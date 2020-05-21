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    Intel, Rivet Networks’ü satın alıyor

    Intel uzun zamandır kablolu ve kablosuz ağ teknolojileri konusunda ortaklık yaptığı Killer markasının sahibi Rivet Networks’ü bünyesine kattığını duyurdu.
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    Diğer
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Intel, Rivet Networks’ü satın alıyor
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    Bağlantı teknolojileri konusunda birbirine rakip olsa da Intel ve Rivet Networks firmaları yıllardır ortaklık yapıyor. Birbirlerinin teknolojilerinden faydalanan ki firma şimdi tek çatı altında birleşiyor.

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    Dev birleşme

    Oyuncu sistemlerinden hatırladığımız Killer kablolu ve kablosuz bağlantı çözümlerinin geliştiricisi olan Rivet Networks, ağın daha verimli kullanımı konusunda pek çok farklı teknolojiye sahipti. Intel bu verimli ortağı kaybetmek istemedi.

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    Yapılan araştırmalar her evde ortalama 11 WiFi bağlantılı cihaz olduğunu gösteriyor. Mobil cihazlar üzerinden ise internet trafiğinin yüzde 70’i WiFi yongası üzerinden hareket ediyor. Ayrıca koronavirüs salgını nedeniyle video konferans sürelerinde yüzde 283 artış görüldü.

    Rivet Networks, Intel’in Kablosuz Çözümler grubuna dahil olacak ve PC platformlarına daha verimli kablosuz teknolojiler geliştirmek için çalışacak. Killer markasının da bir süre devam edeceği ifade edilirken sonrasında neler olacağı henüz bilinmiyor. Satın alma bedeli açıklanmadı. Birleşme ile birlikte bağlantı çözümleri sektöründe Intel en büyük marka haline geldi.



    https://www.techpowerup.com/267414/intel-acquires-rivet-networks-boosting-intels-wi-fi-offerings-for-pc-platforms Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Bloodin 5 sn.
    Her evde ortalama 11 wifi bağlantılı cihaz mı? ABD'dedir o :)
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