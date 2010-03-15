Intel'den masaüstü sistemler için 6 çekirdekli ilk işlemci: Core i7 980X

İşlemci üreticileri arasındaki "MHz" yarışı önce çift hemen ardından da dört çekirdekli modellerin pazara sürülmesiyle birlikte kulvar değiştirmiş ve "çekirdek meydan savaşları" boy göstermeye başlamıştı. Maliyetlere bağlı olarak dört çekirdekli modellerle yola devam eden üreticiler, bir süre önce yeniden hız yarışına soyunmuş ve 3.4GHz gibi yüksek frekans değerlerine ulaşmayı başarmışlardı. Üretim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak hızla birlikte çekirdek sayısını da arttırmaya başlayan üreticiler, sunucu ve iş istasyonları için hazırladıkları modellerde önce 6 (Intel Dunington ve AMD İstanbul) yakın zamanda da 12 çekirdekli (AMD Magny Cours) işlemcilerini satışa sunarak rekabette öne geçmenin planlarını yapıyorlar. Kurumsal ihtiyaçlar için hazırlanan sunucu işlemcilerinden sonra, üreticiler son kullanıcılara yönelik masaüstü işlemcilerinde de çekirdek sayısını arttırmaya başlıyorlar. 6 çekirdekli işlemciler için yol haritalarını uzunca bir süre önce açıklayan üreticiler arasında somut ilk adım Core i7 980X modeliyle Intel cephesinden geliyor.

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Core i7 980X; Masaüstü sistemler için hazırlanan 6 çekirdekli ilk işlemci.

32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı çift çekirdekli Core i3 ve Core i5 işlemcilerini Ocak ayında satışa sunan Intel, güncel yol haritasına göre en azından şu an için dört çekirdekli 32nm işlemci planlamıyor. Çift çekirdekten fazlasına ihtiyaç duyanları, 45nm fabrikasyon süreciyle hazırladığı Lynnfield ve Bloomfield işlemcilerine yönlendiren Intel, resmi satışına önümüzdeki günlerde başlayacağı Core i7 980X işlemcisini detaylandırdı. Gulftown kod adıyla anılan 6 çekirdekli işlemci, Intel'in güncel ürün gamındaki yeni amiral gemisi olacak ve yine mevcut yol haritasına göre, Sandy Bridge tabanlı yeni nesil çözümlere kadar pozisyonunu korumayı başaracak. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve LGA1366 formunda olan Core i7 980X, sahip olduğu teknik özellikler itibariyle Intel'in masaüstü sistemler için hazırladığı en gelişmiş işlemci modeli olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor zira yeni model, 2008 sonundan bu yana satılmakta olan Core i7 900 serisi işlemcilere göre %50 daha fazla çekirdek, %50 daha fazla bellek ve %40 daha fazla transistör içeriyor.

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Standart olarak 3.33GHz'de çalışan Core i7 980X'in tek ve çift çekirdek hızı 3.6GHz'a kadar otomatik olarak çıkartılabiliyor.

Çekirdek, bellek ve transistör sayısındaki ciddi artışa rağmen, 32nm üretim teknolojisiyle elde edilen nanometrik avantaj sayesinde Core i7 900 serisine kıyasla %9 daha küçük zar alanına sahip olan Core i7 980X, standart olarak 3.33GHz'de çalışıyor. Nehalem mimarisinin karakteristik özelliklerini ve Westmere jenerasyonun yeniliklerini bünyesine barındıran 6 çekirdekli yeni işlemci, Turbo Teknolojisi ile bir vea iki çekirdek frekansını Core i7 975 modelinde olduğu gibi 3.6GHz'e otomatik olarak çıkartabiliyor. İşlemci yük durumuna ve uygulama ihtiyacına göre tek çekirdek frekansını otomatik olarak arttıran işlemcide, 1333MHz'e kadar DDR3 desteği sunan üç kanal entegre bellek kontrolcüsü bulunuyor. Hyper Threading desteği ile çoklu izlek desteği sunan ve bu sayede her çekirdek için çift izlek işleyebilen Core i7 980X, SSE4.1 ve SSE4.2 komut setlerini destekleyen işlemcininısıl güç tasarımı 130 Watt olarak açıklanırken, LGA1366 formunda olduğu için uzun süredir satışta olan X58 anakartlarla BIOS güncellemesi ile kullanılabileceği de resmi olarak açıklandı.

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Core i7 980X'in tanıtımı için Napoleon: Total War oyununu kullanıyor.



6 çekirdekli yapısı ve 3.33GHz'lik yüksek saat frekansına rağmen hem dört çekirdekli Core i7 900 hem de AMD'nin Phenom II X4 işlemcilerinden daha küçük zar alanına sahip olan işlemci, aynı zamanda yüksek performans segmentindeki pek çok işlemciyle aynı TDP değerine sahip. Tüm bu özellikleri 32nm üretim teknolojisinin bir mucizesi olarak gösterilen Core i7 980X, yukarıda da belirttiğimiz gibi Core i7 900 serisinin diğer üyelerine kıyasla %50 daha fazla bellek kapasitesine sahip. Açıklanan bilgilere göre mevcut işlemcilerde 42 döngülü 8MB L3 kapasitesine yer verilirken, Core i7 980X'de ise 48 döngülü 12MB L3 belleğe yer veriliyor. Erişim süresinde bir miktar kayıp yaşanmasına rağmen, kapasitenin %50 arttırıldığı dikkate alındığında, kaybın çok ciddi olmadığına dikkat çekiliyor. Bekleme durumunda 6.3 Watt güç çeken 6 çekirdekli işlemcinin dört çekirdekli Core i7 975 ile benzer bir karaktere sahip olduğu, yük altında ise 136.8 Watt ile sadece 3.2 Watt daha fazla güç çektiği ve performans çıtasını ciddi şekilde yükselttiği belirtiliyor.

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Intel'e göre Core i7 980X, başta çoklu ortam uygulamaları olmak üzere hemen her kategoride kaydadeğer performans artışı vaad ediyor.

Core i7 900 serisinin 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk temsilcisi unvanına da sahip olan Core i7 980X, Westmere tabanlı Lynnfield ve Clarkdale jenerasyonlarına göre önemli bir farklılık ta içeriyor. Bilindiği üzere Bloomfield tabanlı Core i7 900 işlemcilerinde, bellek kontrolcüsü resmi olarak 1066MHz'e kadar destek sunuyor. Lynnfield olarak bilinen ikinci nesil Nehalem işlemcilerinde ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Clarkdale işlemcilerinde ise bellek kontrolcüsünün resmi hızı 1333MHz'e çıkartılmıştı. Core i7 980X ise bellek kontrolcüsündeki bu güncellemeyi içermiyor yani resmi olarak 1066MH DDR3 spesifikasyonuyla geliyor ancak tahmin edilebileceği üzere kullanıcılar daha yüksek hızdaki bellek kitlerini de işlemciyle birlikte kullanabiliyorlar. 6 çekirdekli Core i7 980X işlemcisinin bir diğer önemli özelliği ise DBX-B adı verilen yeni bir işlemci soğutucusu ile gelmesi. Standart Intel soğutucusuyla kıyaslandığında profesyonel çözümleri hatırlatan DBX-B, resmi dökümanlara göre 800 devir'de 20 dbA, 1800 devir'de ise 35 dbA gürültü yaratıyor.

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Intel, Core i7 980X ile birlikte DBX-B adı verilen yeni bir soğutucu tasarımına yer veriyor.

Masaüstü sistemler için hazırlanan 6 çekirdekli ilk işlemci olarak teknik özellikleriyle etkilemeyi başaran Core i7 980X performans değerleriyle de heyecan yaratmayı başarıyor. Intel'den yapılan açıklamaya göre Core i7 980X, video düzenleme uygulamalarında %34, 3D render uygulamalarında %37 ve oyun/grafik testlerinde %49'a varan oranda daha yüksek performans vaad ediyor. Tabii performans noktasındaki en büyük problem oyun ve uygulamaların çok büyük bir kısmında çok çekirdekli işlemcilere yönelik optimizasyon içermemeleri. Core i7 980X işlemcisinin potansiyelini göstermek isteyen Intel'in en büyük yardımcısı 26 Şubat'ta yayınlanan Napoleon: Total War isimli oyun. Çok çekirdek optimizeli motor kullandığı belirtilen oyunun fizik, yapay zeka ve animasyon işlemlerini farklı işlemci çekirdeklerine dağıtarak daha yüksek animasyon detayı ve bu sayede gerçeğe daha yakın görüntüler vaad ettiği belirtiliyor. Extreme Edition serisinin şimdiye kadar hazırlanmış en heyecan verici üyesi olduğu belirtilen Core i7 980X, 999$ seviyesinden satışa sunuluyor.