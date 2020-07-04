Ryzen Pro 4000G işlemcilerinin fiyatı listelendi

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Kırmızı ekibin işlemci tarafını Zen 2 mimarisiyle güncelleyeceği yeni Ryzen APU’ları performansı itibariyle kullanıcılar tarafından büyük bir beklentiyle takip ediliyor.

Ryzen Pro 4000G

Hollandalı bir satıcının sitesinde listelenen Ryzen Pro 4000G işlemcileri Pro olmayan son kullanıcı işlemcileri için de bir fikir verebilir. %21’lik bölgesel vergi dahil 369 Euro’dan listelenen Ryzen 7 Pro 4750G’yi tabloda 252 Euro’luk etiketle Ryzen 5 Pro 4650G takip ediyor. Ryzen 3 Pro 4350G ise 177 Euro’luk fiyattan yerini almış durumda.

Ayrıca Bkz. "Ryzen 4000G APU’ları da hacimli üretime hazır olabilir"

Ryzen Pro işlemcileri OEM kanala sunulan çözümler dolayısıyla daha önceki yongaların fiyatı tam bilinmediği için normal Ryzen yongalarıyla fiyat kıyaslaması yapmak güç. Yine de çekirdek sayılarında artış beklenen Renoir APU’larında bununla doğru orantılı olarak bir fiyat artışı bekleniyor.

https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-pro-4000g-series-listed-online

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