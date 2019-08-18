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Intel’in 18 çekirdekli Cascade Lake-X işlemcisi ortaya çıktı: Mevcut Threadripper'lardan hızlı

Yarıiletken üreticisi Intel’in Cascade Lake-X platformunun performans değerleri sızmaya başladı. Benchmark testinin veri tabanına düşan modeller bir hayli kaslı görünüyor.
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İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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Intel’in geçtiğimiz Computex fuarındaki sunumunda tanıttığı yeni Cascade Lake-X ailesinin piyasaya çıkışına yaklaştığımız şu günlerde firmanın yeni modelleri testlerde görünmeye başladı. Görünüşe göre Intel HEDT pazarında rekabeti elden bırakmak istemiyor.

Teste göre 2 adet yonga sızmış durumda. Dell’in Precision 5820 X-Serisi’nde çalıştırılan yongalar sayesinde firmanın fuarda da sunduğu üzere yine LGA 2066 soketin kullanılacağı ve mevcut anakartların kullanılmaya devam edileceği doğrulanmış oldu.

Genuine Intel Family 6 Model 85 Stepping 7 şeklinde tanımlanan yongalar görünüşe göre Cascade Lake tasarımı üzerinde şekillenecek. Yani 7. Ve 9. Nesilde gördüğümüz Skylake-X’e elveda denilmiş. Ek olarak işlemcilerin Intel'in yıllardır en üst düzeyde rafine hale getirdiği 14 nm+ bantlarından geçeceğini de ekleyelim.
Performans tarafına geçecek olursak, 18 çekirdekli yonganın 2.19 GHz’lik taban ve 3.28 GHz’lik tepe frekansta çalıştığını görüyoruz. Geekbench’in tek çekirdek testinde 5.387 puan alan modelin çoklu çekirdek testinde ise 54 597 puan aldığı kayda geçmiş.
Intel’in 18 çekirdekli Cascade Lake-X işlemcisi ortaya çıktı: Mevcut Threadripper'lardan hızlı
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10 çekirdekli modelse bariz bir şekilde daha yüksek frekanslarda görev yapıyor. 3.39 GHz’den 4.59 GHz’e yükselebilen model tek çekirdekte 54698 puan alarak abisinin önüne geçerken, çoklu çekirdekte doğal olarak 39 820 puan almış.
Intel’in 18 çekirdekli Cascade Lake-X işlemcisi ortaya çıktı: Mevcut Threadripper'lardan hızlı
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Bu değerleri AMD’nin hali hazırdaki modelleriyle kıyaslayacak olursak. Skorlar 18 çekirdekli işlemciyi 24/48 konfigürasyonundaki Ryzen Threadripper 2970WX’in önüne yerleştiriyor.
10 çekirdekli yonga ise 12/24 çekirdek/izlek barındıran Ryzen Threadripper 2920X’le başa baş görünüyor. Tabi fiyatları da ele almak gerek. Bu durumda tercihler performansın yanı sıra F/P oranına göre de değişebilir.

Intel mevcut işlemcileri yakalamayı başaracak ama... 

Dahası Intel’in yeni yongaları AMD’nin hali hazırda satışta olan ve daha uygun bir fiyata elde edilebilen işlemcileriyle mücadele edebilmesine karşın, modellerin AMD’nin Zen 2 mimarisi gibi hacimli performans artışı getirecek temeli olan 3. nesil Ryzen Threadripper modelleri karşısında ne yapacağı merak konusu.
Hatırlayacağınız üzere yine mühendislik örneği olan ve düşük frekanslarda çalışan 3. nesil Threadripper’ın tekli çekirdek ve çoklu çekirdek skorları mavi ekibin ortaya çıkan yeni işlemcilerinin aldığı değerlerden daha yukarıda.
Eğer fiyat avantajı AMD lehine devam ederse Intel’in işi daha da zor olabilir. Öyle ya da böyle yıllar sonra yeniden oluşan rekabet ortamı kullanıcıların yüzünü güldürdü ve güldürmeye devam edeceğe benziyor.


https://wccftech.com/intel-cascade-lake-x-hedt-18-core-and-10-core-cpus-leak-benchmarks/ Yorum Yaz
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homebird 26 dk.
Biri 14nm diğeri 7 nm. Teknoloji farkı puana yansımış .54K nere 93 K nere. Şimdi bunun enerji sarfiyatı ve ısınması da fazladır AMD ye göre. İntelin işi çok zor.
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Timeguard 44 dk.
275~300w 9900ks zaten bu 500w falandir avx512 yüklenelim gorelim.
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alihakki 1 sa.
aklımda deli sorular.
Soket değişecekmi?
Mevcut açıklar hala devam ediyormu? (mevcut açıklarla geliyorsa hiç gelmesede olur.)
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setcom_2000 2 dk. alihakki
Intel için açık kapatmak demek performans düşmesi demek.
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selahattın ısık 1 sa.
Hadi s....n bari ayni fiyata satta tuy dikme..

Tdp degerleri de 10c icin 250w 18c icin 350w galiba.
Editor yazmadigina gore..
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northwood 1 sa. selahattın ısık
Henüz TDP bilgisi yok hocam :)
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Liquist 1 sa.
i9-10980XE
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