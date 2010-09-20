Intel kapalı işlemci özelliklerini açan pilot programa başladı

Dünyanın en büyük işlemci üreticisi Intel, Pentium G6951 işlemcisiyle birlikte yeni bir yaklaşımın ilk adımlarını sınıyor. Firma "donanımsal özellik yükseltme" adını verdiği yeni bir pilot uygulama ile birlikte kullanıcılara satın alacakları 50 dolarlık yükseltme paketi ile işlemcide kapalı gelen bazı özellikleri açma ve daha yüksek performans elde etme fırsatı sunuyor.

Yurt dışında 99 dolarlık etiket fiyatıyla satılan Pentium G6951 işlemcisi, 50 dolarlık güncelleme paketi ile gelen yazılım kullanılarak kapalı gelen bazı özelliklere kavuşuyor. Intel'in dökümanlarına göre güncelleme sayesinde işlemci, hem Hyper Threading desteğine kavuşuyor hem de kapalı olan 1MB Seviye 3 bellek kapasitesi de devreye alınıyor.

Intel'in hazırladığı tabloya göre, kapalı özellikleri açıla Pentium G6951 performans anlamında standart modele göre kayda değer farklar yaratabiliyor.