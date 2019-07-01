Intel, görüntülü sohbetler için göz teması düzeltme sistemi geliştirdi

Bir video görüşmesine veya konferansa katılırken, ekrandan ziyade kameraya bakmak gerektirdiğinden, diğer katılımcılarla doğrudan göz temasını sağlamak zordur. Her ne kadar çoğu insan görüntülü arama servislerini düzenli olarak kullanıyor olsa da, bugüne kadar bu soruna yönelik yaygın bir çözüm bulunamamıştı.

Görüntülü konuşmalar daha doğal olacak

Çalışmayı yapan araştırmacılardan biri olan Leo Işıkdoğan konuyla ilgili olarak: "Projemizin temel amacı, göz temasını korumayı kolaylaştırarak video konferans deneyimlerinin kalitesini artırmak. Bir video görüşmesi sırasında göz temasını sağlamak zordur, çünkü görüşme sırasında kameraya bakmak doğal değildir. İnsanlar diğer kişilerin görüntüsüne kendi ekranlarında bakarlar veya bazen kendi önizleme görüntülerine bakarlar, ancak Bu yeni göz kontağı düzeltme özelliği ile kullanıcılar, yüz yüze doğal bir konuşma gerçekleştirebilecek." şeklinde konuştu.

https://arxiv.org/abs/1906.05378

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'deki bir araştırma ekibi, cihazın kamerasının ve ekranının bulunduğu yere bakmaksızın, canlı görüntülü sohbetlerde göz temasını sağlayarak bu rahatsızlığın üstesinden gelmeye yardımcı olabilecek birgeliştirdi. Daha önce önerilen yaklaşımlardan farklı olarak, bu model, yönlendirme açısını veya kamera, ekran, veya kullanıcı geometrisini belirleyen girdilere ihtiyaç duymadan bir kişinin bakışlarını otomatik olarakIşıkdoğan ve meslektaşları tarafındanyeni sistem, giriş çerçevelerinde gözleri çarpıtarak ve ayarlayarak bir kişinin bakışlarını yönlendirmek için geniş bir evrimsel sinir ağı (CNN) kullanıyor. Temel olarak CNN, bir monoküler görüntü işliyor ve kullanıcının bakışını düzeltmek için bir vektör alanı veoluşturuyor.