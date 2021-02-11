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    Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel’in Xe HPG ekran kartı Mesh Shader testine girdi

    Raja Koduri’nin paylaşımı Intel’in yeni oyuncu ekran kartının Mesh Shading destekleyeceğini doğruladı. Yeni kart verimli render teknolojisi sayesinde uyumlu yapımlarda performans artışı yakalayabilir.
    11 Şubat 2021, 09:30 (6 gün)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel’in Xe HPG ekran kartı Mesh Shader testine girdi
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    Mavi ekip hummalı bir şekilde test ettiği oyunculara yönelik Xe HPG mimarisine dair detaylar paylaşmaya devam ediyor.

    Mesh Shading destekli Intel ekran kartı

    Raja Koduri’nin son Tweet’ine göre Intel’in yeni harici ekran kartı Mesh Shading testini başarıyla geçti. Yakında paylaşılacak teste göre Yarı iletken üreticisi de Nvidia’nın Turing’den bu yana desteklediği Mesh Shading’i destekleyecek.

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    GPU’nun çizmesi gereken objelerin görünürlüğüne göre task shader tarafından değerlendirilip Mesh shader tarafından test edildikten sonra gerekli çizimlerin öncelik sırasına göre seçildiği Mesh Shading sayesinde GPU’nun işlem gücü daha verimli bir şekilde kullanılabiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Yüzlerce RTX 3000li oyuncu dizüstüsüyle kurulan kripto para çiftliği görüntülendi"

    Nvidia’nın asteroitlerin arasında ilerleyen uzay gemisine yer verdiği demoda da görüldüğü üzere toplam çizilmesi gereken üçgen sayısı bir hayli yüksek olmasına karşın uzaktaki parçalara daha az üçgen atanması sayesinde GPU’ya yakındaki objeleri daha detaylı çizdirilerek hem daha iyi bir deneyim sunuluyor hem de akıcılık yakalanabiliyor.



    https://videocardz.com/newz/intels-discrete-xe-hpg-gaming-gpu-has-been-tested-with-3dmark-mesh-shader-test Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    muratdogan456 (Murat DOĞAN) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Umarız Intel azimle çalışmalarına devam eder. Burada en büyük faydayı biz son kullanıcılar görür.
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    ozkn-t (Özkan ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    İntel gitsin madenci kartı üretsin oyun kartları bize kalsın yeter.
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    cabriyo (Emin Tuncer) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    "verimli render" ??? anlaşıldı kripto para kazma kapasitesi yüksek kart çıkarıyor intel. pastayı gördü ama diyemiyor maden kartı çıkarıyorum. render kartı çıkarıyorum diyor. ne işlere düştük yahu.
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    muratdogan456 (Murat DOĞAN) 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Umarız Intel azimle çalışmalarına devam eder. Burada en büyük faydayı biz son kullanıcılar görür.
    Yanıtla +7
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    marsk35 (Marsk KY) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    3. Bir ekran kartı üreticisimi katılıyor oyuna? Eğer öyleyse uzun vadede olunlu etkilerini göreceğiz.
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