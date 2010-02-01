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Intel'de yeni işlemci hazırlıkları: Core i7 970 yolda!

9 yıl
10,2b
1
17
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'de yeni işlemci hazırlıkları: Core i7 970 yolda!
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Core i7 970: Intel'in kutudan 4 mü yoksa 6 çekirdekli bir işlemci mi çıkaracağı henüz bilinmiyor.

32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil işlemcilerini 2010'un ilk günleriyle birlikte pazara sunan Intel, ürün gamını yeni modellerle güncellemeyi planlıyor. Sunucu sistemler ve iş istasyonlarından masaüstü sistemler için de 6 çekirdekli işlemci hazırlayan ve bu konudaki ilk girişimi olacak Core i7 980X Extreme Edition modelini Mart ayında pazara sunacak olan Intel'in aynı zamanda Core i7 970 modelini de pazara sunmayı planlıyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak Westmere tabanlı yeni işlemcisiyle ilgili olarak üzerinde durulan iki temel yaklaşım bulunuyor.

Intel tarafından resmi detayları henüz açıklanmayan Core i7 970'in 6 çekirdekli olması kuvvetle muhtemel görünüyor. 3.33GHz'de çalışan Core i7 980X Extreme Edition modelinin daha ekonomik bir alternatifi olması beklenen yeni işlemcinin, AMD'nin 6 çekirdekli Phenom II X6 serisine karşı Intel'in maliyet rekabetindeki en etkili silahlarından biri olması bekleniyor. Öte taraftan diğer bir iddia ise Core i7 970'in 32nm üretim teknolojisiyle geleceğini doğrularken, 6 değil 4 çekirdekli olacağını ve bu açıdan Intel'in yeni üretim teknolojisiyle hazırladığı ilk 4 çekirdekli model olacak görünüyor.

Daha önce gelen bilgiler Intel'in 2010 yılı için dört çekirdekli 32nm işlemci planlamadığı yönündeydi. Core i7 970 ile farklı bir adım atılması halinde Intel'in bu modelde yüksek satış rakamlarına ulaşabileceği düşünülüyor. Fiyatı ve lansman tarihi henüz bilinmeyen Core i7 970'le ilgili kesin olan detaylar ise; LA1366 formunda olacağı ve X58 çipsetli anakartlarda kullanılabileceği şeklinde.


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DH Misafiri 8 yıl
her zaman amd phenom x6 1090 t ve ati radeon hd 6870
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RockConn 9 yıl
Nasılda işlemciyi gösteriyorlar : )) Hangi konuda bilmiyorum ama Intel için "godoman işlemcisi" denmişti buda resme dökülmüş anlatımı.
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genelkurmay89 9 yıl
ah intel ah iyisin güzelsin hoşsunda bu fiyatlarla maalesef boşsun...resmen para babalarının alabileceği işlemci olma yolunda hızla ilerliyorsun...

ayrıca çıkacak bu işlemci yüksek ihtimalle 4 çekirdek olucak intel 6 çekirdekleri değişik bir seri veya isimle çıkaracak gibi... yada i 1000 tarzı bişeylerde olabilir
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talh4wk 9 yıl
Core i7 980X in kırpılmış hali olcak işte..
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milyondabir 9 yıl
en guzeli amd artik intel akıl isi degil artik )
fiyat performans anlaminda
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Gt95 9 yıl
habericin tesekkurler
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F.@.T.İ.H 9 yıl
durmak yok kazık fiyatlarla yola devam..


bundan sonra amd alıcam (kişisel görüsüm)..
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stradosphere 9 yıl
@DH Misafiri
Intel sana zorla işlemcisini aldırmadı,fanlık yapma.
@sahafiec
Haklısın hocam diğer yandan i7 975 4 çekirdekli iken i 970 in 6 çekirdekli olması biraz ilginç gibi,seri kendi arasında bölünme yaşar.
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MsS 9 yıl
Ben Phenom II X6 ve Fermi'yi bekliyorum.(HD5970 alcam^^)
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Bl00dyHell 9 yıl
Intel forever
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Batuist 9 yıl
İntelin güçlü bir rakibi olmadığı için piyasada oldukça rahat hareket ediyor.. istediği zaman istediğini çıkarıyor ve istediği fiyattan satıyor..
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renklem 9 yıl
İntel'in başında sadece Yahudi kepi eksik.
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adilazimdegilx 9 yıl
Umarım 6 çekirdekli olur. Fakat aynı isimlendirmeye 6 çekirdek olarak çıkacağını zannetmiyorum. Yine de bence piyasada 4 çekirdekli üst model i7lere gerek yok. Zaten birçok kişi 4 çekirdekli işlemci kullanmaya başladı. Intel işlemci satmak istiyorsa artık 6 çekirdeklilere geçmesi lazım. i7lerin modelleri arasında da öyle çok fark yok zaten. Hepsi o/c ile rahat rahat 4Ghz+'ya çıkabildiği için pahalı modeller yerine i7 920 yetiyor...
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