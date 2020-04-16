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    AMD Zen 4 ve RDNA 3’te optimize edilmiş bir 5 nm tekniğini kullanabilir

    Kırmızı ekip yakaladığı performans ve enerji tüketimini daha da ileri bir noktaya taşıma arayışı içerisinde olabilir.
    25 sn.
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    Metehan Göktaş
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    AMD Zen 4 ve RDNA 3’te optimize edilmiş bir 5 nm tekniğini kullanabilir
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    Gelen haberlere göre AMD hali hazırda sunduğu yüksek performansı daha da ileriye taşımanın planlarını yapıyor olabilir. 5 nm iyileştirilmiş şekilde karşımıza çıkabilir.

    Optimize edilmiş üretim süreci yolda

    Eğer doğruysa AMD de Nvidia’nın yıllardır stratejiyi izleyerek 5 nm’yi daha yüksek frekanslara ve daha düşük güç tüketimine elverişli hale gelecek şekilde TSMC ile sıkı işbirliği içerisinde olabilir. Şimdiye kadar Zen 4 için 5 nm’yi doğrulayan firma RDNA 3 mimarili GPU’ları için herhangi bir üretim süreci tanımlamaktan kaçınmış ve gelişmiş nod ifadesini kullanmıştı.

    Ayrıca Bkz. "Samsung 2022’de 3 nm’ye geçiyor"

    Zen 4 mimarili işlemciler ve RDNA 3 mimarili kartların benzer dönemde piyasaya sürülmesi beklendiği düşünülürse her iki yarıiletken de aynı bantlardan çıkabilir. 2021 yılının sonlarına denk gelmesi ve yeni bir soketle gelmesi beklenen Zen 4 mimarili işlemciler ayrıca X3D paketlemesiyle de gelebilir. Diğer taraftan o zamana kadar Intel’in nasıl bir yol izleyeceği ise pazardaki rekabetin akıbeti açısından önem taşıyor.



    https://www.guru3d.com/news-story/amd-is-going-for-customized-5nm-at-tsmc-for-zen4-and-rdna3.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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