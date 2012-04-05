Intel'in 22nm Core i7-3770K işlemcisi 7GHz'e hız aşırtıldı

Intel'inn 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı üçüncü nesil Core işlemci ailesinin ilk etaptaki en hızlı temsilcisi olacak Core i7-3770K'nın çalışma frekansı hız aşırtma ile 7GHz'e yükseltildi. Standart olarak 3.5GHz'de çalışan ve çarpan kilidi açık olarak gelen yeni işlemci, Ivy Bridge işlemciler için hazırlanan 7 serisi çipsetlerin en donanımlısı olarak gösterebileceğimiz Z77'nin kontrol ettiği Z77-GD65 anakart üzerinde profesyoneller tarafından sıvı azot ile hız aşırtıldı.

Yapılan çalışma kapsamında çekirdek gerilimi 1.968v seviyesine yükseltilen işlemcide 7GHz saat hızına BCLK değeri 111.23MHz, çarpan ise 63'e çıkartılarak ulaşıldı. Transcend üretimi DDR3 bellek modüllerinin eşlik ettiği çalışma, 22nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Ivy Bridge işlemci ailesinin hız aşırtma potansiyelini gösteren önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. 8MB Seviye 3 bellek kapasitesine ve DirectX 11 destekli HD4000 grafik birimine sahip olan Core i7-3770K'nın, bu ayın sonuna doğru serinin diğer üyeleriyle birlikte kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.