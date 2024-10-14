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    Intel'in oyun optimizasyon özelliği daha fazla oyuna geliyor

    Intel Raptor Lake Refresh işlemciler ile tanıtılan Intel Application Optimization teknolojisi (APO), artık 26 oyunda mevcut. Ancak yalnızca Kilitsiz K veya KF SKU işlemcileri kapsayabilir.
    Intel'in oyun optimizasyon özelliği daha fazla oyuna geliyor Tam Boyutta Gör
    Intel, geçtiğimiz yıl tanıtılan Intel Application Optimization (APO) özelliğini daha fazla oyuna getiriyor. Hatırlayanlar olacaktır, günümüzde 12. ve 13.nesil işlemcilerle de çalışan bu özellik, daha öncesinde yalnızca 14.nesil işlemciler ile sınırlandırılmıştı. Popüler araç, son güncellemeye göre artık 12 oyun daha destekleyecek.

    Intel'in oyun optimizasyon özelliği daha fazla oyuna geliyor

    Hatırlatma olarak, Application Optimization, Dynamic Tuning teknolojisi çerçevesinde, iş parçacığı planlamasını optimize eden ve uygulama kaynak planlamasını gerçek zamanlı olarak yönlendiren yeni bir yazılım çözümü. Bu araç belirli programları otomatik olarak algılıyor ve uygulama kaynaklarını gerçek zamanlı olarak yönlendirerek iş parçacığı zamanlamasını ve uygulama iş parçacığını optimize ediyor. Böylece oyunlarda performans artışı elde ediyorsunuz.

    Intel'in oyun optimizasyon özelliği daha fazla oyuna geliyor Tam Boyutta Gör
    Intel'den yapılan açıklamaya göre uygulama artık, Dreams Three Kingdoms 2, F1 22, Final Fantasy XIV Endwalker, Guardians of the Galaxy, Metro Exodus, Red Dead Redemption 2, Serious Sam 4, Strange Brigade, Watch Dogs: Legion, World of Tanks ve World War Z olmak üzere 12 oyunu daha destekliyor. Desteklenen tüm oyunlara hemen aşadağıdan göz atabilirsiniz.

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Intel APO, şu anda yalnızca 12., 13. ve 14. nesil Intel işlemcileri destekliyor ve birçok kullanıcı performans artışından yararlanabiliyor. Ancak yalnızca Core Ultra 200S (Ultra 7 ve Ultra 9) ve 14. nesil Core i7 ve Core i9 CPU'larla kusursuz bir şekilde çalıştığını hatırlatalım.

    • Company of Heroes 3
    • Counter-Strike: 2
    • Cyberpunk 2077
    • Dirt 5
    • Dota 2
    • Dreams Three Kingdoms 2 (PRC)
    • F1 22
    • Final Fantasy XIV Endwalker
    • Fortnite
    • Guardians of the Galaxy
    • Metro Exodus
    • Naraka: Bladepoint
    • Red Dead Redemption 2
    • Riftbreaker
    • Serious Sam 4
    • Shadow of the Tomb Raider
    • Strange Brigade (VLK)
    • Tiny Tina's Wonderlands
    • Tom Clancy's Rainbow Six Siege
    • Total War: PHAROAH
    • Total War: THREE KINGDOMS
    • Total War: WARHAMMER 3
    • Watch Dogs: Legion
    • World of Tanks
    • World of Warcraft
    • World War Z
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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