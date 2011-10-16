Intel, İrlanda'da Enerji ve Sürdürülebilirlik Laboratuvarı açıyor

Son dönemde güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik ciddi yatırımlar yapan Intel, hali hazırda çip üretim fabrikasına sahip olduğu İrlanda'da Enerji ve Sürdürülebilirlik Laboratuvarı açıyor. Kısaca ESL olarak tanımlanan yeni merkezde Intel öncelikli olarak Kişisel Ofis Enerji Yöneticisi ve evlerdeki enerji tüketimine yönelik olarak Kablosuz Enerji Ölçüm Teknolojisi üzerinde çalışacak. Aynı zamanda elektrikli araçların İrlanda enerji sistemi içerisindeki entegrasyon ve optimizasyonuna yönelik çeşitli çalışmalar da sürdürülecek.

Yeni laboratuvar ile birlikte Intel'in tüm Avrupa bölgesindeki araştırma-geliştirme merkezlerinin sayısı iki düzineyi, bu merkezlerde çalışan araştırmacı sayısı ise 1500'ü geçmiş olacak. Intel Labs Avrupa direktörü Martin Curley konuyla ilgili açıklamasında, "Enerji ve Sürdürülebilirlik günümüz dünyasının en önemli iki sorunu ve biz bu sorunların çözümüne yönelik araştırmalara öncülük etmeye adanmış durumdayız. " dedi.