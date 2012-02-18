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Intel, Ivy Bridge işlemcilerin hacimli üretimini erteleyebilir

7 yıl
4,2b
1
53
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel'in bu yıl piyasaya sürmeyi planladığı 22nm fabrikasyon sürecine sahip Ivy Bridge işlemcilerin hacimli üretiminde gecikme yaşanabilir. Gecikme haberi Intel'in ortaklarına gönderdiği bilgilendirme mesajında ortaya çıktı.
Intel daha önce yaptığı açıklamada Nisan ayında bir miktar Ivy Bridge tabanlı işlemcinin ortaklara gönderileceği ve ilk ürünlerin kısa süre içerisinde piyasada olacağını belirtmişti. Hacimli üretim için ise yılın ikinci çeyreği işaret edilmişti.
Digitimes'ın dizüstü üretim zincirindeki kaynaklarından aktardığı bilgiye göre Ive Bridge tabanlı işlemcilerin hacimli üretime başlaması Haziran ayından sonra başlayacak.
Gecikmenin sebebi ise elde kalan stoklar. Durgun seyreden küresel ekonomi nedeniyle dizüstü üreticileri Sandy Bridge tabanlı modellerinin bir kısmını satamadı. Aynı şekilde Intel'in de Sandy Bridge işlemci envanterini azaltamama sorunu bulunuyor. Sandy Bridge tabanlı ürünlerin elde kalmaması için de hacimli üretimin ertelenmesi gerekiyor.
Dizüstü satıcıları da hacimli üretimin zamanında başlamasından umutsuz. Pek çoğuna göre Eylül ayından sonra Ivy Bridge işlemciler Sandy Bridge işlemcilerle yer değiştirmeye başlayacak. Bu dönem Windows 8'in muhtemel çıkış tarihiyle aynı. Ancak bu yılın ilk üç çeyreği dizüstü endüstrisi için zor bir dönem olabilir.
Hacimli üretimin gecikmesi ise yeni işlemcileri modellerinde kullanacak firmaların da erteleme yapmasına sebep olabilir. Bunlardan birisi de MacBook Pro.
Intel'in yerleşik USB 3.0 desteği sunacak Ivy Bridge işlemcilerin gecikmesi bazı firmaların işine yarayacak. Bu platform nedeniyle ASMedia ve Renesas gibi USB 3.0 kontrolcüleri üreten firmaların pazar payları yüzde 20 olarak öngörülüyordu. Ancak gecikme ihtimali pazar payı tahminini yüzde 50'ye yükseldi.
 

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HighonFire 7 yıl en beğenilen Hiper-Nova
Far-Cry
cagataykoroglu

Neden ertelemesin ki? Rakip yok.

Rakibi varda senin haberin yok.


Kardeş ne içtiysen o içtiğinden istiyorum. O kadar yani.
Far-CrycagataykorogluNeden ertelemesin ki? Rakip yok.Rakibi varda senin haberin yok.
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1 Yanıt Yanıtla +11
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knnkpln 7 yıl
Kaynak gösterip haber yapıyorsunuz bari tam çeviri yapın.Sanki masaüstü işlemcilerin üretimi ertelendi notebook üreticilerden bundan nasibini aldı gibisinden haber yapıyorsunuz.Digitimes haberi tamamen notebook üreticileri ve işlemcileriyle ilgili.Sırf haber olsun diye haber yapmayın size yakışmıyor.

digitimes.com/...
Kaynak gösterip haber yapıyorsunuz bari tam çeviri yapın.Sanki masaüstü işlemcilerin üretimi ertelendi notebook üreticilerden bundan nasibini aldı gibisinden h...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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turbo-powwer 7 yıl
Halen bekliyoruz :)
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jiddi 7 yıl
Mart ayinda kedi ciyaklamalari ile birlikte piyasada yerini almaya baslayacak...
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ankaland 7 yıl
intel B3 çipset rezalatini ne çabuk unuttunuz. kaldı ki ivy ilk testleri o kadarda etkileyici değil hatta önceki nesil işlmeciler önde duruyordu. ben oldum olası intel kullandım ama gerçekçi olun. 2100 ile x6 yı kıyaslamak mümkün mü. x6 lar oldukça başarılıydı. kullanana arkadaşların bilgisayarlarında denedim. hatta bulldozer ile amd ye geçmeyi planlıyordum. ama oluşan gürültü nedeniyle iptal ettim. fx2 ile amd kaybettiği prestiji geri alacaktır. ama iş gpu ya gelince nvidia üstüne tanımam mesele performans değil. renkler, kullanım ağır bir duruşu var nvidianın. her wattı hak ediyor. şimdi bilgisayar toplasam işlemci amd ekran kartı nvidia olur.
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knnkpln 7 yıl ankaland
ankaland

intel B3 çipset rezalatini ne çabuk unuttunuz. kaldı ki ivy ilk testleri o kadarda etkileyici değil hatta önceki nesil işlmeciler önde duruyordu. ben oldum olası intel kullandım ama gerçekçi olun. 2100 ile x6 yı kıyaslamak mümkün mü. x6 lar oldukça başarılıydı. kullanana arkadaşların bilgisayarlarında denedim. hatta bulldozer ile amd ye geçmeyi planlıyordum. ama oluşan gürültü nedeniyle iptal ettim. fx2 ile amd kaybettiği prestiji geri alacaktır. ama iş gpu ya gelince nvidia üstüne tanımam mesele performans değil. renkler, kullanım ağır bir duruşu var nvidianın. her wattı hak ediyor. şimdi bilgisayar toplasam işlemci amd ekran kartı nvidia olur.

Adı üstünde çipset rezaleti.Ivy bridge ile ne alakası var.Kaldı ki rezalet değil adamlar hatalarını kabul edip piyasadan topladılar yerine yenisini verdiler.Şu bahsettiğin ivy bridge testlerinin linklerini buraya koy biz de bilgilenelim.
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E_Aydin35 7 yıl
Büyük işlerde büyük sorunlar çıkması normaldir elbet hiçbirşey 4/4 lük değil işte..
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Hiper-Nova 7 yıl E_Aydin35
isyankar_emre

Büyük işlerde büyük sorunlar çıkması normaldir elbet hiçbirşey 4/4 lük değil işte..

Büyük işler yapıyorlar tabi giriş seviyesini bile 200 dolardan alıyorsak çok büyük iş oluyor gerçekten.
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acbold 7 yıl
Rakip yok ortada gerçektende.AMD vasatı aşamadı intel'e karşı.NEHALEM ile devam etse bile normaldi yani... sandy bridge-sandy bridge e-Ivy bridge gerek yok.Nasıl olsa zirvede şuanda parayıda topluyor adamlar.
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RapscallioN 7 yıl
Arkadaslar IVY BRIDGE MASAÜSTÜ ISLEMCILERDE ERTELEME YOK
Sadece mobile islemcilerin 2 cekirdekli olanlarinda erteleme var
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Oceanco 7 yıl
Psydia
Yalniz soyle bir sey var ki, neredeyse butun firmalar yenilikleri erteliyor: Asus Ics guncellemesini, Samsung Galaxy 3u, Intel Ivy bridgei... Bu isin icinde bir is var. Bence teknolojik gereclere para yatirmak isteyenlerin ortalik durulup da intelin tik sesi tam gelene kadar beklemesi lazim.

bu erteleme furyasını intel den ziyade apple başlattı.herkesde uymak zorunda kaldı.aslında firmaların işine geliyor mevcut ürüne bir iki donanım ekleyip piyasaya sürüyorlar.
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RapscallioN 7 yıl
@Placebo Effect

Hocam bende aciliyor ama belkide yurtdisindan girdigim icindir...

"Remember that article from the other day that made some people panic as Intel might've delayed Ivy Bridge to June? Well, there's no need to be worried if you're planning on getting a new desktop system, as none of the desktop parts that were originally meant to launch have been delayed and on the mobile side, only the dual core models have been pushed back."
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ultra_storm 7 yıl
Halen amd'yi savunanlar var boldozer faciasıdnan sonra bile.
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cavador 7 yıl
Bakış acısı farklı bazılarımızda, erteleme amd den değildir, bi şekilde tüketim yapılması gerekli, sistem yönetenleri nasıl rahat yaşıyor tüketimle, yani bizi koyun kuzu gibi yönetenlerin piyasadaki (vatandaşdaki) parayı geri toplaması için maddeye şekil verip satması rahat yaşaması için para kazanması gerekiyor , tek mesele amd nin rakip cpu yapıp yapmaması değil yani.
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Batuist 7 yıl
intelin tik takı uzun zamandır bu kadar gecikme yaşamamıştı.. aslında ne kadar erken çıkarsa son tüketici için o kadar iyi olurdu..
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CoreXXX 7 yıl
piyasa core i5 lerin 1156 ilk modelleri ile dolu. anakart modelleri çok az daha bu modeller piyasadan erimemişken bide 1155 lere aynı darbeyi vurmadan ve fiyat indirmeden millete nasıl kakalayacak yoksa intel. elbette yeni seriyi çıkarmak için bahaneler bulup erteleyecek.bu intel varya çok çakal firma. adamların tekelinde işlemci. amdnin athlon 2500 serisi zamanındaki gibi inteli ezmesini bekliyoruz ama nafile amd ileri gideceğine geriye gidiyor. pek tememnni etmiyorum ama 5-6 seneye sadece intel kalırsa şaşırmayın. amd erimeye devam ediyor
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MaDMaxiBo 7 yıl CoreXXX
CoreXXX

piyasa core i5 lerin 1156 ilk modelleri ile dolu. anakart modelleri çok az daha bu modeller piyasadan erimemişken bide 1155 lere aynı darbeyi vurmadan ve fiyat indirmeden millete nasıl kakalayacak yoksa intel. elbette yeni seriyi çıkarmak için bahaneler bulup erteleyecek.bu intel varya çok çakal firma. adamların tekelinde işlemci. amdnin athlon 2500 serisi zamanındaki gibi inteli ezmesini bekliyoruz ama nafile amd ileri gideceğine geriye gidiyor. pek tememnni etmiyorum ama 5-6 seneye sadece intel kalırsa şaşırmayın. amd erimeye devam ediyor

amd intelle nasıl kapışsın... piyasadan küçük pay alan bi firma ile piyasanın neredeyse tamamı !..


Bence; intel ARGEye 100 yatırıyorsa amd ancak 10 yatırır. Bu durumda neyin kapışması olacaktı ki...

AMD parayı ekran kartından kazanıyor sanırım. Yoksa erir de...
2 Yanıt Yanıtla +2
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Placebo Effect 7 yıl
Gene çoluk çocuk doluşmuş bir firma yüzünden kavga ediyorlar. Açıkça belli oluyor ki eski stoklarını eritmek istiyor. Ayrıca nm küçülme sürecine rağmen sadece %15 perf. artışı oldu. AMD cevap veremiyor adamlarda bundan yararlanıp ivy serisini revize edicekler ve yeni bir seri oluşturcaklar. Easy Money

@RapscallioN
Dostum link açılmıyor ama bu haberde sadece hacimli üretimin olmayacağı yazılmış ertelenme gibi bir olay zaten yok.
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setek01 7 yıl
İndirim yapsınlar. Stoklar biter o zaman. Artık geleneksel Ocak ve Temmuz indirimleri mazide kaldı zaten.
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