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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Xe Max grafikli Acer Swift 3x geliyor

    Acer Swift 3x dizüstü bilgisayar modeli Intel Iris Xe Max harici ekran kartı ile ilklerden birisi olma avantajını elde etti. Yıl sonunda piyasaya sürülecek olan model merakla bekleniyor.
    16 sa.
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Intel Xe Max grafikli Acer Swift 3x geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Intel henüz harici ekran kartı hakkında herhangi bir duyuru yapmadı ancak yavaş yavaş ilk dizüstü modellerinde kendisine yer bulmaya başladı. Intel Iris Xe Max olarak gördüğümüz harici grafik birimi Asus markasından sonra şimdi de Acer markasında karşımıza çıkıyor.

    Acer Swift 3x özellikleri ve fiyatı

    Xe grafik birimi ilk kez Tiger Lake tabanlı Intel işlemcilerde dahili olarak kendisine yer bulmuştu. Teknik detayları tam olarak bilinmese de Intel Iris Xe grafik birimi Full HD oyunları rahat bir şekilde oynatabiliyor.

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    Intel Iris Xe Max olarak adlandırılan bağımsız grafik birimi de muhtemelen bir tık üzerinde yer alacak zira bazı oyunlarda en düşük konfigürasyon olarak Radeon RX 580 ve Intel Iris Xe Max birlikte belirtiliyor.

    Intel Iris Xe Max harici ekran kartı daha önce Asus Vivobook Flip 14 modelinde görünmüştü. Şimdi ise Acer Swift 3x dizüstü modeli bu grafik kartı ile sunulacak. Firma video düzenleme ve taşınabilir oyunlar için en iyi performansı vadediyor. Ekran kartında 4GB GDDR6 bellek olduğu tahmin ediliyor.

    Acer Swift 3x modelinde Tiger Lake tabanlı on birinci nesil Intel işlemcilere yer veriliyor. 17.5 saate kadar kullanım süresi sunan bilgisayar ayrıca 30 dakikalık hızlı şarj ile 4 saatlik kullanım süresi elde edebiliyor. Aralık ayında piyasaya çıkacak Acer Swift 3x için 900$ başlangıç fiyatı belirlenmiş.



    https://wccftech.com/acer-unveils-spin-series-and-swift-3x-laptop-intel-tiger-lake-iris-xe-max/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    53 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    ssbrutality (Okan Günaydın ) 16 sa.
    900$ oha. Hemde xe gpu.
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