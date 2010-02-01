Intel'de yeni işlemci hazırlıkları: Core i7 970 yolda!

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Core i7 970: Intel'in kutudan 4 mü yoksa 6 çekirdekli bir işlemci mi çıkaracağı henüz bilinmiyor.

32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil işlemcilerini 2010'un ilk günleriyle birlikte pazara sunan Intel, ürün gamını yeni modellerle güncellemeyi planlıyor. Sunucu sistemler ve iş istasyonlarından masaüstü sistemler için de 6 çekirdekli işlemci hazırlayan ve bu konudaki ilk girişimi olacak Core i7 980X Extreme Edition modelini Mart ayında pazara sunacak olan Intel'in aynı zamanda Core i7 970 modelini de pazara sunmayı planlıyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak Westmere tabanlı yeni işlemcisiyle ilgili olarak üzerinde durulan iki temel yaklaşım bulunuyor.

Intel tarafından resmi detayları henüz açıklanmayan Core i7 970'in 6 çekirdekli olması kuvvetle muhtemel görünüyor. 3.33GHz'de çalışan Core i7 980X Extreme Edition modelinin daha ekonomik bir alternatifi olması beklenen yeni işlemcinin, AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 serisine karşı Intel'in maliyet rekabetindeki en etkili silahlarından biri olması bekleniyor. Öte taraftan diğer bir iddia ise Core i7 970'in 32nm üretim teknolojisiyle geleceğini doğrularken, 6 değil 4 çekirdekli olacağını ve bu açıdan Intel'in yeni üretim teknolojisiyle hazırladığı ilk 4 çekirdekli model olacak görünüyor.

Daha önce gelen bilgiler Intel'in 2010 yılı için dört çekirdekli 32nm işlemci planlamadığı yönündeydi. Core i7 970 ile farklı bir adım atılması halinde Intel'in bu modelde yüksek satış rakamlarına ulaşabileceği düşünülüyor. Fiyatı ve lansman tarihi henüz bilinmeyen Core i7 970'le ilgili kesin olan detaylar ise; LA1366 formunda olacağı ve X58 çipsetli anakartlarda kullanılabileceği şeklinde.