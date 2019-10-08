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    Intel yeni PC konsepti The Element’i sunar

    Intel The Element bilgisayar sistemi konsepti ile bilgisayar kasası veya tasarıma dokunmadan sadece PCIe kartını değiştirerek sistemin yükseltilmesini mümkün kılıyor.
    3 gün
    4,4b
    1
    21
    Kasa
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Zaman zaman Intel’in bilgisayar pazarını hareketlendirmek adına farklı projeler ile sahneye çıktığını görüyoruz. Netbook ve Ultrabook yakın tarihte hatırladığımız projeler arasında. Şimdi ise The Element sahneye çıktı.

    The Element nedir?

    Bu hafta lanse edilen The Element projesi kullanıcıların kolay bir şekilde bilgisayar parçalarını değiştirebilmesini amaçlıyor. Aslında DIY olarak bilinen ve kendin-yap şeklinde tanımlanan segmentte zaten kullanıcılar sıfırdan bir bilgisayar kurabiliyor veya yükseltebiliyordu. Ne var ki bu işlem biraz tecrübe gerektiriyor.

    Ayrıca Bkz. "Oyuncu odaklı telefonlara Google standardı geliyor"

    The Element projesi çift slotlu PCIe kartına takılmış işlemci, RAM ve depolama birimlerinden oluşuyor. Bu karta Element adı verilmiş. Ayrıca Thunderbolt, HDMI, Ethernet, WiFi gibi bağlantılar da var. Yani tam bir bilgisayar sistemi durumunda. Projede mantık kasanın veya sistem yapısının korunarak sadece Element kartının değiştirilmesi. Böylece kolay bir şekilde yükseltme yapılacak. Ayrıca uyumlu slotlardan ekran kartı, RAID kontrolcüsü veya FPGA işlemciler takılabiliyor.

    Intel’in ilk prototipinde gömülü bir Xeon işlemci, iki SODIMM slotu ve 2 M.2 portu yer alıyor. Bileşenler bir fan ile soğutuluyor. Enerji ise 75W olarak PCIe slotundan ve 8-pinli bağlantıdan geliyor. Ayrıca harici olarak 19V güç adaptörü de opsiyonlar arasında. Tüm bileşenler PCIe slotu üzerinden tek bir anakartta yer alıyor.

    Intel yeni PC konsepti The Element’i sunar
     

    Prototip biraz kaba bir görüntüye sahip ancak gelecek yılın ortalarında NUC benzeri bir yapıya kavuşacak. Konsept mini bir bilgisayar sistemi ancak birden fazlasını bir araya getirerek sunuculara kadar giden farklı sistemler oluşturabiliyorsunuz.

    Üretici ortakların tasarım tarafında yetkileri kısıtlanmış. Sadece soğutma sistemi ve baskılı devre kartının tasarımının farklılaştırılması yetki kapsamında. Gelecek yıl başlarında The Element ile ilgili daha fazla detay paylaşılacak.

     


    https://www.techpowerup.com/259899/intel-readies-the-element-a-next-generation-of-modular-pcs Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    emre1393 3 gün en beğenilen
    Tutmaz
    1 Yanıt Yanıtla +30
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    mert1907 2 gün
    İntel element uydurmuş.
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    dark_prince60 2 gün
    Daha fazla arka kapı demek oluyor bu ... :)
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    cyberfalcon 2 gün
    Bence oldukça martıklı. Yıllar önce slot işlemciler vardı. Onların gelişmiş hali diyebiliriz. APU'lar bu şekilde yapılabilir ve RAM'i de (GDDR) yanına konulabilir ve performansı bu şekilde artırılabilir diye düşühüyorum.
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    i.y4114 2 gün
    Intel buna vakit ayıran kadar 10. nesil yani bizim alabileceğimiz lga 1200 mü nedir o işlemcileri Uygun fiyata çıkarmakla uğraşsa daha iyi olur yoksa tüm müşteriyi AMD kaptıracak sonrasinda yakın zamanda intel bu projeyi değil .....ki tutacak haberi yok kaç senelik Intel kullanıcısıyım zorla bizide AMD kullanıcısı yapacak
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Resimdeki eleman kendisi bile emin değil yüz ifadesine bakılırsa yerseniz der gibi
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    firat_kilic 2 gün
    yıllar önce... 1990lar... whyse bilgisayarları böyleydi... slot kart cpu takılırdı.
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    buraközkan 2 gün
    Gayet mantıklı bir proje. Oyuncu odaklı varyasyonları da çıkarılabilir.
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    Mar00N 2 gün
    ÇÖP.
    Ne zaman performanslı bileşenler bu boyutlara iner o zaman tercih edilebilir.
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    IamTheOne76 2 gün
    Bu kart Larrabee projesinden kalma, farklı. Phi slotlu işlemcilerde bunun sayesinde doğdu.
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    IamTheOne76 2 gün
    Buna benzer birşey. işlemcileri pci ex üzerinden çoğaltmak. Hali hazırda Phi slotlu işlemci MAC ve Linux sistemlerde çalışıyor. Ama PC için denemelerde çalışmadığı görülüyor.
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    SEO19 2 gün
    çok sofistike işleri için mantıklı olabilir.
    ama son kullanıcı açısından fazla bir anlam ifade etmediği ortada !
    kendini yeniden derleyen işlemci anlamıyla biraz ütopik işler için bir mil taşı olabilir. bu bir noktada yapay zekanın yapay bilinçe dönüşme sürecinin başlangıcı olabilir.
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    takami59 2 gün
    dedeye anlatır gibi anlatabilecek bir baba yiğit var mı? ben anlamadım çünkü.
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    IamTheOne76 2 gün
    Bu aq zımbırtısı zaten çinliler tarafından yapılmış hali hazırda satılan birşey, Alliexpres te var bunlardan...
    Olum bişey yapacaksanız Phi gibi bişey yapın. istediğimiz kadar sadece cpu ları Pci Expres ten takabilme imkanı sağlayın. parası olan taksın kardeşim. Bune....
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