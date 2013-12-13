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Intel'e kötü haber: Google kendi sunucu işlemcilerini kullanmayı planlıyor

5 yıl
2b
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38
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'e kötü haber: Google kendi sunucu işlemcilerini kullanmayı planlıyor
Ekonomi yayıncısı Bloomberg'in haberine göre Google, kendi geliştirdiği sunucu işlemcilerini kullanmayı planlıyor. Youtube'dan Gmail'e, Docs'dan StreetView'e kadar en popüler çevrimiçi servisleri için ciddi bir donanımsal altyapıya  ihtiyaç duyan Google, Intel tabanlı sunucu işlemcileri yerine ARM mimarisine temel alan kendi silikon tasarımlarına geçerek, donanım-yazılım optimizasyonunu en yüksek seviyeye çıkarmayı hedefliyor.
Google Sözcüsü Liz Markman açıklamasında, dünyanın en iyi altyapısına sahip olduklarını ve bunun tüm seviyelerde donanım ve yazılım tasarımını içerdiğini belirtirken, şirketin kendi sunucu işlemcisiyle haberler hakkında konuşmadı. Kendi veri merkezlerini inşa eden ve sahip olduğu sunucuları özelleştirilmiş tasarım anlayışı ile hazırlayan Google, hali hazırda Intel'in en büyük 5. müşterisi durumunda. 
ARM tarafında sunucu pazarına doğru genişleme stratejisi son bir kaç yıldır sık sık dile getiriliyordu. 64-bit ARMv8 mimarisine geçiş ile birlikte çok çekirdekli yeni nesil ARM sunucuların maliyet ve enerji tüketimi noktasındaki ölçeklenebilirlik avantajı ile sunucularda kendisine yer bulması bekleniyor. HP tarafından geliştirilen Moonshot sunucusu bu konuda önemli bir hamle olarak gösterilirken, devamının da geleceği öngörülüyor.
Sadece Google değil aynı zamanda Intel'in x86 tarafındaki tek rakibi olan AMD de, ARMv8 tabanlı Opteron işlemcilerin hazırlığında, Seattle kod adıyla geliştirilen çok çekirdekli yeni işlemci modellerinin başta web sunucuları olmak üzere geniş bir yelpazede kullanılması bekleniyor. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da 128-Bit işlemci tasarımları için de hazırlıklara başlayan ARM, önümüzdeki yıllarda sunucu pazarında önemli bir paya ulaşabilir.
Yaptığı satın almalar ile Intel gelirlerinin %4.3'ünü oluşturan Google, kendi geliştirdiği işlemcilere kayarsa, Intel hem önemli bir müşteri hem de ciddi bir gelir kaybı yaşayacak. Ancak mevcut performans figürleri çerçevesinde ARM tabanlı işlemciler bir defada değil kademeli olarak kullanılması beklenirken zira saf çekirdek performansında, x86 mimarisinin ciddi bir üstünlüğü bulunurken, güç tüketimi ise en büyük handikapı olarak gösteriliyor.
Bu haber New York Borsası'nda işlem gören Intel hisselerinin, kapanışta önce %3.1 oranında düşmesine neden oldu. Borsa'nın gösterdiği reaksiyon normal karşılanıyor zira Google yeni Intel işlemcileri için her yıl 500 milyon dolarlık satın alma yapıyor. 
Akıllı cihaz pazarının tamamına yakının kontrol eden ARM, bu hamleler ile sunucu dünyasında yükselişe geçmeyi hedeflerken, sunucu pazarının %95'ine sahip olan Intel de mobil cihaz pazarında %1 olan payını yeni nesil 22nm ve sonrasında gelecek 14nm Atom işlemcileriyle birlikte arttırmayı ve önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde pazarın lideri olmayı amaçlıyor. 


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Thomassee 5 yıl en beğenilen Kaplan261
maxax

Dunyada tek islemciyi neden.intel ve amd yapiyyor anlamiyorum.

x86 mucidi Inteldir.

Ama IBM bunları kenara çekip dedi ki ya tamam ben senden alıyorum işlemcileri ama sen birine daha ver tekel olma başıma sonra


Intel de tamam abi diyip AMD'ye x86 lisansı verdi.

Başka kimsede yok.
maxaxDunyada tek islemciyi neden.intel ve amd yapiyyor anlamiyorum.x86 mucidi Inteldir.Ama IBM bunları kena...
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3 Yanıt Yanıtla +15
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Crealog 5 yıl
Hey gidi hey!.. Aklıma 1995 yılında, yani Windows 95 işletim sisteminde bir devrim olarak çıktığı zaman, Hürriyet'in kampanyasından yararlanarak aldığım Escort bilgisayar geldi. Hatırladığım kadarıyla o zaman ortalarda AMD diye bir şey yoktu. Varsa da hatırlamıyorum, ya da yenidir o zamanlar.

Bilgisayarım Pentium 100, 8 MB RAM idi.


Aslında tüm teknoloji dünyasında esas hesap şu: Daima daha bir yeni olanı çıkar, insanlar onu isteyip eskisini atıp yenisini alsın ve SÜREKLİ PARA KAZANMAYA DEVAM ET.

Yaşı büyük olanlar biraz durup düşünün: Bugüne kadar kaç para ödediniz, YENİ işlemcilere, telefonlara, ekran kartlarına filan?... Biraz düşünün, aslında onlara çalışmakta, onlar için yaşamakta olduğunuzu anlarsınız.
Hey gidi hey!.. Aklıma 1995 yılında, yani Windows 95 işletim sisteminde bir devrim olarak çıktığı zaman, Hürriyet'in kampanyasından yararlanarak aldığım Escort...
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bilalMW 5 yıl
google işte bu yüzden inovasyonda lider. Donanım&Yazzılım optimizasyonu için kendi işlemcini tasarlamak ve ürettirmek herkesin harcı değil. Donanım bazında işlemci üetimi bir milat gerisi de gelecektir tahminim.
google işte bu yüzden inovasyonda lider. Donanım&Yazzılım optimizasyonu için kendi işlemcini tasarlamak ve ürettirmek herkesin harcı değil. Donanım bazında işle...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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tttyler durdennn 5 yıl
tamamda bu ınsallah bırbırını yok etmek yerıne rekabetı baslatır.boylelıkle daha ust model ıslemcı daha ucuzada gelebılır.
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Behlül 5 yıl
bize ne
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OverClocK1ng 5 yıl
Gelecek ARM da.
Intel'in de çok iyi ARM tabanlı işlemciler üretmesi lazım ki tutunabilsin...
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Joker38 5 yıl
googlede yapsa işlemci
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DaRKFoRCeS 5 yıl
yeterince büyüdüler büyümeye devam ediyorlar google da çalışmak isterdim.
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Batuist 5 yıl
125W güç tüketen bir işlemci ile 1W güç tüketen bir işlemciden nasıl aynı performansı alacaklar peki??? bugün dizüstlerinde kullanılan 35Wlık işlemcilerle bile aynı performansı almak hayal iken!!
sanırım saf işlemci gücü anlamında intel yine tercih edilecektir ama bazı görülmesi gerekn işlemleri daha düşük güç tüketen işlemcilere devderek sanırım arm'a geçiş yapılacak olsa gerek. tıpkı apple air tasarımında ki m işlemci gibi.. fazla güç gerektirmeyen işlemler için bu işlemci kullanılırken ana işlemcinin üzerinden alınan yükle güç tasarrufu sağlanıyor , googleda benzeri düşük güç ile yapabileceği şeyleri sanırım arm mimarisine taşıyacaktır.. yani birnevi hibrit bir sistem hazırmak istiyor olaiblir. yoksa xenon gibi yüzlerce watt tüketen işlemcilerden elde ettikleri performansı ve gücü arm'dan almayı planladıklarını zannetmiyorum..
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Turkforce 5 yıl
x86 tarafında Via - Cyrix işlemcileride unutmayın.
Intel için şartlar gittikçe kötüleşiyor.
Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde büyük kayıplar yaşanacak gibi görünüyor.
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Nokia Specialist 5 yıl
Nerelerdesin Microsoft, bizi Google 'a bırakıp gitme üşüyoruz
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Miyamoto Musashi 5 yıl
İlk kurulduğu günü hatırlarım, nerden nereye pehhh.
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teknoCat 5 yıl
heyt be! tekel olmaktan çıkıyor intel. İşte kapitalizmin en sevdiğim yanı. Dev devi yiyor...
Yarın google'ın bu işlemcileri mobil,masaüstü tabanlarında çıkarmayacağı ne mağlum? google sonuçta...
Google'ın skynet'e dönüşeceği zaman yakındır.
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darkaura 5 yıl
arm strikes again.
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Kaplan261 5 yıl
Dunyada tek islemciyi neden.intel ve amd yapiyyor anlamiyorum.
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scutaro 5 yıl
Güç tüketimi olarak tamam da, sunucu için ARM işlemcisinin performansından nasıl faydalanmayı düşünüyorlar, Google hayal kuruyor veya uydurma bir haber.

Yaptığı satın almalar ile Intel gelirlerinin %4.3'ünü oluşturan Google, kendi geliştirdiği işlemcilere kayarsa, Intel hem önemli bir müşteri hem de ciddi bir gelir kaybı yaşayacak. Ancak mevcut performans figürleri çerçevesinde ARM tabanlı işlemciler bir defada değil kademeli olarak kullanılması beklenirken zira saf çekirdek performansında, x86 mimarisinin ciddi bir üstünlüğü bulunurken, güç tüketimi ise en büyük handikapı olarak gösteriliyor.

ARM tabanlı işlemcilerin kat etmesi gereken daha çok yol var, haberde bile belirtilmiş aslında.
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Thomassee 5 yıl Kaplan261
maxax

Dunyada tek islemciyi neden.intel ve amd yapiyyor anlamiyorum.

x86 mucidi Inteldir.

Ama IBM bunları kenara çekip dedi ki ya tamam ben senden alıyorum işlemcileri ama sen birine daha ver tekel olma başıma sonra


Intel de tamam abi diyip AMD'ye x86 lisansı verdi.

Başka kimsede yok.
2 Yanıt Yanıtla +15
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sis651 5 yıl Kaplan261
70'lerin başında bu işlemcilerin babası ilk mikrokontrolörü Intel üretmiş, ufacık yongaya o zamanki büyük olabilecek bir sistemi sığdırmış mesela. Devamı da gelmiş.
Zamanında ARM'dan alma StrongARM serisini de Intel XScale işlemcilerle devam ettirmişti ama onu da Marvell'a sattı.
Bu arada ARM'dan biri daha geçenlerde 128bit işlemci çalışmalarının olmadığını, daha 64bit'in yeterli olduğunu ve daha geliştirilebileceğini söylemişti. Haberleri devam ediyor ama...
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