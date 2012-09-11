Intel'den Ivy Bridge tabanlı yeni Pentium işlemciler

Önümüzdeki yılın Mart-Nisan döneminde yeni nesil Haswell mimarisini temel alan dördüncü nesil Core işlemci ailesini pazara sunmayı planlayan Intel, Ivy Bridge platformunu daha alınabilir kılmak adına ürün gamına düşük maliyetli iki yeni işlemci daha ekledi. Pentium serisi altında lanse edilen yeni işlemcileri ile Intel, giriş seviyesi sistemleri hedef alıyor.

Intel'in pazara sunduğu yeni işlemcilerden ilki Pentium G2100T. Çift çekirdekli tasarıma sahip olan ve 3MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesi ile gelen işlemcinin standart çalışma frekansı ise 2600MHz. Temel özelliklere sahip entegre grafik birimi standart olarak 650MHz'de, Turbo devreye girdiğinde ise 1050MHz'de görev yapan işlemci, Intel'in ısıl tasarım gücü düşük işlemci modellerini konumlandırdığı T serisinin bir üyesi ve TDP deperi de 35 Watt. Az ısınan ve enerji tüketen ofis bilgisayarları için yeni bir seçenek. 22nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Pentium G2100T'nin fiyatı ise 75 dolar olarak açıklandı.

Intel'in ikinci yeni işlemci modeli ise Pentium G2120. Ivy Bridge mimarisi üzerinde şekillenen çift çekirdekli işlemci, genel olarak Pentium G2100T işlemcisiyle benzer özellikler taşırken, farklı olarak daha yüksek çalışma frekansında görev yapıyor ve 3100MHz'de çalışıyor. Isıl tasarım gücü 55 Watt olan işlemci, bir önceki modele göre daha fazla performns sunuyor ancak bununla birlikte daha fazla güç çekiyor ve bir miktar daha fazla ısınıyor.

Giriş seviyesini de Ivy Bridge ile güncelleyen Intel cephesinde, yeni tasarımdan nasibini alamayan tek ürün grubu olarak, son kullanıcı odaklı en yüksek performanslı işlemci grubunu oluşturan Extreme Edition ailesi kalacak. Core i7-39xx serisi altında Sandy Bridge-E tabanlı işlemcilerle yola devam eden Intel, önümüzdeki yıl bir yandan Haswell tabanlı yeni nesil işlemcilerini, diğer taraftan da Ivy Bridge-E tabanlı Extreme Edition modellerini sunacak.