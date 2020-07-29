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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    PCIe 4.0 SSD ile çalışan Rocket Lake işlemcisi gün yüzüne çıktı

    Güncel PCIe standartını destekleyecek yeni Intel işlemci testte ortaya çıktı.
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
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    PCIe 4.0 SSD ile çalışan Rocket Lake işlemcisi gün yüzüne çıktı
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    Mavi ekibin geç de olsa AMD’ye PCIe 4.0 cevabı yolda. Mimari güncellemesiyle gelmesi beklenen 11. nesil işlemcisi Sisoft  Sandra’da gün yüzüne çıktı.

    PCIe 4.0 SSD'li test sistemi

    Benchmark testinde ortaya çıkan Rocket Lake işlemcisinin dikkat çeken detayı 1 TB kapasiteli PCIe 4.0 x4 SSD’siyle çalışması oldu. Intel’in PCIe 4.0 desteği için hazırlıklarına ışık tutan test sonucunun yanı sıra geçtiğimiz günlerde 5 GHz’e ulaşabilen bir 11. nesil yonga gün yüzüne çıkmıştı.

    PCIe 4.0 SSD ile çalışan Rocket Lake işlemcisi gün yüzüne çıktı
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    Ayrıca Bkz. "TSMC, Intel’i uzun vadeli bir müşteri olarak görmüyor: ek kapasite kurmayabilir"

    Bu açıdan Cypress Cove ile gelmesi beklenen Rocket Lake yongaları frekans avantajıyla birlikte oldukça etkileyici bir performans sunacağa benziyor. LGA 1200 soketi üzerinde kullanılacak yeni modellerin önümüzdeki yılın ilk döneminde raflardaki yerini alması bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/intel-rocket-lake-s-cpu-spotted-running-with-pcie-4-0-nvme-ssd Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    SEO19 (EEEE 55555) 32 dk.
    AMD ye iyi fark atmış :D
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