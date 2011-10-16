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Intel, İrlanda'da Enerji ve Sürdürülebilirlik Laboratuvarı açıyor

7 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son dönemde güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik ciddi yatırımlar yapan Intel, hali hazırda çip üretim fabrikasına sahip olduğu İrlanda'da Enerji ve Sürdürülebilirlik Laboratuvarı açıyor. Kısaca ESL olarak tanımlanan yeni merkezde Intel öncelikli olarak Kişisel Ofis Enerji Yöneticisi ve evlerdeki enerji tüketimine yönelik olarak Kablosuz Enerji Ölçüm Teknolojisi üzerinde çalışacak. Aynı zamanda elektrikli araçların İrlanda enerji sistemi içerisindeki entegrasyon ve optimizasyonuna yönelik çeşitli çalışmalar da sürdürülecek.
Yeni laboratuvar ile birlikte Intel'in tüm Avrupa bölgesindeki araştırma-geliştirme merkezlerinin sayısı iki düzineyi, bu merkezlerde çalışan araştırmacı sayısı ise 1500'ü geçmiş olacak. Intel Labs Avrupa direktörü Martin Curley konuyla ilgili açıklamasında, "Enerji ve Sürdürülebilirlik günümüz dünyasının en önemli iki sorunu ve biz bu sorunların çözümüne yönelik araştırmalara öncülük etmeye adanmış durumdayız. " dedi. 

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devastatoRReady 7 yıl
intelin fiyatları sürdürülebilir değil, onu ne yapacağız?
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WinteR 7 yıl
Pek fantazi değil,ciddi ciddi güneş enerjisi ve yenilenebilir enerji kaynakları üzerine yatırımlar ve somut yapılanma yapıyor intel. 4-5 büyük fabrikası güneş enerjisini kullanıyor, yeşil enerji için önemli proje ve başarıları var.
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IL EST MON COCAINE 7 yıl
Adana'ya da isterik ...
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Dreams41 7 yıl
Sanırım, İntel AMD' den bir şey olmayacağını görünce işi gücü bıraktı artık fantazi yapmaya başladı...
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PROOF# 7 yıl Dreams41
Dreams41

Sanırım, İntel AMD' den bir şey olmayacağını görünce işi gücü bıraktı artık fantazi yapmaya başladı...





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sahoron 7 yıl
Pahalı olabilir, bazen tekelci olabilir fakat uzay çağına İntelin her adımı ile daha çok yaklaşıyoruz. Umarım mobil alanda Amd ile birlikte kendilerine yer bulurlar.
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