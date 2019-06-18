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Intel üretim desteği için Samsung’un kapısını çaldı

Yonga üretiminde yetersizlik yaşamaya devam eden Intel şimdi de Samsung’un kapısını çaldı. Gelecek yıl 14nm sürecinde belirli işlemcilerin Samsung tarafından üretilmesi bekleniyor.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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9
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugüne kadar olabildiğince ana yonga üretimini kendi tesislerinde yapan Intel son dönemde yaşanan yetersizlik nedeniyle üretimi paylaştırmaya başladı. Giriş seviyesi işlemcilerin üretimini TSMC’ye kaydıran Intel şimdi de Samsung’un kapısını çaldı.

Yeni işlemcileri üretecek

Aslında Raja Khoduri geçtiğimiz aylarda Samsung genel merkezine ziyarette bulunmuş ve muhtemelen de bu konu konuşulmuştu. Bununla birlikte beklendiği gibi Samsung’un 7nm sürecinde Xe ekran kartlarını üretmesi söz konusu değil. Firma 14nm sürecine Intel işlemcileri üretecek.

Ayrıca Bkz. "Gigabyte yeni PCIe 4 SSD modelini duyurdu"

Yapılan anlaşma kapsamında 2021 yılı başları için düşünülen Rocket Lake giriş seviyesi işlemci serisinin üretimi yer alıyor. Samsung bu işlemcilerin üretimine 2020 sonlarında başlayacak ve 2021 başlarında da piyasaya çıkacak. Samsung’un üretime bir süre devam edeceği ifade ediliyor.

Diğer önemli bir bilgi ise üretim yetersizliğin çok ciddi boyutlarda olduğu. Intel yaptığı açıklamada yıl sonuna kadar yetersizliğin sona ereceğini belirtmişti zira Apple için modem üretimi sona ermiş ve bölümün de satılması gündeme gelmişti.

Ne var ki Intel’in halen verimli bir 10nm süreci yakalayamaması ve tüm yongaların 14nm sürecine yığılması işleri daha da zorlaştırmış gibi. Yani Apple’a modem üretiminin aslında çok büyük bir etkisinin olmadığı anlaşılıyor zira Intel’in üretim konusunda tam olarak bilgi vermediği ifade ediliyor.

 

https://www.techpowerup.com/256613/intel-turns-to-samsung-in-order-to-resolve-cpu-shortage-on-the-14-nm-process Yorum Yaz
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Sharparrow 1 hf. en beğenilen
Bence intelin ceo'sunu arayıp bunu söylemelisin..
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MogoLKhan 1 hf.
İntel'de önümüzdeki 100 yılın teknolojisi var diyen vatandaşlar nerede ?
2 Yanıt Yanıtla +16
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Bloodin 1 hf.
Intel uzun süren tekelliğinin getirdiği rehavetin bedelini feci ödüyor... Beter olsunlar :D
Yanıtla +13
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nothingtodeclare 1 hf.
gg wp olmuş intel haberi yok
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interwap 1 hf.
Aynı işlemciyi Intel, TMSC ve Samsung üretsin. Performansı görelim.
Yanıtla +3
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zdniz 1 hf.
Hani intel 14nm mimarisi diger firmaların 10 nm sine eşit gibi bişeydi kafam karıştı :D Samsung yaparsa 14 nm intelin 22 nm performansını vermiçekmi
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MogoLKhan 1 hf.
İntel'de önümüzdeki 100 yılın teknolojisi var diyen vatandaşlar nerede ?
2 Yanıt Yanıtla +16
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sniper23 1 hf. MogoLKhan
Intel'de 100 yılın teknolojisi var aslında. Önümüzdeki 100 yıl boyunca 4 çekirdekli işlemci üretmek.
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Ultratopkek 1 hf. MogoLKhan
100 yılın teknolojisine sahip olmak eşit değil o teknolojiyi üretememek
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Bloodin 1 hf.
Intel uzun süren tekelliğinin getirdiği rehavetin bedelini feci ödüyor... Beter olsunlar :D
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smart1978 1 hf.
7nm islemcilere gecmeli Intel ...
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Sharparrow 1 hf.
Bence intelin ceo'sunu arayıp bunu söylemelisin..
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