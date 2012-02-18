Intel, Ivy Bridge işlemcilerin hacimli üretimini erteleyebilir

Intel'in bu yıl piyasaya sürmeyi planladığı 22nm fabrikasyon sürecine sahip Ivy Bridge işlemcilerin hacimli üretiminde gecikme yaşanabilir. Gecikme haberi Intel'in ortaklarına gönderdiği bilgilendirme mesajında ortaya çıktı.

Intel daha önce yaptığı açıklamada Nisan ayında bir miktar Ivy Bridge tabanlı işlemcinin ortaklara gönderileceği ve ilk ürünlerin kısa süre içerisinde piyasada olacağını belirtmişti. Hacimli üretim için ise yılın ikinci çeyreği işaret edilmişti.

Digitimes'ın dizüstü üretim zincirindeki kaynaklarından aktardığı bilgiye göre Ive Bridge tabanlı işlemcilerin hacimli üretime başlaması Haziran ayından sonra başlayacak.

Gecikmenin sebebi ise elde kalan stoklar. Durgun seyreden küresel ekonomi nedeniyle dizüstü üreticileri Sandy Bridge tabanlı modellerinin bir kısmını satamadı. Aynı şekilde Intel'in de Sandy Bridge işlemci envanterini azaltamama sorunu bulunuyor. Sandy Bridge tabanlı ürünlerin elde kalmaması için de hacimli üretimin ertelenmesi gerekiyor.

Dizüstü satıcıları da hacimli üretimin zamanında başlamasından umutsuz. Pek çoğuna göre Eylül ayından sonra Ivy Bridge işlemciler Sandy Bridge işlemcilerle yer değiştirmeye başlayacak. Bu dönem Windows 8'in muhtemel çıkış tarihiyle aynı. Ancak bu yılın ilk üç çeyreği dizüstü endüstrisi için zor bir dönem olabilir.

Hacimli üretimin gecikmesi ise yeni işlemcileri modellerinde kullanacak firmaların da erteleme yapmasına sebep olabilir. Bunlardan birisi de MacBook Pro.

Intel'in yerleşik USB 3.0 desteği sunacak Ivy Bridge işlemcilerin gecikmesi bazı firmaların işine yarayacak. Bu platform nedeniyle ASMedia ve Renesas gibi USB 3.0 kontrolcüleri üreten firmaların pazar payları yüzde 20 olarak öngörülüyordu. Ancak gecikme ihtimali pazar payı tahminini yüzde 50'ye yükseldi.

