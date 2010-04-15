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Intel, Sandy Bridge işlemcilerinde GPGPU destekli entegre grafik birimi kullanacak

9 yıl
10,4b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel kod adı Sandy Bridge olan yeni nesil işlemci ailesi için hacimli üretime son çeyrekte başlamaya hazırlanıyor. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde muhtemelen Ocak ayında pazara sunulması beklenen Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemciler, kayar nokta hesaplamalarına hız kazandıracağı belirtilen AVX ( Advanced Vector Extension) komut setlerini içerecek ve bu sayede video, ses ve resim işlemleri daha hızlı gerçekleştirilecek.

Nehalem mimarisinin yerini alması beklenen Sandy Bridge mimarisi için, geliştirilmiş IPC sayesinde aynı saat hızında %20 daha fazla performans sunacağı belirtiliyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak Sandy Bridge ailesi, entegre bellek kontrolcüsüne, yeni nesil Turbo Teknolojisi'ne ve Hyper Threading özelliğine sahip olacak. Bu noktada altı çizilen önemli detaylardan bir diğeri de işlemcilerde kullanılacak entegre grafik birimi.

Gelen bilgilere göre Sandy Bridge tabanlı işlemciler, 6. nesil Intel grafik ünitesini kullanacak. Kimi kaynaklarca Larrabee mimarisinden esinlenmeler taşıyacağı söylenen entegre grafik birimi, GPGPU yani genel amaçlı kullanım yeteneği ile farklı uygulamalara hız kazandırmak için kullanılabilecek. ATi ve Nvidia'da olduğu gibi yeni nesil grafik birimindeki GPGPU yeteneklerinin daha çok video düzenleme uygulamalarında kullanılması bekleniyor.

LGA1155 formunda olması ve 6 serisi yonga setleriyle kullanılması beklenen Sandy Bridge tabanlı işlemciler, ilk etapta çift ve dört çekirdekli modellerle pazara sunulacak hemen ardından 6 ve 8 çekirdekli işlemciler de Intel tarafından pazara sunulacak.


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Batuist 9 yıl
Haberde belirtildiği gibi resim, video ve ses işlemlerinin daha hızlı gerçekleşebilmesi için öncelikle bahsi geçen AVX komut setlerinin uygulamalarda kullanılıyor olması gerekmektedir.. Bu şu demek oluyor böyle bir komut seti henüz olmadığından şimdiye kadar ki hiçbir resim video ve ses işlemleri için bu hızlandırma özelliği geçerli değil.. Bu komut setlerinin kullanıldığı uygulamalara ilerde yer verilirse o zaman bu hızlanmayı belki farkedebiliriz.. Bugün hala işlemcilerin desteklediği komut setleri etkin bir şekilde kullanılmıyor.. Benim tek beklentim nehaleme ciddi oranda oranda performans olarak fark atmasıydı.. Eğer haberde geçen %20'lik bir rakam ise aradaki fark bu rakam farkın en yüksek olduğu noktadaki değerdir ki bu da bekleneni tam olarak verecek bir rakam değil...
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teutara 9 yıl
IPC = instructions per clock cycle
İşlemcinin birim saat hızı başına yapabildiği işlem.
Saat hızının yükseltilerek daha yüksek skorlara imza atılması sağlanırken aslında birim başına düşen işlem yükü azaltmış olunuyor. Eğer saat hızı korunabilinirken verim(IPC) artırabilinirse varılmak istenen son nokta olan daha yüksek performans yakalanmış olunur.
Saygılar..
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Guest-BF8E9B238 9 yıl
Eğer IPC nin anlamı öyleyse geliştirilmesi çok iyi bu sayede komutları daha az çevrimde çalıştıracak. Ama gpgpu konusunda koç gibi ati ve nv dururken intel tukaka...
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Tolgá 9 yıl
IPC ne oluyor acaba..
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