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Geekbench’e düşen Threadripper işlemcisi 2. nesil işlemcileri 3’e katlıyor

AMD’nin Zen 2 mimarisi üzerinde şekillenen işlemcilerinden geriye kalan son aile Threadripper ailesi. Son ortaya çıkan Geekbench skoru işlemcilere dair beklentiyi bir kat daha arttırdı.
21 dk.
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İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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AMD’nin uzun süredir büyük bir beklentiyle beklenen Zen 2 mimarisi donanım dünyasının beklentisini bir hayli karşıladı. EPYC Rome yongalarının ardından şimdi gözler Ryzen Threadripper işlemcilerinde. Sızan test sonucuna göre Threadripper işlemcileri pazara hükmedeceğe benziyor.

Her şeyden önce şu konuya değinmek gerekli. Zen 2 ile AMD ilk nesillerde uyguladığı tasarımda ciddi bir değişikliğe giderek çoklu zar üzerine kurulu bir üretim tekniğine gitti. Başta dezavantajları şüphe uyandırsa da yeni tasarım sayesinde önceki nesillerden hiçbir alanda geride kalmadı. Yeni ortaya çıkan Ryzen Threadripper işlemcisi ise Sharkstooth kod adını taşıyor ve çoklu zar tasarımı üzerinde yükseliyor.

Halihazırdaki Ryzen Threadripper 2990X işlemcisi gibi 32 çekirdek 64 izlek barındıran yonganın önbellek dağılımı ise 16 MB L2 ve 128 MB L3 şeklinde. İşlemci 3.6 GHz’lik taban frekansa sahip görünüyor, buna karşın tepe frekansı gizliliğini koruyor.
Her ne kadar yeni model mühendislik örneği olsa da 2990X’in 3.0 GHz’lik taban frekansından çok daha yüksek bir seviyede görev yapıyor. Nihai modellerde dikkat çeken saat hızları görebiliriz.

AMD’nin daha önce 2. Nesil Threadripper işlemcilerinin sızıntılarının yayıldığı dönemde kullandığı test kartı WhiteHaven üzerinde gerçekleştirilen testte işlemciye 128 GB RAM eşlik etmiş.

 Skorlar

Tek çekirdek testinde 5932 puan alan örnek işlemci, çoklu çekirdek testinde ise 93 344 puan alarak bir hayli iddialı bir konuma yerleşmeyi başarmış. Kıyaslamak gerekirse aynı çekirdek konfigürasyonundaki Ryzen Threadripper 2990X’in stok hızlarda tek çekirdek testinde 4961 puan aldığını, çok izlekli kısımda ise 31 985 puan aldığını hatırlatalım.
Her ne kadar gerçek hayattaki uygulamaları tam olarak yansıtmasa da tek çekirdekte %19.5’lik değişime, çok çekirdekli senaryoda ise %191.8’lik bir artışa tekabül eden rakamlar bir hayli heyecan verici.
Son olarak yeni Threadripper modellerin PCIe 4.0 desteğiyle bu yılın 2. yarısında piyasaya sürülmesinin beklendiğini ekleyelim. İşlemciler soket olaraksa halihazırdaki TR4 soketiyle uyumlu olacaklar.


https://www.overclock3d.net/news/cpu_mainboard/amd_ryzen_3rd_generation_threadripper_cpu_appears_on_geekbench/1 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Timeguard 10 dk.
intel died ,wait for the kill nvidia.
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kreat 14 dk.
Sırf fantezi olsun diye alırdım, yurtdışında olsaydım :)
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