Intel’in Xe HPG ekran kartı Mesh Shader testine girdi

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Mavi ekip hummalı bir şekilde test ettiği oyunculara yönelik Xe HPG mimarisine dair detaylar paylaşmaya devam ediyor.

Mesh Shading destekli Intel ekran kartı

Raja Koduri’nin son Tweet’ine göre Intel’in yeni harici ekran kartı Mesh Shading testini başarıyla geçti. Yakında paylaşılacak teste göre Yarı iletken üreticisi de Nvidia’nın Turing’den bu yana desteklediği Mesh Shading’i destekleyecek.

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GPU’nun çizmesi gereken objelerin görünürlüğüne göre task shader tarafından değerlendirilip Mesh shader tarafından test edildikten sonra gerekli çizimlerin öncelik sırasına göre seçildiği Mesh Shading sayesinde GPU’nun işlem gücü daha verimli bir şekilde kullanılabiliyor.

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Nvidia’nın asteroitlerin arasında ilerleyen uzay gemisine yer verdiği demoda da görüldüğü üzere toplam çizilmesi gereken üçgen sayısı bir hayli yüksek olmasına karşın uzaktaki parçalara daha az üçgen atanması sayesinde GPU’ya yakındaki objeleri daha detaylı çizdirilerek hem daha iyi bir deneyim sunuluyor hem de akıcılık yakalanabiliyor.

https://videocardz.com/newz/intels-discrete-xe-hpg-gaming-gpu-has-been-tested-with-3dmark-mesh-shader-test

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