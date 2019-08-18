Intel’in 18 çekirdekli Cascade Lake-X işlemcisi ortaya çıktı: Mevcut Threadripper'lardan hızlı

Intel’in geçtiğimiz Computex fuarındaki sunumunda tanıttığı yeni Cascade Lake-X ailesinin piyasaya çıkışına yaklaştığımız şu günlerde firmanın yeni modelleri testlerde görünmeye başladı. Görünüşe göre Intel HEDT pazarında rekabeti elden bırakmak istemiyor.

Genuine Intel Family 6 Model 85 Stepping 7 şeklinde tanımlanan yongalar görünüşe göre Cascade Lake tasarımı üzerinde şekillenecek. Yani 7. Ve 9. Nesilde gördüğümüz Skylake-X’e elveda denilmiş. Ek olarak işlemcilerin Intel'in yıllardır en üst düzeyde rafine hale getirdiği 14 nm+ bantlarından geçeceğini de ekleyelim.

Performans tarafına geçecek olursak, 18 çekirdekli yonganın 2.19 GHz’lik taban ve 3.28 GHz’lik tepe frekansta çalıştığını görüyoruz. Geekbench’in tek çekirdek testinde 5.387 puan alan modelin çoklu çekirdek testinde ise 54 597 puan aldığı kayda geçmiş.

Bu değerleri AMD’nin hali hazırdaki modelleriyle kıyaslayacak olursak. Skorlar 18 çekirdekli işlemciyi 24/48 konfigürasyonundaki Ryzen Threadripper 2970WX’in önüne yerleştiriyor.

10 çekirdekli yonga ise 12/24 çekirdek/izlek barındıran Ryzen Threadripper 2920X’le başa baş görünüyor. Tabi fiyatları da ele almak gerek. Bu durumda tercihler performansın yanı sıra F/P oranına göre de değişebilir.

Intel mevcut işlemcileri yakalamayı başaracak ama...

Hatırlayacağınız üzere yine mühendislik örneği olan ve düşük frekanslarda çalışan 3. nesil Threadripper’ın tekli çekirdek ve çoklu çekirdek skorları mavi ekibin ortaya çıkan yeni işlemcilerinin aldığı değerlerden daha yukarıda.

Eğer fiyat avantajı AMD lehine devam ederse Intel’in işi daha da zor olabilir. Öyle ya da böyle yıllar sonra yeniden oluşan rekabet ortamı kullanıcıların yüzünü güldürdü ve güldürmeye devam edeceğe benziyor.

https://wccftech.com/intel-cascade-lake-x-hedt-18-core-and-10-core-cpus-leak-benchmarks/

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Teste göresızmış durumda.çalıştırılan yongalar sayesinde firmanın fuarda da sunduğu üzere yine LGA 2066 soketin kullanılacağı ve mevcut anakartların kullanılmaya devam edileceği doğrulanmış oldu.10 çekirdekli modelse bariz bir şekilde daha yüksek frekanslarda görev yapıyor. 3.39 GHz’den 4.59 GHz’e yükselebilen model tek çekirdekte 54698 puan alarak abisinin önüne geçerken, çoklu çekirdekte doğal olarakalmış.Dahası Intel’in yeni yongaları AMD’nin hali hazırda satışta olan ve daha uygun bir fiyata elde edilebilen işlemcileriyle mücadele edebilmesine karşın, modellerinmimarisi gibi hacimli performans artışı getirecek temeli olan 3. nesil Ryzen Threadripper modelleri karşısında ne yapacağı merak konusu.