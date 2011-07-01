Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel iki yeni Celeron işlemcisini pazara sunmaya hazırlanıyor

7 yıl
4,6b
1
7
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Intel kısa süre içerisinde ürün gamına ultra-düşük güç tüketimli iki yeni Celeron işlemci eklemeye hazırlanıyor. Sandy Bridge mimarisini temel alan maliyet odaklı işlemcilerden Celeron 787 piyasada satılmakta olan Celeron 763, Celeron 857 modeli ise Celeron 847 modelinin yerinin alacak. Tek çekirdekli tasarıma sahip olan Celeron 787, 1.3 GHz'de çalışıyor ve 1MB Seviye 3 bellek kapasitesiyle geliyor. Standart olarak 350MHz'de çalışan ancak Turbo özelliği ile 950MHz'e kadar çıkabilen entegre grafik biriminin kullanıldığı işlemci 1333MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunuyor. 

Çift çekirdekli tasarıma sahip olan Celeron 857 işlemcisi ise 1.2GHz'de çalışıyor ve 2MB bellek kapasitesiyle geliyor. 350MHz'de çalışan 1000MHz'e kadar çıkabilen entegre grafik işlemcisinin kullanıldığo işlemci, tek çekirdekli model ile aynı ısıl güç tasarımına sahip zira iki model de 17 Watt TDP değeri ile geliyor. Sanallaştırma ve Intel64 gibi temel özelliklere sahip olan işlemciler giriş seviyesi için konumlandırıldığından, Sandy Bridge tabanlı üst seviye işlemcilerdeki gelişmiş pek çok özellik ise bu işlemcilerde yer almıyor. BGA1023 formunda olan mobil işlemcilerinfiyatları ise açıklanmadı. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
séquestre 7 yıl
Celeron mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CrySystem 7 yıl

kopfnickerz

Celeron mu?


Arz talep meselesi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tahqra 7 yıl
Giriş serisi demişte bildiğin çöp serisi olmuş bu.
Kaç yılın teknolojisi adamlar hâlâ TDP'yi düşürüp SB mimarisiyle harmanlayıp satmaya çalışıyor.
İntel gibi bi firmadanda bu beklenir zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
escapethelife 7 yıl
Bu saatten sonra ne celeronu ya
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emrebo 7 yıl
İş istasyonları için güzel işlemciler.Sandy-Bridge mimarisi + L3 cache
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neXXen 7 yıl
intele para vermem artık. ne çıkarırsa çıkarsın amd donanımlı cihaz alırım ya da toplarım
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim