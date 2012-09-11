Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel'den Ivy Bridge tabanlı yeni Pentium işlemciler

6 yıl
3,1b
1
20
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Önümüzdeki yılın Mart-Nisan döneminde yeni nesil Haswell mimarisini temel alan dördüncü nesil Core işlemci ailesini pazara sunmayı planlayan Intel, Ivy Bridge platformunu daha alınabilir kılmak adına ürün gamına düşük maliyetli iki yeni işlemci daha ekledi. Pentium serisi altında lanse edilen yeni işlemcileri ile Intel, giriş seviyesi sistemleri hedef alıyor. 
Intel'in pazara sunduğu yeni işlemcilerden ilki Pentium G2100T. Çift çekirdekli tasarıma sahip olan ve 3MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesi ile gelen işlemcinin standart çalışma frekansı ise 2600MHz. Temel özelliklere sahip entegre grafik birimi standart olarak 650MHz'de, Turbo devreye girdiğinde ise 1050MHz'de görev yapan işlemci, Intel'in ısıl tasarım gücü düşük işlemci modellerini konumlandırdığı T serisinin bir üyesi ve TDP deperi de 35 Watt. Az ısınan ve enerji tüketen ofis bilgisayarları için yeni bir seçenek. 22nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Pentium G2100T'nin fiyatı ise 75 dolar olarak açıklandı.
Intel'in ikinci yeni işlemci modeli ise Pentium G2120. Ivy Bridge mimarisi üzerinde şekillenen çift çekirdekli işlemci, genel olarak Pentium G2100T işlemcisiyle benzer özellikler taşırken, farklı olarak daha yüksek çalışma frekansında görev yapıyor ve 3100MHz'de çalışıyor. Isıl tasarım gücü 55 Watt olan işlemci, bir önceki modele göre daha fazla performns sunuyor ancak bununla birlikte daha fazla güç çekiyor ve bir miktar daha fazla ısınıyor. 
Giriş seviyesini de Ivy Bridge ile güncelleyen Intel cephesinde, yeni tasarımdan nasibini alamayan tek ürün grubu olarak, son kullanıcı odaklı en yüksek performanslı işlemci grubunu oluşturan Extreme Edition ailesi kalacak. Core i7-39xx serisi altında Sandy Bridge-E tabanlı işlemcilerle yola devam eden Intel, önümüzdeki yıl bir yandan Haswell tabanlı yeni nesil işlemcilerini, diğer taraftan da Ivy Bridge-E tabanlı Extreme Edition modellerini sunacak.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
memoseler 6 yıl en beğenilen
Giriş seviyesi istersen AMD Phenom... orta-Üst seviye Fiyat performans istersen AMD FX eğer gerçek Üst seviye performans istersen i7 serisi. Gerisi yalan.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Salinas 6 yıl
Intel Pentium G2120 bu anakartla kullanabiliryim?
newegg.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MattPegasus 6 yıl
İntel alacaksan artık üst seviye olanları alacaksın.Amd iyice piyasayı eline geçirdi.Şu hazır pcler olmasa zaten intel bu işlemcileri zor satar Amd karşısında.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nurettinaz 6 yıl
İntel in düşük bütçeli kullanıcıları düşünmesi oldukça güzel olsa da bence bütçeniz düşükse amd işlemcili ürünleri tercih ederek daha uzun süreler kullanacağınız makinelere sahip olacağınızı düşünmekteyim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rubisco 6 yıl
Birade bi haber yapıyonuz çeviri yapacaksınız adam gibi bikaç yerden bakıp yazsanıza bare??
Ivy Bridge i3 ler çıktı oldu bitti bu mudur olay? Hangi versyonlar var hangi frekanstalar hangi GPU kullanıyor detayını yazsanıza bi zahmet??
Bi de yazdığınız fiyatların OEM fiyatı olmayabileceğini de yazın bi zahmet??
Sonun T olan işlemciler daha düşük frekans/voltajı olanlar. Ama bunlar mobildeki gibi Ultra Low Voltage tasarım ile üretilmemiş. Aynı g620 ve g620T gibi, çarpanı voltajı düşük sadece o kadar.
Yani Pentium g2120 ile g2100T aslında aynı işlemciler. g2120 31x çarpanı var 3100mhz çalışıyor, g2100T 26x çarpan ile 2600mhz de çalışıyor. İkisinde de HD Graphics var. g2120 de 1050mhz de, 2100t de 650mhz de çalışıyor. GPU olarak dandik iş yapmaz yine. g2120 86$, g2100t 75$. g2100T ile şimdiki G620'nin performansı arasında çok az bi fark olmalı, %5 civarlarında belki.
Ayrıca g2120 newegg de 100$'dan satılıyor. Memelekette de 200TL üstünden satılır. G620'nin tercih nedeni 110TL olan fiyatı. Bizim memlekette 160TL fiyattan satılmaz. 200 küsür TL fiyattan gelirse de g2120 de satılmaz.
i3 lerin en hızlısı i3 3240, 138$ fiyat ve 3.4ghz fiyatı var. En düşüğü i3 3220 3.3ghz frekansı var 117$ diyor, Yeni i3 lerin hepsinde HD2500 var, yani pek bişey farketmeyecek. Bir tek i3 3225'in 3.3ghz frekansı ve HD4000 gpu var, o da 134$.
Bu fiyatların OEMlerde %15 daha pahalı olmasını bekleyin şimdilik. G2120 86$ diyor ama newegg'de 100$ onun gibi.
2 çekirdekli olanlar çok pahalı olacağı için, arkadaşların yazdığı gibi fiyatı 200TL civarında olan Phenom almak çok daha mantıklı olacaktır. Boşuna güç / ofis vs. diye yazmayın, o ofis vs. işlerde Pentiumların ne kadar güç harcadığını bilmiyorsunuz. Boşta aralarında feci ötesi fark yok.
Burda TR ye 270TL 'yi geçmeyecek şekilde i3 3220 (3.3ghz) gelirse iş yapar. Diğerleri 300TL'yi geçiyor. Fiyatları 250TL'ye indirmeden zor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Batuist
katlediji75 dolara yakın amd tarafında phenom II X4 955 var giriş ve orta seviye bence amd tercih edilmeli
peki sadece basit işlemlerde kullanılmak için mesela ofis programlarını kullanmak için daha yüksek güç tüketen bir işlemci alıp her ay elektrik faturasına ekstra para ödemek daha mı mantıklı???

Oha... Adam aile babası beyler kaçın...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mobile Prof. 6 yıl
Kimse tercih etmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
white_power 6 yıl
Pantium ismini eti senin kemiği benim mantığına benzettim bu haberde. Etini yedi bunlar kemiği kaldı onunda çorbasını yapacaklar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 6 yıl
intel, Amd'nin lider olduğu alana el atmış. 35 watt harbiden iyi AMD'de en düşük 45 watt bildiğim kadarıyla eğer yeni pentiumlar, AMD Athlon II X2 250 AM3 3.0GHz ile aynı performansı verirse amd biter.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
osmanefeozkan 6 yıl
bence amdye yatırım yapmanın zamanı intelin eli çok güçlü 10 sene sonra 1000$ a giriş seviyesi işlemci almak istemiyorsak oyun oynayacağımız extreme işlerle uğraşmayacağımız bilgisayarlar için amd tercih etmeliyiz
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
memoseler 6 yıl en beğenilen
Giriş seviyesi istersen AMD Phenom... orta-Üst seviye Fiyat performans istersen AMD FX eğer gerçek Üst seviye performans istersen i7 serisi. Gerisi yalan.
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 6 yıl
katlediji
75 dolara yakın amd tarafında phenom II X4 955 var giriş ve orta seviye bence amd tercih edilmeli

peki sadece basit işlemlerde kullanılmak için mesela ofis programlarını kullanmak için daha yüksek güç tüketen bir işlemci alıp her ay elektrik faturasına ekstra para ödemek daha mı mantıklı???
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khytr89 6 yıl
İ3 kaldirildi mi acaba?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BERK BEY 6 yıl khytr89
Hakan456

İ3 kaldirildi mi acaba?

hayır devam ediyor halen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3060 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, cpu ve intel
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl DH Özel: Windows 8 RT ön inceleme "ARM Tabanlı Windows 8, tablette yeni bir dönem başlatacak!" video 6 yıl Transcend 720 256GB SSD video inceleme 6 yıl ASUS Transformer Pad Infinity video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim