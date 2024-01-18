Intel, sessizce dünyanın en büyük çip şirketi oldu

Gartner tarafından açıklanan verilere göre 2023 yılında Intel'in geliri 48.7 milyar dolar ile Samsung'un 39.9 milyar dolarlık gelirinden önemli ölçüde daha yüksek olarak gerçekleşecek.
Intel sesiz ama güçlü bir büyüme geçiriyor
Gartner'ın raporu, ürünleri genellikle fason üretim veya kendi makineleri aracılığıyla üretilen çip tasarımcılarının gelirlerini kapsıyor. İşlemciler ve GPU'lar için çip endüstrisinin aksine, bellek çipleri Intel dışında birkaç firma tarafından üretiliyor ve rapor hepsinden elde edilen geliri kapsıyor. Tayvanlı firma, müşterilerine satmak ve rekabet etmek için kendi ürünlerini tasarlamadığından burada TSMC hariç tutuluyor.
Bununla birlikte, öncü işlemci yongası yeteneklerini sürdürmenin ve her türlü yongayı üretmenin karmaşıklığı, Intel'in 2022'de bellek işinden uzaklaşmasına neden olmuştu. Mevcut CEO'sunun göreve gelmesinden hemen önce açıklanan bu karar, küresel bellek gelirleri sektöründeki katliamın küresel sıralamayı değiştirmesi nedeniyle tam zamanında alınmış gibi görünüyor.
Gartner'a göre Samsung, geçen yıl %37,5'lik yıllık gelir düşüşünün ardından şu anda gelir açısından en büyük ikinci yarı iletken şirket konumunda. Buna karşılık, araştırma firması Intel'in gelirinin yarı yarıya ya da %16 oranında düştüğünü söylüyor. 48,7 milyar dolar ve 39,9 milyar dolar kazanan Intel ve Samsung'un ardından Qualcomm en büyük üçüncü yarı iletken şirket oldu. Firamanın geliri 29 milyar dolar ile 2023'ün en popüler şirketi Nvidia’nın rakamlarından yaklaşık 5 milyar dolar daha yüksekti.
Intel, bellek işinden kurtulduğu için şanslı
2023 yılı genel olarak bellek işiyle uğraşanlara büyük darbe vurdu. Dediğimiz gibi Samsung, yüzde 37 gelir kaybı yaşadı. Benzer şekilde ancak biraz daha hafif olarak SK hynix ve Micron da düşüş gördü. Intel’in bellek işinin çoğunu SK hynix'e sattığını da unutmamak gerek.
Intel'e gelince, işlemci pazarlarında TSMC ile rekabet etmek zorunda. Bellek çipleri üretmekten kurtulması, Intel CEO'su Patrick Gelsinger ve meslektaşlarının büyüdüğü pazardan önemli ölçüde farklı olan bir çip pazarında özgürce faaliyet göstermesine olanak tanıyor. Artık Tayvanlı TSMC endüstriyel ölçekte x86 çipleri üretebiliyor ve GPU'ların küresel bilgi işlem gereksinimlerindeki rolü de arttı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.