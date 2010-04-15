Intel, Sandy Bridge işlemcilerinde GPGPU destekli entegre grafik birimi kullanacak

Intel kod adı Sandy Bridge olan yeni nesil işlemci ailesi için hacimli üretime son çeyrekte başlamaya hazırlanıyor. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde muhtemelen Ocak ayında pazara sunulması beklenen Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemciler, kayar nokta hesaplamalarına hız kazandıracağı belirtilen AVX ( Advanced Vector Extension) komut setlerini içerecek ve bu sayede video, ses ve resim işlemleri daha hızlı gerçekleştirilecek.

Nehalem mimarisinin yerini alması beklenen Sandy Bridge mimarisi için, geliştirilmiş IPC sayesinde aynı saat hızında %20 daha fazla performans sunacağı belirtiliyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak Sandy Bridge ailesi, entegre bellek kontrolcüsüne, yeni nesil Turbo Teknolojisi'ne ve Hyper Threading özelliğine sahip olacak. Bu noktada altı çizilen önemli detaylardan bir diğeri de işlemcilerde kullanılacak entegre grafik birimi.

Gelen bilgilere göre Sandy Bridge tabanlı işlemciler, 6. nesil Intel grafik ünitesini kullanacak. Kimi kaynaklarca Larrabee mimarisinden esinlenmeler taşıyacağı söylenen entegre grafik birimi, GPGPU yani genel amaçlı kullanım yeteneği ile farklı uygulamalara hız kazandırmak için kullanılabilecek. ATi ve Nvidia'da olduğu gibi yeni nesil grafik birimindeki GPGPU yeteneklerinin daha çok video düzenleme uygulamalarında kullanılması bekleniyor.

LGA1155 formunda olması ve 6 serisi yonga setleriyle kullanılması beklenen Sandy Bridge tabanlı işlemciler, ilk etapta çift ve dört çekirdekli modellerle pazara sunulacak hemen ardından 6 ve 8 çekirdekli işlemciler de Intel tarafından pazara sunulacak.