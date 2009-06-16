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Intel'den dört çekirdekli yeni işlemci; Core 2 Quad Q9505

9 yıl
17,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'den dört çekirdekli yeni işlemci; Core 2 Quad Q9505
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Lynnfield kod adını taşıyan Core i5 işlemcilerini yılın ikinci yarısıda kullanıma sunmayı planlayan Intel, Core 2 Quad serisi dört çekirdekli işlemci ailesini de yeni bir model ile güncellemeyi planlıyor. Gelen bilgilere göre Intel, Core 2 Quad Q9550 modeline alternatif olması amacıyla, bellek kapasitesi düşürülen Core 2 Quad Q9505 modelini pazara sunmayı planlıyor. Peki LGA775 formundaki yeni işlemci hangi özelliklere sahip olacak sorusunun cevabı için işte detaylar.

Açıklanan bilgilere göre 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Yorkfield tabanlı yeni işlemci, Core 2 Quad Q9550 modeliyle aynı frekansa sahip olacak yani 2.83GHz'de çalışacak. Öte yandan ısıl güç tasarımının 95 Watt olacağı belirtilen işlemciyi farklı kılan detay ise bellek kapasitesi olacak zira gelen bilgilere göre 12MB bellekle donatılan Core 2 Quad Q9550 modelinden farklı olarak, Q9505 modelinde 6MB seviye 2 bellek bulunacağı ifade ediliyor.

2.66GHz'de çalışan Core 2 Quad Q9400 modelinin yerini alması beklenen Q9505'in 212$ seviyesinden satışa sunulması beklenirken, kullanıma sunulacağı spesifik tarih hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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Batuist 9 yıl
adamlarda nasıl bir seri üretim bandı varsa istediklerini istedikleri gibi istedikleri zaman üretebiliyorlar.. ben bu işlemci üretme işini zor zannediyordum adamlar sanki farklı bir peynir çeşidi üretir gibi işlemci üretiyorlar...
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__root__ 9 yıl

Orjinalden alıntı: Batuist

adamlarda nasıl bir seri üretim bandı varsa istediklerini istedikleri gibi istedikleri zaman üretebiliyorlar.. ben bu işlemci üretme işini zor zannediyordum adamlar sanki farklı bir peynir çeşidi üretir gibi işlemci üretiyorlar...

Muhtemelen farklı farklı üretim bantları yoktur. Sanırım en son aşamada işlemciyi test ettikleri ve bir anlamda eprom programlama gibi parametrelerin yazdırıldığı bir üniteden geçiyor.. Yani senin adın şu şu.. çarpanın şu L2 cachein bu gibi...
bunlar aynen AMD'nin yaptığı gibi X4 işlemcilerde çekirdek kapatıp X3 veya X2 üretmesine benziyor. Intelin yaptığı da sanırım AMD gibi cache kapatıp X4 810 üretmesi işini daha çok andırıyor. Sonuçta frekansı bile aynı ve TDP değeri bile düşmediğine göre aslında bu işlemci 6 MB L2 cachei kapatılmış
bir Q9550 den başka birşey değil.. Tabii intelde AMD gibi Advanced Clock Calibration vs. gibi özellikler olmadığından bu ekstra L2 cachei açma keyfini görünür gelecekte kimse süremez..


__root__
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Towarscke 9 yıl
yahu alah askina su sayilari 2 veya 3 haneliye dusurelim... yakinda bucuklu ve devirli sayilari gormeye baslayacam.. Pentium 4'den beri ayni rakamlar devam ediyor hatta ayni islemci modeli ile iki defa farkli islemci cikartiyorlar..
A: Abi bunun modeli ile bunun ki ayni..
B: ama bu daha yeni... inan bana bunu daha guzel yapmislar.. gorsen bu kadar olur..
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hærun 9 yıl
sonrada Q8995 çıkarır
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sendomi 9 yıl
yurtdışı satış fiyatı bu sanırım 212$ buna verilecek parayla phenom ıı x4 955 alınır keyfi sürülüp rahat edilir:)
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WinteR 9 yıl
Fiyat hala yüksek ve güç tüketimi aynı, Q8000 veya Q7000 den haberler bekliyoruz.
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deem 9 yıl
Birde aslında bu fiyatlar dış ülkelerde ucuz Türkiye de yaşam koşulları alt seviyede olduğu için asgari ücret bile 500 ytl yani 300 dolar amerikada bir garson 1500-200 dolar maaş alıyor ve kdv diye bir şey yok ..Almanyadada aynı şekilde bir kasap 2000 euro alabiliyor bizde ise 212 dolar vermek değer mi acaba diye düşündürüyor Türkiyedeki yaşam koşulları..
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K.Kahriman 9 yıl
phenom 2 940 ın kalesini ele geçirmek için yapılmış bir atak bence ...
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deem 9 yıl
Core 2 Quad serisi varken Core i7 işlemcilere gereksinim kolay kolay olmıycaktır tabi iş istasyonları hariç.Bunun dışında ise L2 belleğin 6 mb'tından sonraki mb lar çokta etkili değil. 6 mb gayet iyi ama fiyatının biraz daha az olmasını beklerdim..Artık Core 2 duolardan ayrılmamız için bize bir ışık göstersinler fiyatları indirerek..
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