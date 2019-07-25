DRAM fiyatları bu yıl %42 düşecek ve düşme eğilimi 2020'de de devam edecek

Pazar analisti Gartner DRAM sektörüyle ilgili son çalışmasını yayınladı. Rapora göre bu sene sonuna geldiğimizde %42’lik bir fiyat düşüşü tamamlanmış olacak. Üstelik bu düşüş trendi önümüzdeki yılın ortalarına kadar da devam edecek.

DRAM piyasasındaki arz fazlası bu yılın başlarından bu yana RAM fiyatlarında düşüşe yol açıyor. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz 2 yıl boyunca yaşanan stok sıkıntısı sonucunda fiyatlar uçuk seviyelerde dolaşmıştı.

Şimdi ise hem pazardaki arz-talep dengesizliğinden hem de Çin ile ABD arasında yaşanan anlaşmazlıkların etkisiyle meydana gelen Çin pazarındaki firmaların ürünlerine talebin düşmesi sonucunda stok fazlalığı giderek büyüyor. Gartner'a bu durum yıl sonuna geldiğimizde DRAM fiyatlarında %42 düşüşe neden olacak.



NAND Flash fiyatları da düşüyor

Üstelik stok fazlalığı sadece DRAM kısmında değil. 2018’in ilk çeyreğinden bu yana süregelen NAND flash yongalara talep azlığının arzla dengelenmesi 2020’yi bulacak.

Bu faktörlerin dışında yavaşlayan akıllı telefon sektörü ve PC piyasasında tahmin edildiği ölçüde gerçekleşmeyen satış rakamları da bu durumun gelişmesinde rol oynamış. Üstüne yeni açılan üretim tesisleri de eklenince tüketiciler açısından olumlu bir tablo çıkıyor.

Fiyatlar artabilir

https://bit-tech.net/news/tech/memory/gartner-predicts-a-42-percent-drop-in-dram-pricing/1/

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Buna karşın geçtiğimiz günlerde Japonya’nınyüksek teknoloji ihracatını kısıtlaması vetesislerinde yaşanan elektrik kesintisi kaynaklı aksaklık durumu bizlerin aleyhine de çevirebilir. Bu nedenlevealacakların elini biraz çabuk tutması bütçelerine olumlu yansıyacaktır.