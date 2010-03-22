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Intel'den çarpan kilidi açık overclock işlemcileri: Core i7 875K ve Core i5 655K

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,5b
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21
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'den çarpan kilidi açık overclock işlemcileri: Core i7 875K ve Core i5 655K
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Çarpan kilidi açık Black Edition serisi işlemcilerini 200 doların altında bir fiyatlandırma ile pazara sunan AMD'nin aksine benzer karakteristiğe sahip olan yani çarpan kilidi açık olarak gelen Intel işlemcilerin daha yüksek maliyetlerle satıldığını görmekteyiz. AMD'nin agresif fiyat politikasına karşı düşük maliyetli hız aşırtma işlemcileri hazırlamaya karar veren Intel, pilot bölge olarak seçtiği Çin pazarına Pentium E6500K işlemcisini sunmuştu. Bu işlemcinin elde ettiği başarı sonrasında çarpan kilidi açık yeni modeller üzerinde çalışmaya başlayan Intel, Pentium E6500K modelinden farklı olarak dünya genelinde satışa sunulması beklenen iki yeni işlemci hazırlıyor ki bunlar, her ikisi de LGA1156 formunda olan Core i7 875K ve Core i5 655K.

Intel'in hazırlık çalışmaları süren yeni işlemcilerinden 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Core i5 655K, 3.2GHz'de çalışıyor. 4MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan işlemci, 73 Watt'lık ısıl güç tasarımıyla geliyor. Genel özellikleri itibariyle çarpan kilidi açık Core i5 650 olarak ta düşünülebilecek yeni işlemcinin ikinci çeyrekte satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Core i7 875K ise 2.93GHz'de görev yapıyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi çarpan kilidi açık olan işlemci, 8MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesine ve 95 Watt düzeyinde ısıl güç tasarımına sahip. Core i5 655K gibi ikinci çeyrekte satışa sunulması beklenen Core i7 875K için de henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


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natmaca 9 yıl
sorun oc deilki fiyat, bu intel ii alısmıs ya :)
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TELESCOPE 9 yıl
fiyat politiksı yok doğru,Abuk subuk fiyat veriyorlar kimse alamıyor isterse 10 ghz hızında çıksın ne farkeder ki

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Ju1i@~ 9 yıl
Bu işlemcilerdeki Turbo Boost'un da çarpan kilidi açık mı?
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WinteR 9 yıl
Zaten kolayca oc olabilen işlemciler, şu an için gereksiz, etkileyici birşeyler yapmak istiyorlarsa sandy bridge öncesinde 32nm quad core bir işlemci olabilir.
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Towarscke 9 yıl
bu islemciler dengi Black Edition islemcilerden daha pahali olacak..
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Mehmet OK 9 yıl

WinteR

Zaten kolayca oc olabilen işlemciler, şu an için gereksiz, etkileyici birşeyler yapmak istiyorlarsa sandy bridge öncesinde 32nm quad core bir işlemci olabilir.

+1
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Tolgá 9 yıl
WinteR

Zaten kolayca oc olabilen işlemciler, şu an için gereksiz, etkileyici birşeyler yapmak istiyorlarsa sandy bridge öncesinde 32nm quad core bir işlemci olabilir.


.bence lga775 de çarpan kilidi açık bir quad gelmesi lazım
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