Intel'den Ivy Bridge tabanlı yeni Pentium işlemciler

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Önümüzdeki yılın Mart-Nisan döneminde yeni nesil Haswell mimarisini temel alan dördüncü nesil Core işlemci ailesini pazara sunmayı planlayan Intel, Ivy Bridge platformunu daha alınabilir kılmak adına ürün gamına düşük maliyetli iki yeni işlemci daha ekledi. Pentium serisi altında lanse edilen yeni işlemcileri ile Intel, giriş seviyesi sistemleri hedef alıyor.
Intel'in pazara sunduğu yeni işlemcilerden ilki Pentium G2100T. Çift çekirdekli tasarıma sahip olan ve 3MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesi ile gelen işlemcinin standart çalışma frekansı ise 2600MHz. Temel özelliklere sahip entegre grafik birimi standart olarak 650MHz'de, Turbo devreye girdiğinde ise 1050MHz'de görev yapan işlemci, Intel'in ısıl tasarım gücü düşük işlemci modellerini konumlandırdığı T serisinin bir üyesi ve TDP deperi de 35 Watt. Az ısınan ve enerji tüketen ofis bilgisayarları için yeni bir seçenek. 22nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Pentium G2100T'nin fiyatı ise 75 dolar olarak açıklandı.
Intel'in ikinci yeni işlemci modeli ise Pentium G2120. Ivy Bridge mimarisi üzerinde şekillenen çift çekirdekli işlemci, genel olarak Pentium G2100T işlemcisiyle benzer özellikler taşırken, farklı olarak daha yüksek çalışma frekansında görev yapıyor ve 3100MHz'de çalışıyor. Isıl tasarım gücü 55 Watt olan işlemci, bir önceki modele göre daha fazla performns sunuyor ancak bununla birlikte daha fazla güç çekiyor ve bir miktar daha fazla ısınıyor.
Giriş seviyesini de Ivy Bridge ile güncelleyen Intel cephesinde, yeni tasarımdan nasibini alamayan tek ürün grubu olarak, son kullanıcı odaklı en yüksek performanslı işlemci grubunu oluşturan Extreme Edition ailesi kalacak. Core i7-39xx serisi altında Sandy Bridge-E tabanlı işlemcilerle yola devam eden Intel, önümüzdeki yıl bir yandan Haswell tabanlı yeni nesil işlemcilerini, diğer taraftan da Ivy Bridge-E tabanlı Extreme Edition modellerini sunacak.
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newegg.com/...
Ivy Bridge i3 ler çıktı oldu bitti bu mudur olay? Hangi versyonlar var hangi frekanstalar hangi GPU kullanıyor detayını yazsanıza bi zahmet??
Bi de yazdığınız fiyatların OEM fiyatı olmayabileceğini de yazın bi zahmet??
Sonun T olan işlemciler daha düşük frekans/voltajı olanlar. Ama bunlar mobildeki gibi Ultra Low Voltage tasarım ile üretilmemiş. Aynı g620 ve g620T gibi, çarpanı voltajı düşük sadece o kadar.
Yani Pentium g2120 ile g2100T aslında aynı işlemciler. g2120 31x çarpanı var 3100mhz çalışıyor, g2100T 26x çarpan ile 2600mhz de çalışıyor. İkisinde de HD Graphics var. g2120 de 1050mhz de, 2100t de 650mhz de çalışıyor. GPU olarak dandik iş yapmaz yine. g2120 86$, g2100t 75$. g2100T ile şimdiki G620'nin performansı arasında çok az bi fark olmalı, %5 civarlarında belki.
Ayrıca g2120 newegg de 100$'dan satılıyor. Memelekette de 200TL üstünden satılır. G620'nin tercih nedeni 110TL olan fiyatı. Bizim memlekette 160TL fiyattan satılmaz. 200 küsür TL fiyattan gelirse de g2120 de satılmaz.
i3 lerin en hızlısı i3 3240, 138$ fiyat ve 3.4ghz fiyatı var. En düşüğü i3 3220 3.3ghz frekansı var 117$ diyor, Yeni i3 lerin hepsinde HD2500 var, yani pek bişey farketmeyecek. Bir tek i3 3225'in 3.3ghz frekansı ve HD4000 gpu var, o da 134$.
Bu fiyatların OEMlerde %15 daha pahalı olmasını bekleyin şimdilik. G2120 86$ diyor ama newegg'de 100$ onun gibi.
2 çekirdekli olanlar çok pahalı olacağı için, arkadaşların yazdığı gibi fiyatı 200TL civarında olan Phenom almak çok daha mantıklı olacaktır. Boşuna güç / ofis vs. diye yazmayın, o ofis vs. işlerde Pentiumların ne kadar güç harcadığını bilmiyorsunuz. Boşta aralarında feci ötesi fark yok.
Burda TR ye 270TL 'yi geçmeyecek şekilde i3 3220 (3.3ghz) gelirse iş yapar. Diğerleri 300TL'yi geçiyor. Fiyatları 250TL'ye indirmeden zor.
Oha... Adam aile babası beyler kaçın...
peki sadece basit işlemlerde kullanılmak için mesela ofis programlarını kullanmak için daha yüksek güç tüketen bir işlemci alıp her ay elektrik faturasına ekstra para ödemek daha mı mantıklı???
hayır devam ediyor halen
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