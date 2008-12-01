Intel X25-E serisi 64GB'lık yüksek hızlı SSD modelini erteledi

Önümüzdeki sene SSD'lerin yılı olabilir. Flash bellek teknolojisini esas alan katı hâl diskleri sahip oldukları pek çok avantajla günümüzde endüstri standardı olan mekanik tabanlı sabit disklere meydan okuyorlar. Veri güvenliği, sessizlik, hafiflik ve geliştirilebilir performans özellikleriyle SSD'lerin önümüzdeki yıl yaygınlaşmaya başlaması ve 2010'dan sonra sektör standardı olma yolunda hızla yükselmesi bekleniyor.

Bir süre önce hazırladığı SSD'lerin satışına başlayan ayrıca dileyen üreticilere de SSD çözümleri sağlayan Intel dün itibariyle yani Kasım ayının son gününde hem fiyat ayarlamasına gitti hem de yeni yol haritasını gösterdi. Intel'in X18-M, X25-M ve X25-E olmak üzere 3 ayrı SSD ailesi bulunuyor ve serinin en hızlı modelleri X25-E çatısı altında kullanıcıların beğenisine sunuyor.

Gelen bilgilere göre firma dün itibariyle X25-M 80GB ve X18-M 80GB modellerinin fiyatını 600$'dan 525$'a çekti. Ayrıca ifade edilen detaylara göre Intel, 28 Aralık'ta yani yıl sona ermeden sadece birkaç gün önce yüksek performans segmentinde yer alan 32GB kapasiteli X25-E modelinin fiyatını 575$ seviyesine çekmeyi planlıyor. Tabii bahsi geçen fiyatların adetli alımlar için geçerli olduğunu da belirtelim.

Öte yandan Intel'in gün ışığına çıkan güncellenmiş yol haritasına göre daha önce gelen bilgilerde son çeyrekte çıkabileceği belirtilen X25-E serisi 64GB'lık SSD modelinin önümüzdeki yılın ilk çeyreğine ertelendiği ve adetli alımlarda 990$'lık etiket fiyatı üzerinden kullanıma sunulacağı belirtiliyor. X25-E serisi dahilinde hazırlanan diskin 240MB/sn'lik okuma ve 170MB/sn'lik yazma hızlarını destekleyeceğini de belirtelim.