düşüş rapor etti. Firma bunu 10 nm’ye geçişteki stok ve üretim durumlarından kaynaklandığını açıkladı. Tabi firma bu esnada Pazar payında da bir miktar düşüş yaşadı. Firmaya göre bu daha yüksek kar oranıyla satış yapıldığı üst segment yongalara yönelimden kaynaklandı.

Üretim başlığına baktığımızda toplam üretimin düştüğünü görmekteyiz. Buna karşın 10 nm nodunda üretim yapacak 2 tesisin kapasitesi ise artmış. Tüm bunların bir neticesi olarak bu dönem içerisinde firma giriş seviye modellerin üretimini geri planda tutmuştu. Pazardaki stok sıkıntısı da zaten bu durumdan ileri geliyor.

Huawei yasağından Intel de etkilendi

https://www.pcworld.com/article/3411957/intel-will-increase-low-end-cpu-production-now-that-its-10nm-ice-lake-transition-is-complete.html

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Baş yöneticinin açıklamasına göre Intel önümüzdeki dönemde bu açığı kapatmaya yönelik adımlar atacak. Bir yandan da rakibine cevap vermeye çabalayacak firma gelecek yılüretim tekniğiyle baş edeceğini iddia ettiği 7 nm bantlarına geçecek.ayrıcayasağına da değindi. Gelişme halen en büyük gelirini PC kanadından elde eden firmayı da etkilemişe benziyor. İlerleyen günlerde gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.