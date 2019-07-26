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Intel giriş seviyesi işlemci üretimini arttıracak

Intel son dönemde AMD ile mücadele etmekte bir hayli zorlanıyor. Firma yeni noda geçiş döneminde mevcut giriş segment yongalarının üretimini arttırarak pazardaki talebi karşılamaya çalışacak.
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İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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Intel giriş seviyesi işlemci üretimini arttıracak
Intel dün yayınladığı raporda gelirlerinde %17’lik düşüş rapor etti. Firma bunu 10 nm’ye geçişteki stok ve üretim durumlarından kaynaklandığını açıkladı. Tabi firma bu esnada Pazar payında da bir miktar düşüş yaşadı. Firmaya göre bu daha yüksek kar oranıyla satış yapıldığı üst segment yongalara yönelimden kaynaklandı.
Üretim başlığına baktığımızda toplam üretimin düştüğünü görmekteyiz. Buna karşın 10 nm nodunda üretim yapacak 2 tesisin kapasitesi ise artmış. Tüm bunların bir neticesi olarak bu dönem içerisinde firma giriş seviye modellerin üretimini geri planda tutmuştu. Pazardaki stok sıkıntısı da zaten bu durumdan ileri geliyor.

Huawei yasağından Intel de etkilendi 

Baş yöneticinin açıklamasına göre Intel önümüzdeki dönemde bu açığı kapatmaya yönelik adımlar atacak. Bir yandan da rakibine cevap vermeye çabalayacak firma gelecek yıl 5 nm’lik üretim tekniğiyle baş edeceğini iddia ettiği 7 nm bantlarına geçecek. Swan ayrıca Huawei yasağına da değindi. Gelişme halen en büyük gelirini PC kanadından elde eden firmayı da etkilemişe benziyor. İlerleyen günlerde gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
https://www.pcworld.com/article/3411957/intel-will-increase-low-end-cpu-production-now-that-its-10nm-ice-lake-transition-is-complete.html Yorum Yaz
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N. Chomsky 1 sa.

Intel masal anlatmayı bıraksın. Stok sorunuyla falan alakalı değil kardaki düşüş, AMD ile rekabet edememesindendir.
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webber 27 dk. en beğenilen
Amd sayesinde çekirdek sayıları yükseldi intel fanboylar amd ye dua etsin yıllarca aynı işlemcileri nesil farkı diyerek onumuze koydu intel sanki babasının firması hangisi avantajlıysa ona geç amd almasanda candır net keske bi 3. Firma daha olsa rekabet artsa bakış acıları ilginç
Amd sayesinde çekirdek sayıları yükseldi intel fanboylar amd ye dua etsin yıllarca aynı işlemcileri nesil farkı diyerek onumuze koydu intel sanki babasının fir...
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webber 27 dk. en beğenilen
Amd sayesinde çekirdek sayıları yükseldi intel fanboylar amd ye dua etsin yıllarca aynı işlemcileri nesil farkı diyerek onumuze koydu intel sanki babasının firması hangisi avantajlıysa ona geç amd almasanda candır net keske bi 3. Firma daha olsa rekabet artsa bakış acıları ilginç
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Eeltorm 45 dk.
Hala celeron gibi rezil bir işlemciyi üretip laptoplara takıyorlar Intel daha kötü hale gelmeden kullanıcıyı kazanmaya hamle yapmayacak
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Feyzuli 1 sa.
İntelin deresi kurumuş kuyu kazıyor. :D
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Rogue Agent 1 sa.
zamanında g4560 çerez gibi satarken üretimini azaltmıştı üstüne fiyat artırmıştı. şimdi düştüğü hale bak
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N. Chomsky 1 sa.

Intel masal anlatmayı bıraksın. Stok sorunuyla falan alakalı değil kardaki düşüş, AMD ile rekabet edememesindendir.
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Brother ToLGa 41 dk. N. Chomsky
AMD ile rekabet mi edemiyor? Haahhaha
14nm işlemci ile 7nm AMD işlemci pazarında duruyor hala rekabet edemiyor yazmış

Bunun adı dalga geçmek bence , 10nm ve 7nm Intel islemcileri çıktığında ne diyeceksiniz acaba AMD fanboyz
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