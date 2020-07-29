PCIe 4.0 SSD ile çalışan Rocket Lake işlemcisi gün yüzüne çıktı

Mavi ekibin geç de olsa AMD’ye PCIe 4.0 cevabı yolda. Mimari güncellemesiyle gelmesi beklenen 11. nesil işlemcisi Sisoft Sandra’da gün yüzüne çıktı.
PCIe 4.0 SSD'li test sistemi
Benchmark testinde ortaya çıkan Rocket Lake işlemcisinin dikkat çeken detayı 1 TB kapasiteli PCIe 4.0 x4 SSD’siyle çalışması oldu. Intel’in PCIe 4.0 desteği için hazırlıklarına ışık tutan test sonucunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde 5 GHz’e ulaşabilen bir 11. nesil yonga gün yüzüne çıkmıştı.
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Bu açıdan Cypress Cove ile gelmesi beklenen Rocket Lake yongaları frekans avantajıyla birlikte oldukça etkileyici bir performans sunacağa benziyor. LGA 1200 soketi üzerinde kullanılacak yeni modellerin önümüzdeki yılın ilk döneminde raflardaki yerini alması bekleniyor.
https://videocardz.com/newz/intel-rocket-lake-s-cpu-spotted-running-with-pcie-4-0-nvme-ssd Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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