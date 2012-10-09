Intel'den medya cihazları ve ağ depolama sunucularına özel platform: "Evansport"

Intel yakın gelecekte ev medya sistemleri ve kısaca NAS olarak bilinen ağ depolama cihazları için geliştirdiği Evansport kod adlı yeni platformunu yakın zamanda kullanıma sunmayı planlıyor. Yongada sistem tasarımını esas alan yeni platform, Atom işlemci çekirdeği ile hedef kullanım analarına uygun çeşitli medya ünitelerini ve iletişim arayüzünü bir araya getiriyor. 32-bit Linux işletim sistemiyle de uyumlu olan platformda, çift çekirdekli Atom işlemcisi bulunuyor. 1.2GHz'de çalışan işlemcinin her çekirdeği bağımsız konfigürasyoda 32KB komut ve 24KB veri L1 bellek ve 512KB büyüklüğünde L2 bellek ile geliyor. Çift kanal bellek kontrolcüsü ile donatılan işlemci, resmi olarak 1600MHz'e kadar farklı hızlarda 2GB DDR3 bellek kullandırabiliyor.

Yongada sistem platformunun entegre yapıda sunulan diğer özellikleri arasında çok formatlı çözücü, H.264 kodlayıcı, çift ses DSP'si ile birlikte taşıyıcı işlemci ve günvelik motoru bulunuyor. Entegre grafikten sorumlu işlemcinin ise, Intel'in ortakları arasında yer aldığı Imagination firması tarafından geliştirilen PowerVR SGX 545 GPU'su olduğunu görmekteyiz. Sahip olduğu video çözüzücüsü, VC1, MPEG2, MPEG4, DiVX, H.264 ve AVS formatındaki videolarla uyumlu olan platformdaki güvenlik motoru AES, 3DES, SHA, RSA ve C2/CSA standartlarıyla uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. İki adet SATA-II, üç adet USB 2.0, PCI Express 2.0, Gigabit Ethernet, Smartcard, UART, I2C ve SPI gibi arayüzlere desteği de bünyesinde barındırıyor. Full HD görüntü aktarımı ve Blu-ray videolar için HDMI 1.4a arayüzünü kullanan platformdaki işlemci, ultra-düşük güç tüketiyor ve ısıl tasarım gücünün 10-15 Watt seviyesinde olduğu ifade ediliyor.

Gelen bilgilere göre Intel, şu an için platformun iki farklı versiyonunu planlanıyor. Gelen talebe ve müşteri ihtiyaçlarına göre ilerleyen dönemlerde daha fazla SKU çıkması da beklenebilir. Bu arada merak edenler için planlanan iki farklı versiyondan ilki, yukarıda bahsettiğimiz tüm özelliklere sahipken, ikinci versiyonda ise çözümleme ünütesi olmayacak. Yakında piyasaya girecek platform için henüz resmi model isimleri ve hangi üreticilerin cihaz sunacağı ise cevabı merakla beklenen konular arasında yer alıyor.