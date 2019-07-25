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DRAM fiyatları bu yıl %42 düşecek ve düşme eğilimi 2020'de de devam edecek

Çeşitli piyasalarda analiz çalışmaları yürüten Gartner DRAM piyasasına dair raporunu yayınladı. Rapora göre bu yıl sonuna gelindiğinde %42’lik devasa bir fiyat düşüşü gerçekleşmiş olacak.
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Ram
Metehan Göktaş
Yazar
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Pazar analisti Gartner DRAM sektörüyle ilgili son çalışmasını yayınladı. Rapora göre bu sene sonuna geldiğimizde %42’lik bir fiyat düşüşü tamamlanmış olacak. Üstelik bu düşüş trendi önümüzdeki yılın ortalarına kadar da devam edecek.

DRAM piyasasındaki arz fazlası bu yılın başlarından bu yana RAM fiyatlarında düşüşe yol açıyor. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz 2 yıl boyunca yaşanan stok sıkıntısı sonucunda fiyatlar uçuk seviyelerde dolaşmıştı.
Şimdi ise hem pazardaki arz-talep dengesizliğinden hem de Çin ile ABD arasında yaşanan anlaşmazlıkların etkisiyle meydana gelen Çin pazarındaki firmaların ürünlerine talebin düşmesi sonucunda stok fazlalığı giderek büyüyor. Gartner'a bu durum yıl sonuna geldiğimizde DRAM fiyatlarında %42 düşüşe neden olacak.

 
NAND Flash fiyatları da düşüyor 

Üstelik stok fazlalığı sadece DRAM kısmında değil. 2018’in ilk çeyreğinden bu yana süregelen NAND flash yongalara talep azlığının arzla dengelenmesi 2020’yi bulacak.
Bu faktörlerin dışında yavaşlayan akıllı telefon sektörü ve PC piyasasında tahmin edildiği ölçüde gerçekleşmeyen satış rakamları da bu durumun gelişmesinde rol oynamış. Üstüne yeni açılan üretim tesisleri de eklenince tüketiciler açısından olumlu bir tablo çıkıyor.

Fiyatlar artabilir 

Buna karşın geçtiğimiz günlerde Japonya’nın Güney Kore’ye yüksek teknoloji ihracatını kısıtlaması ve Toshiba’nın tesislerinde yaşanan elektrik kesintisi kaynaklı aksaklık durumu bizlerin aleyhine de çevirebilir. Bu nedenle RAM ve SSD alacakların elini biraz çabuk tutması bütçelerine olumlu yansıyacaktır.
https://bit-tech.net/news/tech/memory/gartner-predicts-a-42-percent-drop-in-dram-pricing/1/ Yorum Yaz
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Ussuz 48 dk. en beğenilen
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_Dominic_Toretto_ 28 dk.
Geçen gün artacaktı, şimdi düşecek
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zdniz 46 dk.
Ceza yiyeceklerini anlamışlardır.
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Ussuz 48 dk. en beğenilen
Bir yağmura bakar o iş...
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