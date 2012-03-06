Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel iki flash bellek üretim tesisini Micron firmasına satıyor

7 yıl
2,1b
1
7
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Lider mikroişlemci üreticisi Intel, diğer bir yarıiletken üretici firması Micron ile bir süredir NAND bellek yongalarının üretimi için işbirliği halindeydi. IM Flash Technologies adındaki bu ortaklık NAND bellek yongalarının üretimi konusunda oldukça başarılı olmuştu. Ancak Intel'in ortaklıktan çekildiği haberi geldi.

Micron tarafından yapılan duyuruya göre Intel, ortaklık kapsamında bulunan iki NAND yongası üretim tesisindeki hisselerini Micron firmasına 600 milyon dolar karşılığında devretti. Intel 300 milyon doları nakit olarak alırken kalan 300 milyon dolar Micron'un kasasında saklanmaya devam edecek.

Devir anlaşmasına göre Intel, Micron firmasına talebi karşılaması adına genişletilmiş bir NAND yongası desteği de sağlayacak. 

Intel başkan yardımcısı Robert Crooke, yapılan devir anlaşması ile Intel'in SSD ve diğer ürünlerin talebini karşılamak için daha iyi bir esneklik kazanacağını belirtti. 

Analistler Intel'in asıl işi olan yonga üretimini bırakıp tüketici tarafındaki SSD üretimine ağırlık vermesini, son dönemlerde NAND üretiminin kar marjının global olarak düşmesi ve yüzde 40 kar marjı altına inmek istemeyen Intel'in de tesisleri devretmeye karar vermesi şeklinde yorumluyor.

Micron ise NAND üretiminde daha büyük bir hisse alarak bu alanda gelişmek adına önemli bir avantaj yakalamış oldu. Devir işlemleri yılın ilk yarısında tamamlanacak.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
cagataykoroglu 7 yıl en beğenilen
bkadem
Intel ve nvidia taraftarları bu olayı Intel lehine yorumlarken ( Intel akıllı bir hamle yaptı, geleceği gören bir firma vs.. derler ), bu olay AMDde olsaydı; Amd işte batıyor, yapamıyor falan filan

Şundan AMD-nvidia çıkarttın ya Allah akıl fikir versin.
bkademIntel ve nvidia taraftarları bu olayı Intel lehine yorumlarken ( Intel akıllı bir hamle yaptı, geleceği gören bir firma vs.. derler ), bu...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Kâr delisi Intel'e %40 tan az kâr çok az gelmiş. Demek ki işlemcide ne biçim kâr ediyorsa...
Yazan: OverClocK1ng.
Not: Bir arkadaşımın bilgisayarından yazdığım için misafir olarak yazdım. Kimsenin pc'sinden şifre girmem de...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Geriye kalan 300 milyonda onlarda kalsın İntel'in kıyağı, olarak :P Keşke geniş bir biçimde neden İntel'in bu firmayı neden devrettiği belirtilseydi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 7 yıl
hayırdır ne oldu !? SSD olayında, 1000. yazışta hücrelerin patladığını yenimi anladınız yoksa ! :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cagataykoroglu 7 yıl en beğenilen
bkadem
Intel ve nvidia taraftarları bu olayı Intel lehine yorumlarken ( Intel akıllı bir hamle yaptı, geleceği gören bir firma vs.. derler ), bu olay AMDde olsaydı; Amd işte batıyor, yapamıyor falan filan

Şundan AMD-nvidia çıkarttın ya Allah akıl fikir versin.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bkadem 7 yıl
Intel ve nvidia taraftarları bu olayı Intel lehine yorumlarken ( Intel akıllı bir hamle yaptı, geleceği gören bir firma vs.. derler ), bu olay AMD'de olsaydı; Amd işte batıyor, yapamıyor falan filan
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl In Win Mana 136 kasa video inceleme 7 yıl Ön inceleme: Panasonic Eluga 7 yıl Ön inceleme: Panasonic Eluga Power 7 yıl Ön inceleme: Sony Xperia S,Xperia P ve Xperia U Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim