Intel iki yeni Celeron işlemcisini pazara sunmaya hazırlanıyor

Intel kısa süre içerisinde ürün gamına ultra-düşük güç tüketimli iki yeni Celeron işlemci eklemeye hazırlanıyor. Sandy Bridge mimarisini temel alan maliyet odaklı işlemcilerden Celeron 787 piyasada satılmakta olan Celeron 763, Celeron 857 modeli ise Celeron 847 modelinin yerinin alacak. Tek çekirdekli tasarıma sahip olan Celeron 787, 1.3 GHz'de çalışıyor ve 1MB Seviye 3 bellek kapasitesiyle geliyor. Standart olarak 350MHz'de çalışan ancak Turbo özelliği ile 950MHz'e kadar çıkabilen entegre grafik biriminin kullanıldığı işlemci 1333MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunuyor.





Çift çekirdekli tasarıma sahip olan Celeron 857 işlemcisi ise 1.2GHz'de çalışıyor ve 2MB bellek kapasitesiyle geliyor. 350MHz'de çalışan 1000MHz'e kadar çıkabilen entegre grafik işlemcisinin kullanıldığo işlemci, tek çekirdekli model ile aynı ısıl güç tasarımına sahip zira iki model de 17 Watt TDP değeri ile geliyor. Sanallaştırma ve Intel64 gibi temel özelliklere sahip olan işlemciler giriş seviyesi için konumlandırıldığından, Sandy Bridge tabanlı üst seviye işlemcilerdeki gelişmiş pek çok özellik ise bu işlemcilerde yer almıyor. BGA1023 formunda olan mobil işlemcilerinfiyatları ise açıklanmadı.