Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Intel, geçtiğimiz yıl tanıtılan Intel Application Optimization (APO) özelliğini daha fazla oyuna getiriyor. Hatırlayanlar olacaktır, günümüzde 12. ve 13.nesil işlemcilerle de çalışan bu özellik, daha öncesinde yalnızca 14.nesil işlemciler ile sınırlandırılmıştı. Popüler araç, son güncellemeye göre artık 12 oyun daha destekleyecek.

Intel'in oyun optimizasyon özelliği daha fazla oyuna geliyor

Hatırlatma olarak, Application Optimization, Dynamic Tuning teknolojisi çerçevesinde, iş parçacığı planlamasını optimize eden ve uygulama kaynak planlamasını gerçek zamanlı olarak yönlendiren yeni bir yazılım çözümü. Bu araç belirli programları otomatik olarak algılıyor ve uygulama kaynaklarını gerçek zamanlı olarak yönlendirerek iş parçacığı zamanlamasını ve uygulama iş parçacığını optimize ediyor. Böylece oyunlarda performans artışı elde ediyorsunuz.

Tam Boyutta Gör Intel'den yapılan açıklamaya göre uygulama artık, Dreams Three Kingdoms 2, F1 22, Final Fantasy XIV Endwalker, Guardians of the Galaxy, Metro Exodus, Red Dead Redemption 2, Serious Sam 4, Strange Brigade, Watch Dogs: Legion, World of Tanks ve World War Z olmak üzere 12 oyunu daha destekliyor. Desteklenen tüm oyunlara hemen aşadağıdan göz atabilirsiniz.

Intel Core Ultra 200S işlemciler tanıtıldı: İşte fiyat ve dahası 3 gün önce eklendi

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Intel APO, şu anda yalnızca 12., 13. ve 14. nesil Intel işlemcileri destekliyor ve birçok kullanıcı performans artışından yararlanabiliyor. Ancak yalnızca Core Ultra 200S (Ultra 7 ve Ultra 9) ve 14. nesil Core i7 ve Core i9 CPU'larla kusursuz bir şekilde çalıştığını hatırlatalım.

Company of Heroes 3

Counter-Strike: 2

Cyberpunk 2077

Dirt 5

Dota 2

Dreams Three Kingdoms 2 (PRC)

F1 22

Final Fantasy XIV Endwalker

Fortnite

Guardians of the Galaxy

Metro Exodus

Naraka: Bladepoint

Red Dead Redemption 2

Riftbreaker

Serious Sam 4

Shadow of the Tomb Raider

Strange Brigade (VLK)

Tiny Tina's Wonderlands

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Total War: PHAROAH

Total War: THREE KINGDOMS

Total War: WARHAMMER 3

Watch Dogs: Legion

World of Tanks

World of Warcraft

World War Z

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel'in oyun optimizasyon özelliği daha fazla oyuna geliyor