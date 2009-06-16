Intel'den dört çekirdekli yeni işlemci; Core 2 Quad Q9505

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Lynnfield kod adını taşıyan Core i5 işlemcilerini yılın ikinci yarısıda kullanıma sunmayı planlayan Intel, Core 2 Quad serisi dört çekirdekli işlemci ailesini de yeni bir model ile güncellemeyi planlıyor. Gelen bilgilere göre Intel, Core 2 Quad Q9550 modeline alternatif olması amacıyla, bellek kapasitesi düşürülen Core 2 Quad Q9505 modelini pazara sunmayı planlıyor. Peki LGA775 formundaki yeni işlemci hangi özelliklere sahip olacak sorusunun cevabı için işte detaylar.

Açıklanan bilgilere göre 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Yorkfield tabanlı yeni işlemci, Core 2 Quad Q9550 modeliyle aynı frekansa sahip olacak yani 2.83GHz'de çalışacak. Öte yandan ısıl güç tasarımının 95 Watt olacağı belirtilen işlemciyi farklı kılan detay ise bellek kapasitesi olacak zira gelen bilgilere göre 12MB bellekle donatılan Core 2 Quad Q9550 modelinden farklı olarak, Q9505 modelinde 6MB seviye 2 bellek bulunacağı ifade ediliyor.

2.66GHz'de çalışan Core 2 Quad Q9400 modelinin yerini alması beklenen Q9505'in 212$ seviyesinden satışa sunulması beklenirken, kullanıma sunulacağı spesifik tarih hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.