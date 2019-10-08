Intel yeni PC konsepti The Element’i sunar

Zaman zaman Intel’in bilgisayar pazarını hareketlendirmek adına farklı projeler ile sahneye çıktığını görüyoruz. Netbook ve Ultrabook yakın tarihte hatırladığımız projeler arasında. Şimdi ise The Element sahneye çıktı.

The Element nedir?

Bu hafta lanse edilen The Element projesi kullanıcıların kolay bir şekilde bilgisayar parçalarını değiştirebilmesini amaçlıyor. Aslında DIY olarak bilinen ve kendin-yap şeklinde tanımlanan segmentte zaten kullanıcılar sıfırdan bir bilgisayar kurabiliyor veya yükseltebiliyordu. Ne var ki bu işlem biraz tecrübe gerektiriyor.

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The Element projesi çift slotlu PCIe kartına takılmış işlemci, RAM ve depolama birimlerinden oluşuyor. Bu karta Element adı verilmiş. Ayrıca Thunderbolt, HDMI, Ethernet, WiFi gibi bağlantılar da var. Yani tam bir bilgisayar sistemi durumunda. Projede mantık kasanın veya sistem yapısının korunarak sadece Element kartının değiştirilmesi. Böylece kolay bir şekilde yükseltme yapılacak. Ayrıca uyumlu slotlardan ekran kartı, RAID kontrolcüsü veya FPGA işlemciler takılabiliyor.

Intel’in ilk prototipinde gömülü bir Xeon işlemci, iki SODIMM slotu ve 2 M.2 portu yer alıyor. Bileşenler bir fan ile soğutuluyor. Enerji ise 75W olarak PCIe slotundan ve 8-pinli bağlantıdan geliyor. Ayrıca harici olarak 19V güç adaptörü de opsiyonlar arasında. Tüm bileşenler PCIe slotu üzerinden tek bir anakartta yer alıyor.

Prototip biraz kaba bir görüntüye sahip ancak gelecek yılın ortalarında NUC benzeri bir yapıya kavuşacak. Konsept mini bir bilgisayar sistemi ancak birden fazlasını bir araya getirerek sunuculara kadar giden farklı sistemler oluşturabiliyorsunuz.

Üretici ortakların tasarım tarafında yetkileri kısıtlanmış. Sadece soğutma sistemi ve baskılı devre kartının tasarımının farklılaştırılması yetki kapsamında. Gelecek yıl başlarında The Element ile ilgili daha fazla detay paylaşılacak.