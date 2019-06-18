Intel üretim desteği için Samsung’un kapısını çaldı

Bugüne kadar olabildiğince ana yonga üretimini kendi tesislerinde yapan Intel son dönemde yaşanan yetersizlik nedeniyle üretimi paylaştırmaya başladı. Giriş seviyesi işlemcilerin üretimini TSMC’ye kaydıran Intel şimdi de Samsung’un kapısını çaldı.

Yeni işlemcileri üretecek

Aslında Raja Khoduri geçtiğimiz aylarda Samsung genel merkezine ziyarette bulunmuş ve muhtemelen de bu konu konuşulmuştu. Bununla birlikte beklendiği gibi Samsung’un 7nm sürecinde Xe ekran kartlarını üretmesi söz konusu değil. Firma 14nm sürecine Intel işlemcileri üretecek.

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Yapılan anlaşma kapsamında 2021 yılı başları için düşünülen Rocket Lake giriş seviyesi işlemci serisinin üretimi yer alıyor. Samsung bu işlemcilerin üretimine 2020 sonlarında başlayacak ve 2021 başlarında da piyasaya çıkacak. Samsung’un üretime bir süre devam edeceği ifade ediliyor.

Diğer önemli bir bilgi ise üretim yetersizliğin çok ciddi boyutlarda olduğu. Intel yaptığı açıklamada yıl sonuna kadar yetersizliğin sona ereceğini belirtmişti zira Apple için modem üretimi sona ermiş ve bölümün de satılması gündeme gelmişti.

Ne var ki Intel’in halen verimli bir 10nm süreci yakalayamaması ve tüm yongaların 14nm sürecine yığılması işleri daha da zorlaştırmış gibi. Yani Apple’a modem üretiminin aslında çok büyük bir etkisinin olmadığı anlaşılıyor zira Intel’in üretim konusunda tam olarak bilgi vermediği ifade ediliyor.