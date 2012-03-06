Intel iki flash bellek üretim tesisini Micron firmasına satıyor

Lider mikroişlemci üreticisi Intel, diğer bir yarıiletken üretici firması Micron ile bir süredir NAND bellek yongalarının üretimi için işbirliği halindeydi. IM Flash Technologies adındaki bu ortaklık NAND bellek yongalarının üretimi konusunda oldukça başarılı olmuştu. Ancak Intel'in ortaklıktan çekildiği haberi geldi.





Micron tarafından yapılan duyuruya göre Intel, ortaklık kapsamında bulunan iki NAND yongası üretim tesisindeki hisselerini Micron firmasına 600 milyon dolar karşılığında devretti. Intel 300 milyon doları nakit olarak alırken kalan 300 milyon dolar Micron'un kasasında saklanmaya devam edecek.





Devir anlaşmasına göre Intel, Micron firmasına talebi karşılaması adına genişletilmiş bir NAND yongası desteği de sağlayacak.





Intel başkan yardımcısı Robert Crooke, yapılan devir anlaşması ile Intel'in SSD ve diğer ürünlerin talebini karşılamak için daha iyi bir esneklik kazanacağını belirtti.





Analistler Intel'in asıl işi olan yonga üretimini bırakıp tüketici tarafındaki SSD üretimine ağırlık vermesini, son dönemlerde NAND üretiminin kar marjının global olarak düşmesi ve yüzde 40 kar marjı altına inmek istemeyen Intel'in de tesisleri devretmeye karar vermesi şeklinde yorumluyor.





Micron ise NAND üretiminde daha büyük bir hisse alarak bu alanda gelişmek adına önemli bir avantaj yakalamış oldu. Devir işlemleri yılın ilk yarısında tamamlanacak.