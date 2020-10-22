Intel Xe Max grafikli Acer Swift 3x geliyor

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Intel henüz harici ekran kartı hakkında herhangi bir duyuru yapmadı ancak yavaş yavaş ilk dizüstü modellerinde kendisine yer bulmaya başladı. Intel Iris Xe Max olarak gördüğümüz harici grafik birimi Asus markasından sonra şimdi de Acer markasında karşımıza çıkıyor.

Acer Swift 3x özellikleri ve fiyatı

Xe grafik birimi ilk kez Tiger Lake tabanlı Intel işlemcilerde dahili olarak kendisine yer bulmuştu. Teknik detayları tam olarak bilinmese de Intel Iris Xe grafik birimi Full HD oyunları rahat bir şekilde oynatabiliyor.

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Intel Iris Xe Max olarak adlandırılan bağımsız grafik birimi de muhtemelen bir tık üzerinde yer alacak zira bazı oyunlarda en düşük konfigürasyon olarak Radeon RX 580 ve Intel Iris Xe Max birlikte belirtiliyor.

Intel Iris Xe Max harici ekran kartı daha önce Asus Vivobook Flip 14 modelinde görünmüştü. Şimdi ise Acer Swift 3x dizüstü modeli bu grafik kartı ile sunulacak. Firma video düzenleme ve taşınabilir oyunlar için en iyi performansı vadediyor. Ekran kartında 4GB GDDR6 bellek olduğu tahmin ediliyor.

Acer Swift 3x modelinde Tiger Lake tabanlı on birinci nesil Intel işlemcilere yer veriliyor. 17.5 saate kadar kullanım süresi sunan bilgisayar ayrıca 30 dakikalık hızlı şarj ile 4 saatlik kullanım süresi elde edebiliyor. Aralık ayında piyasaya çıkacak Acer Swift 3x için 900$ başlangıç fiyatı belirlenmiş.

https://wccftech.com/acer-unveils-spin-series-and-swift-3x-laptop-intel-tiger-lake-iris-xe-max/

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