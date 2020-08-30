Intel Tiger Lake’in tanıtım videosu sızdı: işlemci ve Xe GPU’su için yeni logo

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Intel’in Tiger Lake işlemcilerinden beklenti büyük. Willow Cove mimarisiyle gelecek yongalar 10 nm SuperFin nodlarından çıkacak. Xe iGPU’sunun getireceği performans artışı ise merakla takip ediliyor.

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Tiger Lake-U için yeni logo

Intel’in Tiger Lake tanıtımı için hazırladığı belirtilen video’da yeni yongaların baştan tasarlanmış logosunun yanı sıra Xe iGPU için hazırlanan logo ilk defa gün yüzüne çıktı.

Intel’in iGPU’sunu normalde işlemci logosunun yanında yer alan harici ekran kartları gibi ayrı bir logo ile öne sürmesi firmanın Xe mimarisinden bir hayli emin olduğunu gösteriyor.

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Ayrıca Bkz. "Zen 3 mimarili EPYC Milan işlemcileri %20 performans artışı sunacak"

28 watt’lık termal bütçe içerisinde çalışacak Tiger Lake-U modellerinden birisin videoda 4.8 GHz’de çalıştığı da görülüyor. Son olarak Tiger Lake-U işlemcilerinin 1 Eylül’de tanıtılacağını hatırlatarak sözlerimizi noktalayalım.

https://videocardz.com/newz/intel-tiger-lake-promotional-videos-leak-out-ahead-of-launch

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