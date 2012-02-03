Intel masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için 7 yeni işlemci duyurdu

22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı üçüncü nesil Core işlemci ailesini Nisan ayında pazara sunmayı planlayan Intel, güncel ürün gamına 7 yeni işlemci ekledi. Intel'in yeni işlemcilerinden Core i5-2550K, i5-2450P ve i5-2380P masaüstü sistemler için Celeron CB815, B720, 867 ve 797 modelleri ise dizüstü bilgisayarlar için sunuldu.

Core i5 ailesinin çarpan kilidi açık yeni temsilcisi olan i5-2550K, 3.4GHz'de görev yapıyor. Dört çekirdekli yapıda olan işlemci, Core i5-2500K ile kıyaslandığında 100MHz daha yüksek çalışma frekansına ek olarak aynı zamanda entegre grafik birimi olmadan geliyor. Seviye 3 bellek kapasitesi 6MB olan işlemcinin ısıl tasarım güü ise 95 Watt. 225$ seviyesinden sunulan i5-2550K'nın yanında benzer özelliklerle gelen ancak farklı olarak sırasıyla 3.2GHz ve 3.1GHz'de görev yapan i5-2450P ve i5-2380P modelleri ise 195$ ve 177$'dan satışa çıkıyor.

Dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan mobil işlemcilerden 1.6GHz hızındaki çift çekirdekli Celeron B815 86$, Celeron B720 ise 70$ seviyesinden sunuluyor. ULV yani ultra-düşük voltajlı yeni işlemci modellerinden 1.3GHz hızındaki çift çekirdekli Celeron 867 134$, 1.4GHz'de çalışan tek çekirdekli işlemci ise 107$ seviyesinden kullanıma sunulmuş olacak.



