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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ryzen Pro 4000G işlemcilerinin fiyatı listelendi

    AMD’nin Renoir APU’larına yaklaştığımız şu günlerde yongalar detaylanmaya devam ediyor.
    4 gün
    5,1b
    2
    12
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Ryzen Pro 4000G işlemcilerinin fiyatı listelendi
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    Kırmızı ekibin işlemci tarafını Zen 2 mimarisiyle güncelleyeceği yeni Ryzen APU’ları performansı itibariyle kullanıcılar tarafından büyük bir beklentiyle takip ediliyor.

    Ryzen Pro 4000G

    Hollandalı bir satıcının sitesinde listelenen Ryzen Pro 4000G işlemcileri Pro olmayan son kullanıcı işlemcileri için de bir fikir verebilir. %21’lik bölgesel vergi dahil 369 Euro’dan listelenen Ryzen 7 Pro 4750G’yi tabloda 252 Euro’luk etiketle Ryzen 5 Pro 4650G takip ediyor. Ryzen 3 Pro 4350G ise 177 Euro’luk fiyattan yerini almış durumda.

    Ryzen Pro 4000G işlemcilerinin fiyatı listelendi

    Ayrıca Bkz. "Ryzen 4000G APU’ları da hacimli üretime hazır olabilir"

    Ryzen Pro işlemcileri OEM kanala sunulan çözümler dolayısıyla daha önceki yongaların fiyatı tam bilinmediği için normal Ryzen yongalarıyla fiyat kıyaslaması yapmak güç. Yine de çekirdek sayılarında artış beklenen Renoir APU’larında bununla doğru orantılı olarak bir fiyat artışı bekleniyor.



    https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-pro-4000g-series-listed-online Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    firat_kilic 4 gün en beğenilen
    Biraz fiyasko geldi bana 8nesil vega 2400g nin içindeki gpuyu gömmüşler rami hızlandırıp perf. bekliyorlar cache düşük bir tek cpu kurtarıyor oda düşük cache ile bakalım ne gösterecek fiyatlar bence yüksek. Bekleyen derviş bekleye bekleye erimiş.
    Biraz fiyasko geldi bana 8nesil vega 2400g nin içindeki gpuyu gömmüşler rami hızlandırıp perf. bekliyorlar cache düşük bir tek cpu kurtarıyor oda düşük cache il...
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    fotifoti (foti ) 2 gün
    65watt iyiymiş
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    Pandemic 3 gün
    Az APU geliştirseler daha iyi olur. Tutmayacak. 16 izlekli bir cpu alan Onboard kullanmaz...
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    DH Misafiri 3 gün
    Herkese merhaba,<br /><br /><br /><br />Ben bu APU olayını anlayamadım. bilgisayarımda 23 inç monitör ve 47 inç TV bağlı, film izlemek için sistemi APU işlemcili yeni bir bilgisayarla değiştirmek istedim, Lakin APU lar bu işe gayet uygun ve yeterli olmalarına hatta H265 formatına donanım desteği sunmasına karşın Anakartlarda tek bir HDMI çıkışı var, insan birde DP koyar. Anakartlarda durum böyle olunca ,yüksek kaliteli oyunları da Oynatamayacağına göre kullanım amacı ofis bilgisayarının ötesine Geçemiyor onun içinde Ryzen 3 3200G & 2200G yeterli. <br /><br /><br /><br />Laptoplar için Ryzen 7 li bir APU güzel olabilir. Lakin masaüstü bilgisayar için anlamsız geliyor bana. ( Ryzen 3 3200G yetmez diyenlere Ryzen 5 3400G var )<br /><br /><br /><br />B550 anakartlar çıksın onların ekran çıkışları daha Zengin olursa Ryzen 3 4 serisi APU almayı çok isterim.<br /><br /><br /><br />HDMI 2.0 ve DP 1.4 çıkışları olan B450 Anakart gören olursa <br /><br />Uyarırsa sevinirim. İyi forumlar
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    The Killing Road 4 gün
    bellek çok düşük, 350 euro bir apuya verilmez yeni nesli de düşünürsek. am5 ile ddr5 işin içine gelince gelecek nesilde işler değişir tabi.
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    kaptan666 (Ridvan ) 4 gün
    4 çekirdekli modelde 4Mb, 6 ve 8 çekirdekli modellerde 8Mb L3 ön bellek kullanmışlar. Bunların Cinebench puanını çok merak ediyorum.
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    Timeguard (HASAN T) 4 gün
    Bunlar PRO pahalı olur birde 4000G serisi zen 2 yani ryzen 3000 mimarisinin bir türevi bunlarla çok işimiz yok.
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    ShadowWyvern 4 gün
    bence ddr5 anakartları beklemekte fayda (2021 q2) var yukarıdaki arkadaşın dediği gibi bunlar fiyasko olucak apular...
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    firat_kilic 3 gün ShadowWyvern
    elemanlar uyanık 3400g nin içindeki vega 11 gpuyu da bir sonrakine koyacak. Onu ddr5li yapacak aynı şeyi evir çevir sat... sinek ve yağ hikayesine doğru gidiyoruz....
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    huso 4 gün
    8 16 islemci ve dusuk gecikme suresi ile fiyat da bir abartı yok bence ki zaten 4700G bence APU olarak dusunulmemeli bildigin Perf. İslemcisi , APU olarak kullanılacaksa daha dusuk cozumler daha mantıklı olabilir.
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    firat_kilic 4 gün en beğenilen
    Biraz fiyasko geldi bana 8nesil vega 2400g nin içindeki gpuyu gömmüşler rami hızlandırıp perf. bekliyorlar cache düşük bir tek cpu kurtarıyor oda düşük cache ile bakalım ne gösterecek fiyatlar bence yüksek. Bekleyen derviş bekleye bekleye erimiş.
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    huso 4 gün
    Ryzen 7 Pro 4750G burada 400 Avro olsa 3200TL civarı bir rakam yapar ki bu islemciye RTX 2080Tİ de takılır 3080Tİ de takılır.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    ryzen 7 pro 4750g, ryzen 5 pro 4650g ve
    4 etiket daha ryzen 3 pro 4350g amd zen 2 amd renoir Donanım
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