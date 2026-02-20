AMD Zen 6 tabanlı Ryzen 10000 ailesi bu yıl geliyor: İşte detaylar

Konfigürasyonlar ortaya çıktı
Ortaya çıkan bilgilere göre Ryzen 10000 ailesi toplam yedi farklı konfigürasyonla kullanıcıların karşısına çıkabilir. Tek CCD (Core Complex Die) tasarımına sahip modellerde 6, 8, 10 ve 12 çekirdekli seçeneklerin yer alması bekleniyor. Çift CCD tasarımına sahip üst segment varyantlarda ise çekirdek sayısının iki katına çıkarıldığı 16 çekirdek (8+8), 20 çekirdek (10+10) ve 24 çekirdek (12+12) yapılandırmaları öne çıkıyor.
Ryzen 10000 serisiyle birlikte AMD’nin önemli bir mimari değişikliğe gideceği ifade ediliyor. Şirket, Zen 1’den Zen 5’e kadar olan süreçte maksimum 8 çekirdekli CCD tasarımını benimsemişti. Yeni nesilde ise CCD başına 12 çekirdekli yapıya geçiş söz konusu olabilir. AMD’nin bu seride TSMC N2 2nm üretim sürecini kullanacağı da bildiriliyor.
Her bir CCD’nin 48 MB L3 önbellek taşıyacağı belirtiliyor. Bu doğrultuda çift CCD’li en üst modelin, X3D olmayan versiyonda dahi toplam 96 MB L3 önbellek sunabileceği konuşuluyor.
Yeni serinin temelini oluşturacak Zen 6 mikro mimarisi de dikkat çekici. Sızıntılara göre Zen 6, döngü başına performans artışı ve daha yüksek saat hızları sunacak. Üstelik bu geliştirmelerin mevcut AM5 platformu üzerinde hayata geçirilmesi planlanıyor.
vay be gayet iyi