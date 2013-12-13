Intel'e kötü haber: Google kendi sunucu işlemcilerini kullanmayı planlıyor

Ekonomi yayıncısı Bloomberg'in haberine göre Google, kendi geliştirdiği sunucu işlemcilerini kullanmayı planlıyor. Youtube'dan Gmail'e, Docs'dan StreetView'e kadar en popüler çevrimiçi servisleri için ciddi bir donanımsal altyapıya ihtiyaç duyan Google, Intel tabanlı sunucu işlemcileri yerine ARM mimarisine temel alan kendi silikon tasarımlarına geçerek, donanım-yazılım optimizasyonunu en yüksek seviyeye çıkarmayı hedefliyor.

Google Sözcüsü Liz Markman açıklamasında, dünyanın en iyi altyapısına sahip olduklarını ve bunun tüm seviyelerde donanım ve yazılım tasarımını içerdiğini belirtirken, şirketin kendi sunucu işlemcisiyle haberler hakkında konuşmadı. Kendi veri merkezlerini inşa eden ve sahip olduğu sunucuları özelleştirilmiş tasarım anlayışı ile hazırlayan Google, hali hazırda Intel'in en büyük 5. müşterisi durumunda.

ARM tarafında sunucu pazarına doğru genişleme stratejisi son bir kaç yıldır sık sık dile getiriliyordu. 64-bit ARMv8 mimarisine geçiş ile birlikte çok çekirdekli yeni nesil ARM sunucuların maliyet ve enerji tüketimi noktasındaki ölçeklenebilirlik avantajı ile sunucularda kendisine yer bulması bekleniyor. HP tarafından geliştirilen Moonshot sunucusu bu konuda önemli bir hamle olarak gösterilirken, devamının da geleceği öngörülüyor.

Sadece Google değil aynı zamanda Intel'in x86 tarafındaki tek rakibi olan AMD de, ARMv8 tabanlı Opteron işlemcilerin hazırlığında, Seattle kod adıyla geliştirilen çok çekirdekli yeni işlemci modellerinin başta web sunucuları olmak üzere geniş bir yelpazede kullanılması bekleniyor. Henüz resmi olarak doğrulanmasa da 128-Bit işlemci tasarımları için de hazırlıklara başlayan ARM, önümüzdeki yıllarda sunucu pazarında önemli bir paya ulaşabilir.

Yaptığı satın almalar ile Intel gelirlerinin %4.3'ünü oluşturan Google, kendi geliştirdiği işlemcilere kayarsa, Intel hem önemli bir müşteri hem de ciddi bir gelir kaybı yaşayacak. Ancak mevcut performans figürleri çerçevesinde ARM tabanlı işlemciler bir defada değil kademeli olarak kullanılması beklenirken zira saf çekirdek performansında, x86 mimarisinin ciddi bir üstünlüğü bulunurken, güç tüketimi ise en büyük handikapı olarak gösteriliyor.

Bu haber New York Borsası'nda işlem gören Intel hisselerinin, kapanışta önce %3.1 oranında düşmesine neden oldu. Borsa'nın gösterdiği reaksiyon normal karşılanıyor zira Google yeni Intel işlemcileri için her yıl 500 milyon dolarlık satın alma yapıyor.

Akıllı cihaz pazarının tamamına yakının kontrol eden ARM, bu hamleler ile sunucu dünyasında yükselişe geçmeyi hedeflerken, sunucu pazarının %95'ine sahip olan Intel de mobil cihaz pazarında %1 olan payını yeni nesil 22nm ve sonrasında gelecek 14nm Atom işlemcileriyle birlikte arttırmayı ve önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde pazarın lideri olmayı amaçlıyor.



