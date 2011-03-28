Intel'den ARM'a yanıt geldi; Oak Trail platformu ve Atom Z670 işlemcisi

Intel düşük güç tüketimli mobil cihazlar için hazırladığı Lincroft kod adlı Atom Z670 işlemcisini resmi olarak satışa sundu. Özellikle tabletleri hedef alan yeni işlemci, aynı ARM tabanlı çözümlerde (Nvidia Tegra 2 veya Qualcomm Snadpragon gibi) olduğu SoC yani yongada sistem platformunda hazırlanan işlemci, tek çekirdekli yapıda olup 1.5GHz'de görev yapıyor. Adından da anlaşılabileceği üzere Atom ailesinin bir ferdi olan yeni işlemci, buna karşın ultra-mobil cihazlara yönelik çok ciddi güncellemeler içeriyor.

Oak Trail platformunun ilk üyesi olan işlemci, tek çekirdekli yapıda olmasına karşın, Hyper-Threading teknolojisi sayesinde aynı anda çift izlek desteği sunabilen işlemcide, GMA 600 entegre grafik birimine yer veriliyor. Menlow platformunda kullanılan GMA 500 ile kıyaslandığında performans güncellemeleri içeren yeni grafik birimi, Intel'in kendi geliştirdiği bir çözüm değil aslında. Hissedarı olduğu Imagination firmasının PowerVR SGX 535 GPU'sunu (GMA500, iPhone 3GS, iPad ve Motorola Droid'deki GPU'nun aynısı) GMA 600 adı altında yeniden isimlendiren Intel, en yüksek çalışma frekansını 200MHz'den 400MHz'e yükseltirken, aynı zamanda OpenGL 2.1 desteği ve yukarıda da belirttiğimiz gibi çeşitli performans ve güç tüketim optimizsayonları yapmış. 45nm High-K LP teknolojisi ile üretilen Atom Z670 işlemcisi, aynı Nvidia'nın Tegra 2 platformunda olduğu gibi tek kanal 32-Bit bellek kontrolcüsü ile geliyor. Düşük güç tüketimli LPDDR2 belleklere ek olarak entegre bellek kontrolcüsü DDR2-800MHz bellek desteği de sunabiliyor. Standart Atom işlemcileriyle kıyaslandığında komponent güç tüketiminin %50, paket alanı ise %45 azaltıldığı yeni işlemciye, Whitney Point kod adlı çipset eşlik ediyor.

Intel'den yapılan açıklamalara göre Oak Trail platformu ve platformun ilk üyesi olan Atom Z670 işlemcisi, zengin çoklu ortam deneyimi vaad ediyor. Piyasada yaygın olarak kullanılan video formatları için donanımsal hızlandırma desteği getiren Atom Z670 işlemcisi, aynı zamanda 1080p videoları akıcı bir şekilde oynatabiliyor ve HDMI desteği ile HDTV ya da LCD monitörlere bağlantı olanağı da tanıyor. 512 Kb L2 bellek kapasitesine sahip olan Atom Z670, 140 milyon transistör içeriyor. Kıyaslama açısından Nvidia Tegra 2'nin 269 milyon transistör içerdiğini söyleyebiliriz ancak bu noktada önemli bir detay bulunuyor. Çift çekirdekli yapıda olan Tegra 2 platformu "tek yonga" tasarımına sahip. Yani işlemci çekirdekleri ve grafik birmine ek olarak bağlantı kontrolcüsü (WiFi, 3G) ve diğer birimleri de içeren Tegra 2'den farklı olarak Atom Z670 işlemcisi, sadece temel işlem birimlerine sahip. Öte taraftan tasarımı formu açısından benzer yapıda olan Atom Z5xx serisinin 49 milyon transistöre sahip olduğu düşünüldüğünde, gelişim daha rahat görülebiliyor.

Samsung'un kızaklı klavyeye sahip 7 serisi melez bilgisayarı, Atom Z670 işlemcisini kullanıyor.

Atom Z670 işlemcisine eşlik eden Whitney Poıint kod adlı çipset ya da Intel'in tabiriyle platform kontrol merkezi, görüntü işlemcisine ( 1x 5 Megapiksel kamera ve 1x VGA desteği), USB 2.0 kontrolcüsüne, NAND kontrolcüsüne (80 Megabyte/saniye ), HDMI desteği ile gelirken, tüm çipin 32-bit RISC çekirdeği ile kontrol edildiğini görüyoruz. ARM tabanlı platformlardan farklı olarak masaüstü Windows işletim sistemlerine de destek sunan Oak Trail platformu, haberimizin başında da belirttiğimiz gibi farklı cihazlarda kullanılabilecek. Bu cihazlar arasında ultra-taşınabilir sistemler, tablet bilgisayarlar ve hatta bazı akıllı telefon modelleri de olacak. Intel, Oak Trail platformunun ilk üyesi olan Atom Z670'i adetli alımlarda 75 dolar seviyesinden (ARM tabanlı çözümler 25-40$ aralığında) pazara sunuyor. Çok sayıda üreticinin Oak Trail tabanlı ürün sunması beklenirken, ilk adım Samsung'dan geldi ve firma, resmi tanıtımını CES 2011'de yaptığı netbook/tablet melez tasarımlı 7 serisi bilgisayarını 699 dolar seviyesinden pazara sunacağını açıkladı.