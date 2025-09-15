Apple A19 vs A19 Pro: İşte temel farklar ve dahası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple geçtiğimiz hafta düzenlenen lansman etkinliğinde şimdiye kadarki en güçlü telefonu iPhone 17 Pro Max'i duyurdu. Henüz telefonlar satışa çıkmadı. Ancak teknoloji dünyası Apple'ın bir sonraki hamlesi olan A19 ve A19 Pro yonga setine odaklanmış durumda. Geçtiğimiz saatlerde ise, her iki platforma ait detaylar paylaşıldı.

Mimari yenilikler ve dahası

Apple A19 ve A19 Pro, TSMC'nin 3nm (N3P) süreciyle üretiliyor ve aynı 6 çekirdekli CPU yapılandırmasını paylaşıyor. Bu yapılandırma 2 performans ve 4 verimlilik çekirdeğinden oluşuyor. Performans çekirdekleri 4.26GHz frekansa ulaşırken, enerji verimliliği de önceki nesillere kıyasla gelişmiş durumda. Ancak GPU tarafında ayrım net: A19, 5 çekirdekli GPU ile gelirken A19 Pro'da 6 çekirdekli GPU yer alıyor.

iPhone 17 Air modeli ise Pro yongaya sahip olmasına rağmen kısıtlı 5 çekirdekli GPU kullanıyor. Her iki işlemci de donanım hızlandırmalı ışın izleme desteği sunuyor.

Performans

Yeni A19 Pro'nun öne çıkan farklılıkları sadece grafik tarafıyla sınırlı değil. iPhone 17 Pro modellerinde kullanılan bu yonga, gelişmiş buhar odacıklı soğutma sistemiyle uzun süreli iş yüklerinde daha yüksek performans sağlayabiliyor. Bunun yanı sıra 12GB LPDDR5X RAM ve 6MB L2 önbellek sunarken, standart A19'da bu değerler sırasıyla 8GB RAM ve 4MB önbellekle sınırlı. Ayrıca ProRes RAW gibi bazı profesyonel özellikler de yalnızca A19 Pro'ya özgü.

Yapay zeka

Apple, bu nesilde yapay zeka tarafına da ciddi yatırım yaptı. A19 serisi, güncellenmiş 16 çekirdekli Neural Engine ile geliyor. Bu sayede iOS 26'daki gerçek zamanlı fotoğraf düzenleme, anlık çeviri, tahminli yazı gibi birçok özellik artık cihaz üzerinde işleniyor.

Özellik Apple A19 Apple A19 Pro Üretim Süreci TSMC 3nm (N3P) TSMC 3nm (N3P) CPU Yapılandırması 6 çekirdek (2P + 4E) 6 çekirdek (2P + 4E) CPU Çekirdek Hızı 4.26GHz (Performans Çekirdekleri) 4.26GHz (Performans Çekirdekleri) GPU 5 çekirdekli GPU 6 çekirdekli GPU (iPhone 17 Air’de 5 çekirdekli) RAM 8GB LPDDR5X 12GB LPDDR5X L2 Önbellek 4MB 6MB Soğutma Standart soğutma Buhar odacıklı soğutma AI (Neural Engine) 16 çekirdekli Neural Engine 16 çekirdekli Neural Engine ProRes RAW Desteklenmiyor Destekleniyor (yalnızca Pro/Pro Max) Bağlantı WiFi 7, Bluetooth 6 WiFi 7, Bluetooth 6 5G Modem Qualcomm 5G Pro: Qualcomm 5G / Air: Apple C1X 5G

Bağlantı tarafında ise yeni Apple tasarımı N1 çipi dikkat çekiyor. Her iki işlemci de WiFi 7 ve Bluetooth 6 desteği sunuyor. 5G tarafında ise farklılıklar var: iPhone 17 Pro modelleri Qualcomm modemle gelirken, iPhone 17 Air modeli Apple'ın kendi C1X 5G modemini kullanıyor. Bu modem daha verimli olsa da yalnızca Sub-6GHz bantlarını destekliyor.

Son olarak erken Geekbench sonuçları, A19 Pro'nun tek çekirdek performansında AMD'nin masaüstü Ryzen 9 9950X işlemcisini geride bıraktığını gösteriyor. GPU performansı ise AMD Radeon 890M ile benzer seviyede. Çok çekirdek tarafında Snapdragon 8 Elite gibi üst seviye mobil rakiplerle yakın sonuçlar alınsa da, tek çekirdekteki üstünlük özellikle oyunlarda ve kısa süreli iş yüklerinde iPhone 17 Pro serisine büyük avantaj sağlayabilir.

