Intel Xe geliştirici kartı tanıtıldı

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Intel'in CES 2020 fuarı başından bu yana kıyısından köşesinden bilgi vererek çok detaya girmek istemediği yeni bağımsız grafik birimi ile ilgili fuarın son günü bomba patladı. Geliştiricilere yönelik olarak tasarlanan ilk Intel Xe grafik kartı tanıtıldı.

Intel DG1-SDV özellikleri

Intel DG1-SDV adı verilen geliştirici kartı yazılım geliştiricilerin Intel'in yeni grafik mimarisini tanımasına ve ürünlerini optimize etmesine imkan tanıyacak. Şimdilik oyun tarafında bir açıklama yapılmadı.

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Intel DG1-SDV geliştirici kartı Full HD çözünürlükte ve orta ayarlarda oyunları akıcı bir şekilde oynatabilecek. Geliştirici kartı 15.2cm uzunluğunda ve sadece PCIe slotu üzerinden enerji çekiyor. Geliştirici kartında ısı dağıtıcı ve fan yer alıyor.

Intel henüz grafik birimi ile ilgili detaylı bilgiler vermedi ancak entegre Xe birimi barındıracak Tiger Lake işlemcilerin grafik anlamında önceki nesli önemli ölçüde geride bırakacağını ifade ediyor. Ayrıca yapay zeka performansı da üst seviyede olacak.

Nvidia ve AMD'nin adeta kuş uçurtmadığı bir pazara adım atmaya hazırlanan Intel'in ilk dönem pazarlama stratejisinin sınıfta kaldığı ve kafalarda soru işareti oluşturduğu dile getiriliyor. Kartın performans değerleri neler veya rakip olarak hangi ekran kartı modellerini karşısına alacak sır gibi saklanıyor.

https://www.techpowerup.com/262787/intel-unveils-xe-dg1-sdv-graphics-card-demonstrates-intent-to-seriously-compete-in-the-gaming-space

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