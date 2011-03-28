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Intel'den ARM'a yanıt geldi; Oak Trail platformu ve Atom Z670 işlemcisi

8 yıl
8b
1
43
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel düşük güç tüketimli mobil cihazlar için hazırladığı Lincroft kod adlı Atom Z670 işlemcisini resmi olarak satışa sundu. Özellikle tabletleri hedef alan yeni işlemci, aynı ARM tabanlı çözümlerde (Nvidia Tegra 2 veya Qualcomm Snadpragon gibi) olduğu SoC yani yongada sistem platformunda hazırlanan işlemci, tek çekirdekli yapıda olup 1.5GHz'de görev yapıyor. Adından da anlaşılabileceği üzere Atom ailesinin bir ferdi olan yeni işlemci, buna karşın ultra-mobil cihazlara yönelik çok ciddi güncellemeler içeriyor.

Intel'den ARM'a yanıt geldi; Oak Trail platformu ve Atom Z670 işlemcisi
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Oak Trail platformunun ilk üyesi olan işlemci, tek çekirdekli yapıda olmasına karşın, Hyper-Threading teknolojisi sayesinde aynı anda çift izlek desteği sunabilen işlemcide, GMA 600 entegre grafik birimine yer veriliyor. Menlow platformunda kullanılan GMA 500 ile kıyaslandığında performans güncellemeleri içeren yeni grafik birimi, Intel'in kendi geliştirdiği bir çözüm değil aslında. Hissedarı olduğu Imagination firmasının PowerVR SGX 535 GPU'sunu (GMA500, iPhone 3GS, iPad ve Motorola Droid'deki GPU'nun aynısı) GMA 600 adı altında yeniden isimlendiren Intel, en yüksek çalışma frekansını 200MHz'den 400MHz'e yükseltirken, aynı zamanda OpenGL 2.1 desteği ve yukarıda da belirttiğimiz gibi çeşitli performans ve güç tüketim optimizsayonları yapmış. 45nm High-K LP teknolojisi ile üretilen Atom Z670 işlemcisi, aynı Nvidia'nın Tegra 2 platformunda olduğu gibi tek kanal 32-Bit bellek kontrolcüsü ile geliyor. Düşük güç tüketimli LPDDR2 belleklere ek olarak entegre bellek kontrolcüsü DDR2-800MHz bellek desteği de sunabiliyor. Standart Atom işlemcileriyle kıyaslandığında komponent güç tüketiminin %50, paket alanı ise %45 azaltıldığı yeni işlemciye, Whitney Point kod adlı çipset eşlik ediyor.

Intel'den ARM'a yanıt geldi; Oak Trail platformu ve Atom Z670 işlemcisi
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Intel'den yapılan açıklamalara göre Oak Trail platformu ve platformun ilk üyesi olan Atom Z670 işlemcisi, zengin çoklu ortam deneyimi vaad ediyor. Piyasada yaygın olarak kullanılan video formatları için donanımsal hızlandırma desteği getiren Atom Z670 işlemcisi, aynı zamanda 1080p videoları akıcı bir şekilde oynatabiliyor ve HDMI desteği ile HDTV ya da LCD monitörlere bağlantı olanağı da tanıyor. 512 Kb L2 bellek kapasitesine sahip olan Atom Z670, 140 milyon transistör içeriyor. Kıyaslama açısından Nvidia Tegra 2'nin 269 milyon transistör içerdiğini söyleyebiliriz ancak bu noktada önemli bir detay bulunuyor. Çift çekirdekli yapıda olan Tegra 2 platformu "tek yonga" tasarımına sahip. Yani işlemci çekirdekleri ve grafik birmine ek olarak bağlantı kontrolcüsü (WiFi, 3G) ve diğer birimleri de içeren Tegra 2'den farklı olarak Atom Z670 işlemcisi, sadece temel işlem birimlerine sahip. Öte taraftan tasarımı formu açısından benzer yapıda olan Atom Z5xx serisinin 49 milyon transistöre sahip olduğu düşünüldüğünde, gelişim daha rahat görülebiliyor.

Intel'den ARM'a yanıt geldi; Oak Trail platformu ve Atom Z670 işlemcisi
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Samsung'un kızaklı klavyeye sahip 7 serisi melez bilgisayarı, Atom Z670 işlemcisini kullanıyor.

Atom Z670 işlemcisine eşlik eden Whitney Poıint kod adlı çipset ya da Intel'in tabiriyle platform kontrol merkezi, görüntü işlemcisine ( 1x 5 Megapiksel kamera ve 1x VGA desteği), USB 2.0 kontrolcüsüne, NAND kontrolcüsüne (80 Megabyte/saniye ), HDMI desteği ile gelirken, tüm çipin 32-bit RISC çekirdeği ile kontrol edildiğini görüyoruz. ARM tabanlı platformlardan farklı olarak masaüstü Windows işletim sistemlerine de destek sunan Oak Trail platformu, haberimizin başında da belirttiğimiz gibi farklı cihazlarda kullanılabilecek. Bu cihazlar arasında ultra-taşınabilir sistemler, tablet bilgisayarlar ve hatta bazı akıllı telefon modelleri de olacak. Intel, Oak Trail platformunun ilk üyesi olan Atom Z670'i adetli alımlarda 75 dolar seviyesinden (ARM tabanlı çözümler 25-40$ aralığında) pazara sunuyor. Çok sayıda üreticinin Oak Trail tabanlı ürün sunması beklenirken, ilk adım Samsung'dan geldi ve firma, resmi tanıtımını CES 2011'de yaptığı netbook/tablet melez tasarımlı 7 serisi bilgisayarını 699 dolar seviyesinden pazara sunacağını açıkladı.


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OverClocK1ng 8 yıl en beğenilen
Ben Intel'in tek kurtuluşunun Arm tabanlı işlemciler üretmesi olduğunu düşünüyorum. Ayrıca yukarıdaki işlemci ile ARM'a cevap verebildiğini de düşünmüyorum.
Yakında Tegra3 çıkıyor. 4 çekirdekli işlemciler ve 8 çekirdekli GPU lar da yolda. Hatta Samsung bile kendi işlemcisinde yukarıdaki ATOM'dan çok çok daha önde görünüyor. Intel ise daha küçük zar alanlı işlemciyi 2 kat daha pahalı satma peşinde ama yedirmezler. Çünkü bu sefer karşısında ARM gibi 27-28 tane şirkete teknolojisini lisanslayan bir dev var. Intel'in bunlarla yarışabilmesi için önce örümcek beyninden kurtulması gerekiyor. Öyle 1.5Ghz tek çekirdekli işlemci yapıpta "Ama 2 izlek destekliyoooor" demekle olmaz.
ARM'da zaten 2 çekirdekli işlemciler var. Üstelik 1.2 Ghz hızına da geldiler.
Cevapmış. Ne cevabı? Geçen senenin mi? Çok geç cevap veriyorsun Intel. Sen cevap verene kadar...
INTEL: - Ne dediiiin ?
ARM : - Geçti anam geçti. Yok bişey..
Ben Intel'in tek kurtuluşunun Arm tabanlı işlemciler üretmesi olduğunu düşünüyorum. Ayrıca yukarıdaki işlemci ile ARM'a cevap verebildiğini de düşünmüyorum.
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1 Yanıt Yanıtla +12
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jay jay justified 8 yıl
Sevgili Intel, ARM'nin pastayı kaşıklamasına göz yummuyorsun ama netbook pazarında yerinde saymaya devam ediyorsun.

Gerçi bu haberdeki Atom'ların da netbook pazarının artıkları olduğunu düşünmüyorum değil...
Sevgili Intel, ARM'nin pastayı kaşıklamasına göz yummuyorsun ama netbook pazarında yerinde saymaya devam ediyorsun.Gerçi bu haberdeki Atom'ların da...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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rainblackk 8 yıl
tegra 2 ye karsi boyle vasat bi rakip cikarmialar tegra 3 te 4 core olunca ne yapicaklar :)
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DH Misafiri 8 yıl
Bu özelliklerle ya ucuz satarsın yada avucunu yalarsın intel açık ve net şirinlik ayağına o atom işlemcilerle kazıklama bir sefer olur!!!
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Haşin Erkek 8 yıl
anlamıyorum yok arm ile devam etmeliydi falan filan ne alak kardeşim ona bakrsan diyelimki ilk mercedes vardı wv daha sonra o zaman wv kurulmasaydı zaten mercedes vardı ne gerek varmı deselerdi? zaten bir tek siz iyi biliyorsunuz o kadar mühendis hiç bir şey bilmiyor konuşmak bilgiliyim ayağı yapmayın burada adamlar sırf araştırmalar için boşa o kadar para yatırır mı kısaca boş konuşmamalı BAZI ARKADAŞLAR !
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DH Misafiri 8 yıl
İntel kolay lokma değil ve ayrıca piyasaya bu kadar zayıf girmelerinin nedeni bence herkesin nabzını ölçecekler bu çürük domates 3 katı fiyatla satarsa arm den iyisini piyasaya sürdüğünde bütün ipler gene ellerine geçicek ve istediği gibi fiyat etiketi yapıştıracak şuan x86 platformunda olduğu gibi. Görüşümün böyle olmasının sebebi ise intelin genel olarak rakipsiz oluşu. Du durumda arge işlerini kolaylaştırıyor. Ne kadar yatırım o kadar meyve :)
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DH Misafiri 8 yıl
Ben güç tuketimini göremedim tegra 2 0.5 wat bunun ne acaba benim tahminim 5 wat sizce... :)
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DH Misafiri 8 yıl
Ben güç tuketimini göremedim tegra 2 0.5 wat bunun ne acaba benim tahminim 5 wat sizce... :)
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oktayakgoz 8 yıl
ya bizim mühendisler ne kadarda biliyorlarmış.
elbette ki her dev yıkılabilir. zaten bir şeyin yıkılabilmesi için öncelikle dev olması gerekiyor.
bahsettiğiniz firma yıllardır piyasanın en büyük pay sahibi olan firması. amd bile yıllardır yapabildiği belli düzeyde.
intel gereken hazırlığını yapar cevabınıda verir. emin olun piyasayı bizim kadar biliyordur
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darkaura 8 yıl
intel genis kaynaklari ve imkanlariyla elinden geleni ardina koymiyacaktir. burasi asikar. ama nokia ile ayni dilemayi yasamasi hicde ihtimal disi degil.

arm ve ekran kartlarinin gelisme hizlariyla karsilastirinca sanki x86 mimarisi bir yerlerde tikaniyor gibi geliyor. eger x86 mimari bir handikap yaratirsa bu inteli zor durumlara sokabilir. intel digerleri gibi arm uretemez cunku kar marji belli. kendi lisansli mimarisinden elde ettigi karlari elde etmesi bir daha hayal olur. eger kendi platformu isteneni veremezse nokianin symbianla yasadigi gibi benzer bir dusus kacinilmaz olur.

dedigim gibi olaylarin gidisini arm mimarisiyle, x86 mimarisinin potansiyelleri belirleyecek.
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ama=neden 8 yıl
ARM'nin mobildeki başarısı inanılmaz.
Hele birde ARM destekli Windows geldimi intel çok zora girecek.
Ama hiçbir firma Intel'i küçümseyecek düzeyde değil şuan, bu küçük atomların rağbet göreceğini düşünüyorum.
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KalemKolik 8 yıl
Cortex-A15 Processor geldimi zaten ARM artık durdurulamayacak olacak.İntelin daha iyi çözümler bulması lazım
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OverClocK1ng 8 yıl
Zaten AMD yakın zamanda ARM için GPU üreteceğini açıkladı. Yakında ARM tabanclı CPU+GPU üreteceğini falan açıklarsa şaşmam. Veya SOC falan.
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theyapici 8 yıl
amd den arm tabanlı işlemciler ve ati kartlı platform bekliyoruz bu çok sağlam olurdu
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LORDTEK 8 yıl

theyapici

amd den arm tabanlı işlemciler ve ati kartlı platform bekliyoruz bu çok sağlam olurdu

Harbi ya! amaç intele gıcıklık deül mü? yap sen de arm tabanlı işlemci, üstüne koy mis gibi ekran kartı teknolojini. İntel görsün o zaman.

Savaş ARM vs intel savaşı deül intel vs tüm yarıiletken camiası savaşı. Yani teksen gaybedersin, olay budur.
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10-10-10 8 yıl
Intel cevap vermis ama yanlis cevap vermis. Oak Trail halen X86 yapisinda. Yani paralel yapida guc tuketimi basina bilgi uretim orani verimsiz eski bir yapi. SMP gibi cakma paralel ile ARM gibi yapiya cevap verdim diyeni ilkokula geri gonderirler. 10 yil geriden geliyor intel ON YIL !
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KalemKolik 8 yıl

10-10-10

Intel cevap vermis ama yanlis cevap vermis. Oak Trail halen X86 yapisinda. Yani paralel yapida guc tuketimi basina bilgi uretim orani verimsiz eski bir yapi. SMP gibi cakma paralel ile ARM gibi yapiya cevap verdim diyeni ilkokula geri gonderirler. 10 yil geriden geliyor intel ON YIL !




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