    AMD Zen 6 tabanlı Ryzen 10000 ailesi bu yıl geliyor: İşte detaylar

    AMD’nin Zen 6 mimarili Ryzen 10000 serisi için 6’dan 24 çekirdeğe uzanan yedi farklı konfigürasyon ortaya çıktı. Yeni nesil “Olympic Ridge” işlemcilerde 12 çekirdekli CCD yer alabilir.

    AMD Zen 6 tabanlı Ryzen 10000 ailesi bu yıl geliyor: İşte detayla Tam Boyutta Gör
    Sektörde güvenilir sızıntılarıyla bilinen kaynaklara göre AMD, bu yıl içinde yeni nesil Ryzen 10000 serisini tanıtabilir. Henüz resmi bir duyuru yapılmamış olsa da “Olympic Ridge” kod adıyla anılan bu işlemcilerin AMD’nin yeni nesil Zen 6 mikro mimarisini temel alacağı belirtiliyor.

    Konfigürasyonlar ortaya çıktı

    Ortaya çıkan bilgilere göre Ryzen 10000 ailesi toplam yedi farklı konfigürasyonla kullanıcıların karşısına çıkabilir. Tek CCD (Core Complex Die) tasarımına sahip modellerde 6, 8, 10 ve 12 çekirdekli seçeneklerin yer alması bekleniyor. Çift CCD tasarımına sahip üst segment varyantlarda ise çekirdek sayısının iki katına çıkarıldığı 16 çekirdek (8+8), 20 çekirdek (10+10) ve 24 çekirdek (12+12) yapılandırmaları öne çıkıyor.

    Ryzen 10000 serisiyle birlikte AMD’nin önemli bir mimari değişikliğe gideceği ifade ediliyor. Şirket, Zen 1’den Zen 5’e kadar olan süreçte maksimum 8 çekirdekli CCD tasarımını benimsemişti. Yeni nesilde ise CCD başına 12 çekirdekli yapıya geçiş söz konusu olabilir. AMD’nin bu seride TSMC N2 2nm üretim sürecini kullanacağı da bildiriliyor.

    Her bir CCD’nin 48 MB L3 önbellek taşıyacağı belirtiliyor. Bu doğrultuda çift CCD’li en üst modelin, X3D olmayan versiyonda dahi toplam 96 MB L3 önbellek sunabileceği konuşuluyor.

    Yeni serinin temelini oluşturacak Zen 6 mikro mimarisi de dikkat çekici. Sızıntılara göre Zen 6, döngü başına performans artışı ve daha yüksek saat hızları sunacak. Üstelik bu geliştirmelerin mevcut AM5 platformu üzerinde hayata geçirilmesi planlanıyor.

