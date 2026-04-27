Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Exynos 2700 performans ve ısı yönetiminde sıçrama hedefliyor

    Samsung’un Exynos 2700 çipine dair ortaya çıkan yeni bilgiler, SBS mimarisi ve 2nm SF2P süreciyle birlikte performans, bellek bant genişliği ve termal verimlilikte önemli artışlara işaret ediyor.

    Samsung Exynos 2700 performans ve verimlilikte sıçrama hedefliyor Tam Boyutta Gör
    Exynos 2700, Samsung’un hem performans hem de termal verimlilik açısından önemli bir sıçrama hedeflediği yeni nesil işlemci olarak öne çıkıyor. Gelen bilgilere göre Samsung, önceki nesillerde başlattığı mimari dönüşümü daha ileri taşıyarak özellikle ısı yönetimi ve bellek performansı tarafında dikkat çekici iyileştirmeler planlıyor.

    Şirketin bir önceki nesil Exynos 2600 ile elde ettiği termal stabilite kazanımı, yeni modelde daha gelişmiş çözümlerle desteklenecek. Bu kapsamda yenilikçi side-by-side (SBS) mimarisi ve daha optimize edilmiş bir ısı emici yapı, Exynos 2700’ün temel tasarım yaklaşımını oluşturacak.

    SF2P üretim süreci ve 2nm GAA altyapısı

    Exynos 2700’ün, Samsung’un SF2P üretim süreci üzerine inşa edilmesi bekleniyor. Bu süreç, Exynos 2600’de kullanılan 2nm Gate-All-Around (GAA) teknolojisinin geliştirilmiş bir versiyonu olarak konumlanıyor.

    GAA mimarisi, transistör kanalını dört taraftan saran kapı yapısıyla dikkat çekiyor. Dikey olarak istiflenmiş nanosheet tabanlı bu yapı, elektriksel kontrolü artırırken daha düşük voltaj eşiği ile çalışabiliyor. Bu sayede hem verimlilik hem de performans tarafında daha dengeli bir yapı elde ediliyor.

    SF2P süreciyle birlikte Samsung’un hedefi, önceki SF2 sürecine kıyasla yaklaşık %12 performans artışı ve %25 enerji tüketiminde azalma sağlamak.

    İç tasarım yeniden şekillenecek

    Samsung Exynos 2700 performans ve verimlilikte sıçrama hedefliyor Tam Boyutta Gör
    Yeni nesil işlemcide en kritik değişimlerden biri mimari yerleşim tarafında gerçekleşiyor. Exynos 2600’de kullanılan “sandviç” yapıda RAM, SoC’nin üzerine yerleştirilirken üst kısımda bakır tabanlı ısı emici (Heat Path Block - HPB) bulunuyordu. Bu yapı ısıl verimlilik sağlasa da SoC ile RAM arasında sıkışan ısı yönetiminde sınırlamalar oluşturuyordu.

    Exynos 2700’de ise Samsung, Fan-out Wafer Level Packaging (FOWLP) teknolojisini devreye alarak RAM ve SoC’yi aynı düzlemde, yan yana konumlandırmayı hedefliyor. Bu side-by-side (SBS) yaklaşım bileşenler arasındaki bağlantı mesafesini önemli ölçüde kısaltarak daha kompakt ve verimli bir yapı sunuyor.

    Bu değişim yalnızca fiziksel yerleşimi değil, veri aktarım mimarisini de doğrudan etkiliyor. Kısalan bağlantılar sayesinde bellek bant genişliğinde %30 ila %40 arasında artış bekleniyor. Aynı zamanda güç tüketiminde de iyileşme sağlanacağı belirtiliyor.

    Bununla birlikte HPB ısı emici yapısının yeniden konumlandırılması da önemli bir avantaj sağlıyor. Yeni tasarımda HPB, hem SoC’nin hem de RAM’in üzerine yerleştirilerek ısının daha dengeli şekilde dağıtılmasına olanak tanıyor. Bu sayede yonga setinin genel termal stabilitesi önemli ölçüde güçlendiriliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hat meşgul ne demek imei atma evin yarısında elektrik var yarısında yok 80 tyt 40 ayt kaç bin sayısal b016 sms kodu engelleme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Reeder S23 Pro Max
    Reeder S23 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M5 15 in&#231; MacBook Air
    Apple M5 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum