Zen 3 mimarili EPYC Milan işlemcileri %20 performans artışı sunacak

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Kırmızı ekibin Vermeer kod adlı işlemcileri getireceği performans artışı nedeniyle merakla bekleniyor. Sunucu segmentine yönelik hazırlanan slayt 4. nesil yongalara dair fikir verebilir.

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AMD EPYC Milan işlemcileri ortaya çıktı

OEM üreticilere dayandırılan slayta göre AMD Zen 3 mimarisi üzerinde yükselecek EPYC Milan işlemcilerinde %15’lik IPC artışı sunacak. Bununla birlikte çekirdek sayısı ve frekans dengesi nedeniyle bazı yongalarda bu değer daha yüksek performans artışıyla sonuçlanabilir.

%20 performans artışı

Zen 2 mimarili Rome yongalarına kıyasla kayar nokta hesaplamalarında %15 performans artışının yanı sıra 32 çekirdekli modellerde Milan çözümlerinin selefine %20 fark atması bekleniyor.

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Tek çekirdekte de %20 performans kazanımıyla gelecek Milan yongalarının 64 çekirdekli seçeneklerinde ise %10-15’lik performans artışı sunulması bekleniyor.

https://www.guru3d.com/news-story/amd-zen3-for-epyc-milan-processors-to-gain-20-performance.html

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