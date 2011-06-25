Intel'in 2013'te gelecek Haswell kod adlı mobil işlemci ailesi yongada sistem formunda olacak

Akıllı telefon ve tablet bilgisayarlarda kullanılan işlemciler, masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarımızda kullandığımız x86 tabanlı Intel ve AMD çözümlerinden daha farklı bir tasarım anlayışını temel alıyorlar. Mikroişlemci mimarisi ve üretim teknolojisindeki farklılıklara ek olarak son derece kompakt boyutlara sahip olan bu cihazlarda, işlemci yongası içerisinde temel sistem kontrolcüleri ve iletişim yongası gibi birimler de eklenerek minimum alandan maksimum fayda sağlanması ve güç tüketiminin olabildiğince aşağı çekilmesi hedefleniyor.

Qualcomm, Nvidia, Samsung ve Texas Instruments gibi firmaların ARM tabanlı çözümleri yukarıda belirttiğimiz şekilde SoC yani yongada sistem platformunda hazırlanıyorlar. x86 tarafına baktığımızda ise yavaş yavaş benzer bir tasarım anlayışının egemen olmaya başladığını görüyoruz. AMD'nin yeni nesil Fusion-A işlemcileri standart işlemci özelliklerine ek olarak bellek kontrolcüsü, entegre grafik birimi ve kuzey köprüsü gibi birimleri de bünyesinde barındırıyor. Intel tarafında da gelişmeler yok değil en güncel Atom işlemcileri de SoC tarzı bir yaklaşım ile hazırlanırken, daha üst seviye işlemci grupları içinse Sandy Bridge jenerasyonu adeta milat oldu.

32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Sandy Bridge işlemcilerinde iki veya dört x86 çekirdeğini, entegre grafik birimi, bellek ve PCIe kontrolcüsünü bir araya getiren Intel, gelen son bilgilere göre geleceğin işlemci modellerini de SoC formunda tasarlıyor. Sandy Bridge mimarisinin güncellenmiş bir versiyonunu temel alan ve farklı olarak 22nm fabrikasyon süreciyle üretilen Ivy Bridge işlemcilerini 2012 yılında pazara sürmeye hazırlanan Intel, tik-tak iş geliştirme modeli kapsamında 2013 için planladığı Haswell kod adlı işlemcilerinin mobil versiyonlarını da yongada sistem şeklinde tasarlayarak orta-üst segment işlemcilerinde de SoC formuna geçiş yapacak.

22nm Tri-Gate fabrikasyon süreciyle hazırlanacak olan Haswell işlemcilerinde, yeni nesik mikroişlemci mimarisine yer verecek olan Intel, AVX2 kodlu yeni komut setlerine geçiş yaparak görsel hesaplamalar, mühendislik ve bilimsel araştırma uygulamaları, oyun, fizik hesaplamaları ve daha pek çok farklı uygulamada performans çıtasını ciddi oranda yukarı çekmeyi hedefliyor.

SoC tasarımının katkısı ve olgunlaşmış 22nm üretim teknolojisi sayesinde şu anki mobil işlemcilere (masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara yönelik) kıyasla ciddi oranda daha yüksek enerji verimliliği sunması beklenen Haswell serisi işlemciler ayrıca ayarlanabilir TDP özelliği ile gelecekler. Sandy Bridge tabanlı mevcut işlemci modellerine kıyasla ciddi oranda daha yüksek grafik performansı sunacağı belirtilen yeni işlemci ailesinin, SoC yaklaşımı kapsamında Sandy Bridge jenerasyonuna göre daha fazla sayıda entegre özellik içereceğini de söyleyelim.