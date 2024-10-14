Intel'in oyun optimizasyon özelliği daha fazla oyuna geliyor
Hatırlatma olarak, Application Optimization, Dynamic Tuning teknolojisi çerçevesinde, iş parçacığı planlamasını optimize eden ve uygulama kaynak planlamasını gerçek zamanlı olarak yönlendiren yeni bir yazılım çözümü. Bu araç belirli programları otomatik olarak algılıyor ve uygulama kaynaklarını gerçek zamanlı olarak yönlendirerek iş parçacığı zamanlamasını ve uygulama iş parçacığını optimize ediyor. Böylece oyunlarda performans artışı elde ediyorsunuz.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Intel APO, şu anda yalnızca 12., 13. ve 14. nesil Intel işlemcileri destekliyor ve birçok kullanıcı performans artışından yararlanabiliyor. Ancak yalnızca Core Ultra 200S (Ultra 7 ve Ultra 9) ve 14. nesil Core i7 ve Core i9 CPU'larla kusursuz bir şekilde çalıştığını hatırlatalım.
- Company of Heroes 3
- Counter-Strike: 2
- Cyberpunk 2077
- Dirt 5
- Dota 2
- Dreams Three Kingdoms 2 (PRC)
- F1 22
- Final Fantasy XIV Endwalker
- Fortnite
- Guardians of the Galaxy
- Metro Exodus
- Naraka: Bladepoint
- Red Dead Redemption 2
- Riftbreaker
- Serious Sam 4
- Shadow of the Tomb Raider
- Strange Brigade (VLK)
- Tiny Tina's Wonderlands
- Tom Clancy's Rainbow Six Siege
- Total War: PHAROAH
- Total War: THREE KINGDOMS
- Total War: WARHAMMER 3
- Watch Dogs: Legion
- World of Tanks
- World of Warcraft
- World War Z
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.