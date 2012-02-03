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Intel masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için 7 yeni işlemci duyurdu

7 yıl
13,2b
1
12
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı üçüncü nesil Core işlemci ailesini Nisan ayında pazara sunmayı planlayan Intel, güncel ürün gamına 7 yeni işlemci ekledi. Intel'in yeni işlemcilerinden Core i5-2550K, i5-2450P ve i5-2380P masaüstü sistemler için Celeron CB815, B720, 867 ve 797 modelleri ise dizüstü bilgisayarlar için sunuldu.
Core i5 ailesinin çarpan kilidi açık yeni temsilcisi olan i5-2550K, 3.4GHz'de görev yapıyor. Dört çekirdekli yapıda olan işlemci, Core i5-2500K ile kıyaslandığında 100MHz daha yüksek çalışma frekansına ek olarak aynı zamanda entegre grafik birimi olmadan geliyor. Seviye 3 bellek kapasitesi 6MB olan işlemcinin ısıl tasarım güü ise 95 Watt. 225$ seviyesinden sunulan i5-2550K'nın yanında benzer özelliklerle gelen ancak farklı olarak sırasıyla 3.2GHz ve 3.1GHz'de görev yapan i5-2450P ve i5-2380P modelleri ise 195$ ve 177$'dan satışa çıkıyor.
Dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan mobil işlemcilerden 1.6GHz hızındaki çift çekirdekli Celeron B815 86$, Celeron B720 ise 70$ seviyesinden sunuluyor. ULV yani ultra-düşük voltajlı yeni işlemci modellerinden 1.3GHz hızındaki çift çekirdekli Celeron 867 134$, 1.4GHz'de çalışan tek çekirdekli işlemci ise 107$ seviyesinden kullanıma sunulmuş olacak. 


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C.Team 7 yıl
Sonucta dolar yuksekte fakat bir ozelligi islemciden cıkartıp daha pahalıya satmak ne kadar dogru?
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yvz_1149 7 yıl
2550 k nın üretim teknolojisi 22 nm 2500 k nın ki 32 nm bence alanlar için iyi olur çünkü ileri dönük bir işlemci
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E_Aydin35 7 yıl
Çok fazla seçenek iyi değil tabi ama İntel bunu insanların iyiliği için yapıyor herkez en iyi modeli alıcak diye bir şey yok her segmentten,özellikten,fiyattan olması insanların yüzünü güldürür tabi..
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MIKROP DOGAN 7 yıl
yıl olacak 2013 hala tek çekirdekli işlemciler var
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl MIKROP DOGAN
MIKROP DOGAN

yıl olacak 2013 hala tek çekirdekli işlemciler var


Ultra Düşük Güç Tüketimi'nden dolayıdır.
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WinteR 7 yıl MIKROP DOGAN
MIKROP DOGAN

yıl olacak 2013 hala tek çekirdekli işlemciler var


Mesele zaten tek çekirdek.
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Rap1d 7 yıl MIKROP DOGAN
MIKROP DOGAN

yıl olacak 2013 hala tek çekirdekli işlemciler var


Dostum şu an ki mantık az işlemciyle çok iş yapmak kısaca
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MrSilence 7 yıl
225x1.7+KDV=400küsür
225x1.2+KDV=300küsür yapar yani sorun "dolar"da
birde 225$ tavsiye edilen müşteri fiyatı artık bizde 290$ + KDV'ye anca alırız :)
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Sedat. 7 yıl
Entegre grafik birimi ne demek arkadaşlar.... Onun var olması ne avantaj sağlar yok olması ne avantaj sağlar..

Bildiğim kadarıyla 2500k 2600k ve 2700k işlemcilerinde entegre grafik birimi mevcut ama bu yeni 2550k ve sonrasında olmayacak..

Getirisi ne Götürüsü ne ?
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C.Team 7 yıl
i5-2550k grafik entegre olmadığı için alınabilecek en iyi işlemciler arasına giriyor.
#225x1.7+KDV=400küsür bir fiyat cıkıyor biraz daha ucuz olmalıydı.Yani grafigi cıkar daha pahalıya sat resmen kazıklıyor bu intel bizi.
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Kumandan 7 yıl
teknolojiyi takip etmek imkansız hale geldi, birbirinden çok farklı olmayan bir sürü model çıkıyor, hangi birini aklında tutacaksın, müşteriyi nasıl bilgilendireceksin ... vatandaşın zaten kafası karışık fazla anlamıyor birde 4-5 çeşit i5/i3 işlemci sayıp özellliklerini anlatmak ... ben bile bugün okuduğumu yarın unutuyorum. Sap saman birbirine girdi, birinde vga var diğerinde yok, birine h67 kullanacaksın diğeri bilmem ne ... pfff. Adam gibi 3-5 model yapıp yeni nesil üretim teknolojine geçene kadar devam etseler olmuyor sanki !! Üretim bandında bile birsürü karmaşa çıkıyordur, ne kadar çok çeşit o kadar çok sorun.
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Lyns 7 yıl Kumandan
Kumandan
teknolojiyi takip etmek imkansız hale geldi, birbirinden çok farklı olmayan bir sürü model çıkıyor, hangi birini aklında tutacaksın, müşteriyi nasıl bilgilendireceksin ... vatandaşın zaten kafası karışık fazla anlamıyor birde 4-5 çeşit i5/i3 işlemci sayıp özellliklerini anlatmak ... ben bile bugün okuduğumu yarın unutuyorum. Sap saman birbirine girdi, birinde vga var diğerinde yok, birine h67 kullanacaksın diğeri bilmem ne ... pfff. Adam gibi 3-5 model yapıp yeni nesil üretim teknolojine geçene kadar devam etseler olmuyor sanki !! Üretim bandında bile birsürü karmaşa çıkıyordur, ne kadar çok çeşit o kadar çok sorun.

Onlarda farkli siniftaki insanlara hizmet vermek icin yapiyorlar bu urunleri.
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