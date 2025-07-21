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    TSMC Arizona tesisinde İHA dönemi başlıyor

    TSMC, ABD'deki Arizona tesisinde denetim ve güvenlik için İHA kullanmayı planlıyor. Yeni adım üretim ve operasyon hızını artıracak. İşte detaylar...            

    TSMC Arizona tesisinde İHA dönemi başlıyor Tam Boyutta Gör
    TSMC, ABD Arizona’daki fabrikada operasyonel denetimi insansız hava araçlarına devretmeye hazırlanıyor. Tayvan merkezli kaynaklara göre şirket, halihazırda fabrikada kullanılacak drone'lar için görüşmelere başladı. İlk aşama, yıl sonuna kadar kısa listeye giren firmaların belirlenmesiyle sonuçlanacak.

    TSMC, ABD Arizona'da İHA'ya hazırlanıyor

    Aktarıldığı kadarıyla TSMC'nin drone planı yalnızca denetimle sınırlı değil. Uzak bölgelerde kurulan bu tür tesislerde hem güvenlik hem de verimlilik açısından ciddi sorunlar baş gösteriyor. ABD’deki inşaat süreçleri sırasında hem yerel işçi sendikalarıyla yaşanan kültürel çatışmalar hem de çalışma koşullarıyla ilgili açılan davalar ise, şirketin operasyon yükünü artırmış durumda. TSMC'nin ise bu yükü azaltmak için yapay zekâ destekli drone sistemlerine yöneldiği görülüyor.

    Drone’ların devreye alınmasıyla birlikte tesis çevresindeki trafik akışı, güvenlik noktaları, ekipman durumu ve olası doğal afet senaryoları uzaktan kontrol edilebilecek. Böylece hem saha içindeki personel ihtiyacı düşecek hem de tehlikeli ortamlarda çalışanlar için risk minimize edilecek. TSMC, bu sistemlerin uzun vadede tüm Amerikan tesislerine entegre edilebileceğini öngörüyor.

    Drone tedarik sürecinde adı geçen şirketlerden biri de Çinli DJI. Ancak ABD'deki bazı telekomünikasyon kısıtlamaları nedeniyle DJI’nın süreçte teknik engellerle karşılaşabileceği aktarılıyor. 

    Bu arada TSMC şu anda Arizona’da 4nm üretim yapıyor ve bu tesisi 2030 yılına kadar üç ayrı fabrika hâline getirmeyi hedefliyor. Drone'ların bu genişleme sürecinde hem zaman hem maliyet hem de iş gücü açısından önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor.

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