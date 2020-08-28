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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Zen 3 mimarili EPYC Milan işlemcileri %20 performans artışı sunacak

    AMD’nin Zen 3 mimarisi görünüşe göre yakalanan başarı rüzgarının devam etmesini sağlayacak. Sızan slayta göre hacimli performans artışı geliyor. Vermeer işlemcileri iddialı geleceğe benziyor.
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Zen 3 mimarili EPYC Milan işlemcileri %20 performans artışı sunacak
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    Kırmızı ekibin Vermeer kod adlı işlemcileri getireceği performans artışı nedeniyle merakla bekleniyor. Sunucu segmentine yönelik hazırlanan slayt 4. nesil yongalara dair fikir verebilir.

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    OEM üreticilere dayandırılan slayta göre AMD Zen 3 mimarisi üzerinde yükselecek EPYC Milan işlemcilerinde %15’lik IPC artışı sunacak. Bununla birlikte çekirdek sayısı ve frekans dengesi nedeniyle bazı yongalarda bu değer daha yüksek performans artışıyla sonuçlanabilir.

    %20 performans artışı

    Zen 2 mimarili Rome yongalarına kıyasla kayar nokta hesaplamalarında %15 performans artışının yanı sıra 32 çekirdekli modellerde Milan çözümlerinin selefine %20 fark atması bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Nvidia RTX 30 serisi kartını kısmen açığa çıkardı: Dikey güç konnektörüyle geliyor"

    Tek çekirdekte de %20 performans kazanımıyla gelecek Milan yongalarının 64 çekirdekli seçeneklerinde ise %10-15’lik performans artışı sunulması bekleniyor.



    https://www.guru3d.com/news-story/amd-zen3-for-epyc-milan-processors-to-gain-20-performance.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    SeniorGrandMaster 1 sn.
    %100 performans artışı olduğu zaman işlemcimi değiştiririm.
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    Epirus 10 sa.
    İlave olarak:



    CCD'lerde yine 8 çekirdek olacak ama artık CCX tasarımı iptal. Her çekirdek L3 önbelleğin tamamına doğrudan erişecek.





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    Virinom (Süleyman Kenar) 9 sa. Epirus
    En önemli yenilik bu bence. Haberde bahsedilmemesine şaşırdım.
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    Feyzuli 10 sa.
    Intel CPU alanı üzmüyordu 5 6 yıl sonra anca yeni işlemciler ile fark açılıyordu. AMD her sene CPU alanı üzüyor! Eldeki işlemciyi 2 seneye eski dedirtecek hale getiriyor. Yavaş AMD!
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