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Intel kapalı işlemci özelliklerini açan pilot programa başladı

8 yıl
17,2b
1
44
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel kapalı işlemci özelliklerini açan pilot programa başladı
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Dünyanın en büyük işlemci üreticisi Intel, Pentium G6951 işlemcisiyle birlikte yeni bir yaklaşımın ilk adımlarını sınıyor. Firma "donanımsal özellik yükseltme" adını verdiği yeni bir pilot uygulama ile birlikte kullanıcılara satın alacakları 50 dolarlık yükseltme paketi ile işlemcide kapalı gelen bazı özellikleri açma ve daha yüksek performans elde etme fırsatı sunuyor.

Yurt dışında 99 dolarlık etiket fiyatıyla satılan Pentium G6951 işlemcisi, 50 dolarlık güncelleme paketi ile gelen yazılım kullanılarak kapalı gelen bazı özelliklere kavuşuyor. Intel'in dökümanlarına göre güncelleme sayesinde işlemci, hem Hyper Threading desteğine kavuşuyor hem de kapalı olan 1MB Seviye 3 bellek kapasitesi de devreye alınıyor.

Intel'in hazırladığı tabloya göre, kapalı özellikleri açıla Pentium G6951 performans anlamında standart modele göre kayda değer farklar yaratabiliyor.

Intel kapalı işlemci özelliklerini açan pilot programa başladı
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Intel kapalı işlemci özelliklerini açan pilot programa başladı
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GoldPunch 7 yıl
Böyle saçmalık mı olur. Yazılımlarda bunun örneğini çok gördük ama işlemcinin özelliğini açmak için key girmek ne kadar mantıklı.
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Y-ZiyA 7 yıl
Intel yeni bir pazarlama yöntemini yerleştirmeye çalışıyor. Masaüstü sistemlerde elinizdeki işlemciyi ve üzerine 50 dolar verdiğiniz zaman zaten çok daha iyisini alabilirsiniz. Belki dizüstü gibi işlemci değiştirmenin kolay olmadığı sistemlerde tutar.
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soar.kerrigan 7 yıl GoldPunch
GoldPunch

Böyle saçmalık mı olur. Yazılımlarda bunun örneğini çok gördük ama işlemcinin özelliğini açmak için key girmek ne kadar mantıklı.

gireceksin dedim!
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zombi7406 7 yıl
yanlış mı anlamışım
ben şimdi gideceğim hem aynı fiyata daha performanslısı varken gidip intel alacağım hem de 100 usd fazla verip üstüne bir de gidip onun kapalı çekirdekleri için 50 usd daha vereceğim bunu yapacak kadar gereksiz parası olan gelsin bana versin o parayı da öğrenci bursu olarak kullanayım. intel milletin bu kazığı yiyeceğini düşünüyorsa o zama ya para gözünü çok boyamış düşünmeyi unutmuş ya da cidden aptal bir ceo nun yönettiği bir firma. zaten aldığım bir malı kullanmak için niye para vereyim böyle saçmalık mı olur.
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ELECTROMER 7 yıl zombi7406
zombi7406

yanlış mı anlamışım
ben şimdi gideceğim hem aynı fiyata daha performanslısı varken gidip intel alacağım hem de 100 usd fazla verip üstüne bir de gidip onun kapalı çekirdekleri için 50 usd daha vereceğim bunu yapacak kadar gereksiz parası olan gelsin bana versin o parayı da öğrenci bursu olarak kullanayım. intel milletin bu kazığı yiyeceğini düşünüyorsa o zama ya para gözünü çok boyamış düşünmeyi unutmuş ya da cidden aptal bir ceo nun yönettiği bir firma. zaten aldığım bir malı kullanmak için niye para vereyim böyle saçmalık mı olur.

walla helal olsun yerden göğe kadar haklısın





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zombi7406 7 yıl
yanlış mı anlamışım
ben şimdi gideceğim hem aynı fiyata daha performanslısı varken gidip intel alacağım hem de 100 usd fazla verip üstüne bir de gidip onun kapalı çekirdekleri için 50 usd daha vereceğim bunu yapacak kadar gereksiz parası olan gelsin bana versin o parayı da öğrenci bursu olarak kullanayım. intel milletin bu kazığı yiyeceğini düşünüyorsa o zama ya para gözünü çok boyamış düşünmeyi unutmuş ya da cidden aptal bir ceo nun yönettiği bir firma. zaten aldığım bir malı kullanmak için niye para vereyim böyle saçmalık mı olur.
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DH Misafiri 8 yıl
Bu kapalı özellikli işlemciler hangileri doğrusu merak ettim.
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Chembond 8 yıl

DH Misafiri

Bu kapalı özellikli işlemciler hangileri doğrusu merak ettim.


E6xxx, Q6xxx ve Q9xxx serisine HT ve SSE 4.2 güncellemesi geliyor. 60$ olması bekleniyor.































...dermişim
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sfrr 8 yıl
gorun bakın alacak olan muhterem insanlar cıkacaktır :D
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chamicals2 8 yıl
benim görüşüm aslında güzel bir şey paranıuz yetmedi diye gidp 2 çekirdek alırsınız sonra birazdaha para verip 3. 4. açarsınız hemde bu hangi anakartla açılacak yada sansa göre belirlenmez.AMd ile intelin yaptıgı şeyler aynı değil
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Wilson Fisk 8 yıl
caglarnal

benim görüşüm aslında güzel bir şey paranıuz yetmedi diye gidp 2 çekirdek alırsınız sonra birazdaha para verip 3. 4. açarsınız hemde bu hangi anakartla açılacak yada sansa göre belirlenmez.AMd ile intelin yaptıgı şeyler aynı değil


tabii ki ayni sey degil.amd'de phenomII islemcilerde intel'de ise pentium islemcilerde.amd'de cekirdek ve 6mb cache acilabiliyor intel'de ise 1mb cache ve HT destegi aciliyormus.cekirdek acma isi intel'de olmaz mimarisi musait degil birbirinden bagimsiz degil cekirdekler intelde yoksa intel de x3 yapardi.o dediginiz intel'de olmaz yani x2 al sonra x3 x4 yap olayi.
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yunusyunus 8 yıl
bir daha inlet işlemci alırsam
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Arcatera 8 yıl
Bulgar sitesine düşer elbet
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vidoko 8 yıl
bildiğimiz intel işte milletten nasıl para koparırım onu düşünüyor ..versene delikanlı gibi o özellikleride yanında milleti hem cebinden hem zamınnnıdanalıyor ..
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sadtneverdie 8 yıl
TREABACKS
dünyadan haberin yok boş boş konuşuyorsun. amd atiyi aldığından beri daha yeni kar açıkladı ve bunu ekran akrtı satışlarıyla yaptı işlemci bölümü hala zarar ediyor. az takip et sonra konuş.
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sadtneverdie 8 yıl
amd bedava intel parayla yapıyor. bilin bakalım kim kar ediyor? amd cidden işi bilmiyor. işlemci satışından neden hiç akr edemedikleri ortada pazarlamadan bir haberler.
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treabacks 8 yıl

sadtneverdie

amd bedava intel parayla yapıyor. bilin bakalım kim kar ediyor? amd cidden işi bilmiyor. işlemci satışından neden hiç akr edemedikleri ortada pazarlamadan bir haberler.


AMD kar edemiyor, babasının hayrına yapıyor tabi bu işleri. Sırf Intel tekel olmasın diye. Şu AMD'nin mali raporlarını da açıkla da tam olsun bari.
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