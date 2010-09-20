Intel kapalı işlemci özelliklerini açan pilot programa başladı

Dünyanın en büyük işlemci üreticisi Intel, Pentium G6951 işlemcisiyle birlikte yeni bir yaklaşımın ilk adımlarını sınıyor. Firma "donanımsal özellik yükseltme" adını verdiği yeni bir pilot uygulama ile birlikte kullanıcılara satın alacakları 50 dolarlık yükseltme paketi ile işlemcide kapalı gelen bazı özellikleri açma ve daha yüksek performans elde etme fırsatı sunuyor.
Yurt dışında 99 dolarlık etiket fiyatıyla satılan Pentium G6951 işlemcisi, 50 dolarlık güncelleme paketi ile gelen yazılım kullanılarak kapalı gelen bazı özelliklere kavuşuyor. Intel'in dökümanlarına göre güncelleme sayesinde işlemci, hem Hyper Threading desteğine kavuşuyor hem de kapalı olan 1MB Seviye 3 bellek kapasitesi de devreye alınıyor.
Intel'in hazırladığı tabloya göre, kapalı özellikleri açıla Pentium G6951 performans anlamında standart modele göre kayda değer farklar yaratabiliyor.
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gireceksin dedim!
ben şimdi gideceğim hem aynı fiyata daha performanslısı varken gidip intel alacağım hem de 100 usd fazla verip üstüne bir de gidip onun kapalı çekirdekleri için 50 usd daha vereceğim bunu yapacak kadar gereksiz parası olan gelsin bana versin o parayı da öğrenci bursu olarak kullanayım. intel milletin bu kazığı yiyeceğini düşünüyorsa o zama ya para gözünü çok boyamış düşünmeyi unutmuş ya da cidden aptal bir ceo nun yönettiği bir firma. zaten aldığım bir malı kullanmak için niye para vereyim böyle saçmalık mı olur.
walla helal olsun yerden göğe kadar haklısın
ben şimdi gideceğim hem aynı fiyata daha performanslısı varken gidip intel alacağım hem de 100 usd fazla verip üstüne bir de gidip onun kapalı çekirdekleri için 50 usd daha vereceğim bunu yapacak kadar gereksiz parası olan gelsin bana versin o parayı da öğrenci bursu olarak kullanayım. intel milletin bu kazığı yiyeceğini düşünüyorsa o zama ya para gözünü çok boyamış düşünmeyi unutmuş ya da cidden aptal bir ceo nun yönettiği bir firma. zaten aldığım bir malı kullanmak için niye para vereyim böyle saçmalık mı olur.
E6xxx, Q6xxx ve Q9xxx serisine HT ve SSE 4.2 güncellemesi geliyor. 60$ olması bekleniyor.
tabii ki ayni sey degil.amd'de phenomII islemcilerde intel'de ise pentium islemcilerde.amd'de cekirdek ve 6mb cache acilabiliyor intel'de ise 1mb cache ve HT destegi aciliyormus.cekirdek acma isi intel'de olmaz mimarisi musait degil birbirinden bagimsiz degil cekirdekler intelde yoksa intel de x3 yapardi.o dediginiz intel'de olmaz yani x2 al sonra x3 x4 yap olayi.
dünyadan haberin yok boş boş konuşuyorsun. amd atiyi aldığından beri daha yeni kar açıkladı ve bunu ekran akrtı satışlarıyla yaptı işlemci bölümü hala zarar ediyor. az takip et sonra konuş.
AMD kar edemiyor, babasının hayrına yapıyor tabi bu işleri. Sırf Intel tekel olmasın diye. Şu AMD'nin mali raporlarını da açıkla da tam olsun bari.