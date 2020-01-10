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    Intel Xe geliştirici kartı tanıtıldı

    CES 2020 fuarında Intel nihayet yazılım geliştiricileri için bir ön bilgilendirme görevini görecek Xe bağımsız geliştirici kartını tanıttı. Şimdilik Intel DG1-SDV ile ilgili net bilgiler yok.
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    Haber Editörü
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    Intel Xe geliştirici kartı tanıtıldı
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    Intel'in CES 2020 fuarı başından bu yana kıyısından köşesinden bilgi vererek çok detaya girmek istemediği yeni bağımsız grafik birimi ile ilgili fuarın son günü bomba patladı. Geliştiricilere yönelik olarak tasarlanan ilk Intel Xe grafik kartı tanıtıldı.

    Intel DG1-SDV özellikleri

    Intel DG1-SDV adı verilen geliştirici kartı yazılım geliştiricilerin Intel'in yeni grafik mimarisini tanımasına ve ürünlerini optimize etmesine imkan tanıyacak. Şimdilik oyun tarafında bir açıklama yapılmadı.

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    Intel DG1-SDV geliştirici kartı Full HD çözünürlükte ve orta ayarlarda oyunları akıcı bir şekilde oynatabilecek. Geliştirici kartı 15.2cm uzunluğunda ve sadece PCIe slotu üzerinden enerji çekiyor. Geliştirici kartında ısı dağıtıcı ve fan yer alıyor.

    Intel henüz grafik birimi ile ilgili detaylı bilgiler vermedi ancak entegre Xe birimi barındıracak Tiger Lake işlemcilerin grafik anlamında önceki nesli önemli ölçüde geride bırakacağını ifade ediyor. Ayrıca yapay zeka performansı da üst seviyede olacak.

    Nvidia ve AMD'nin adeta kuş uçurtmadığı bir pazara adım atmaya hazırlanan Intel'in ilk dönem pazarlama stratejisinin sınıfta kaldığı ve kafalarda soru işareti oluşturduğu dile getiriliyor. Kartın performans değerleri neler veya rakip olarak hangi ekran kartı modellerini karşısına alacak sır gibi saklanıyor.



    https://www.techpowerup.com/262787/intel-unveils-xe-dg1-sdv-graphics-card-demonstrates-intent-to-seriously-compete-in-the-gaming-space Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    mamad 1 hf.
    Koskoca intel harici gpu (bildiğimiz ekran kartı) işine giriyor ve kimse iplemiyor. Intel'in sunduğu en dandik ürünler bile daha fazla ilgi çekmiş ve beklenti yaratmıştı. Intel'in geldiği noktaya bak yahu.



    Tabi bir de intel'in 3 yılda yapa yapa igp (dahili grafik işlemci) yongalarından biraz daha güçlüsünü yapmış olması da ciddi hayal kırıklığı. Abicim en azından 2060-5700 ayarında bir şey koysaydın ortaya. Yok yani yıl sonuna kadar özellikle Nvidia tarafında bunlar ortanın bile altı olacak. Sen de sen de en azından orta sınıf kart yaptım derdin. Çünkü daha bunun vr'ı olacak, ray tracing'i olacak, fp16'sı, fp64'ü olacak. İşi çok zor. Ciddi ar-ge lazım bu konuda intel'e.
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    ruzgarnufel 1 hf.
    Ne gereği vardı ...
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    smart1978 1 hf.
    Boyle referans cihazi mi olur :) ? Bak! Vasatligin referansi olabilir ama :) .
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    Executor Arhentir 1 hf.
    Orta ayarda pacman açar
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