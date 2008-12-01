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Intel X25-E serisi 64GB'lık yüksek hızlı SSD modelini erteledi

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Önümüzdeki sene SSD'lerin yılı olabilir. Flash bellek teknolojisini esas alan katı hâl diskleri sahip oldukları pek çok avantajla günümüzde endüstri standardı olan mekanik tabanlı sabit disklere meydan okuyorlar. Veri güvenliği, sessizlik, hafiflik ve geliştirilebilir performans özellikleriyle SSD'lerin önümüzdeki yıl yaygınlaşmaya başlaması ve 2010'dan sonra sektör standardı olma yolunda hızla yükselmesi bekleniyor.

Bir süre önce hazırladığı SSD'lerin satışına başlayan ayrıca dileyen üreticilere de SSD çözümleri sağlayan Intel dün itibariyle yani Kasım ayının son gününde hem fiyat ayarlamasına gitti hem de yeni yol haritasını gösterdi. Intel'in X18-M, X25-M ve X25-E olmak üzere 3 ayrı SSD ailesi bulunuyor ve serinin en hızlı modelleri X25-E çatısı altında kullanıcıların beğenisine sunuyor.

Gelen bilgilere göre firma dün itibariyle X25-M 80GB ve X18-M 80GB modellerinin fiyatını 600$'dan 525$'a çekti. Ayrıca ifade edilen detaylara göre Intel, 28 Aralık'ta yani yıl sona ermeden sadece birkaç gün önce yüksek performans segmentinde yer alan 32GB kapasiteli X25-E modelinin fiyatını 575$ seviyesine çekmeyi planlıyor. Tabii bahsi geçen fiyatların adetli alımlar için geçerli olduğunu da belirtelim.

Öte yandan Intel'in gün ışığına çıkan güncellenmiş yol haritasına göre daha önce gelen bilgilerde son çeyrekte çıkabileceği belirtilen X25-E serisi 64GB'lık SSD modelinin önümüzdeki yılın ilk çeyreğine ertelendiği ve adetli alımlarda 990$'lık etiket fiyatı üzerinden kullanıma sunulacağı belirtiliyor. X25-E serisi dahilinde hazırlanan diskin 240MB/sn'lik okuma ve 170MB/sn'lik yazma hızlarını destekleyeceğini de belirtelim.


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DH Misafiri 9 yıl
yurt dışından alın derim ben.
yarı yarıya fiyatlar. elime 120gb turbo ocz geçti 550 tl ye mal oldu. gemi parası kargo dahil.. aynı ürün türkiyede 1150 tl.
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lykegenes 10 yıl
Tom's hardware incelemelerin de x25-e diğer ssd disklere 2 katı performans sergiliyo ama 3 katı fiyata gereksiz gibime geliyor.
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El_domingo 10 yıl
cok yuksek fiyatlar ocz nin 30gb turkiyede 109$ satışa sunulmuşken newegg de 49$ 30 gb ssd satılırken nasıl bu fiyatlara satış yapacaklar merak ediyorum...
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akifdu 11 yıl
Bu SSD ler, HDD lerdeki dosya formatini mi kullanacaklar. FAT32, NTFS vs gibi. Daha dogrusu bu dosya sistemleri HDD icin mi gelistirilmisti. SDD lerde bunu mu kullanacak yokda farkli dosya sistemi mi gelecek. Tabii isletim sistemlerini de degistirmek gerekecek. Bu konuda bilgisi olan arkadaslarin bilgisine ihtiyacim var.
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TuVNeRa 11 yıl
Windows gibi harddiski hoyratça israf eden bir işletim sistemi SDD leri de ziyan eder.
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XivA 11 yıl
2009 ortaları 1500-2000 usd sistem fiyatı içine girer c sürücü ile sadece. 2010 ile aynı lcd ler gibi normal olarak sistem organı olurlar. düz sabit diskler harici olarak 2-3 tb olarak bulundurulur. ee 2 yıl pc pazarı için süper uzun bir vade!
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Kénan 11 yıl
Hala çok pahalı almak imkansız benim için
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01Mrt 11 yıl
hemen bi HDD alayım yeter beklediğimiz... :D
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bigdede 11 yıl
oo bu fiyatlarda satışa sunulursa kimse kapısının önünden bile geçmez
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flashabu 11 yıl
çok da fiyat farkı olmamış. gene en az 4 sene ssd'ler yaygınlaşamaz..
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