Intel'in 22nm Core i7-3770K işlemcisi 7GHz'e hız aşırtıldı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel'inn 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı üçüncü nesil Core işlemci ailesinin ilk etaptaki en hızlı temsilcisi olacak Core i7-3770K'nın çalışma frekansı hız aşırtma ile 7GHz'e yükseltildi. Standart olarak 3.5GHz'de çalışan ve çarpan kilidi açık olarak gelen yeni işlemci, Ivy Bridge işlemciler için hazırlanan 7 serisi çipsetlerin en donanımlısı olarak gösterebileceğimiz Z77'nin kontrol ettiği Z77-GD65 anakart üzerinde profesyoneller tarafından sıvı azot ile hız aşırtıldı.
Yapılan çalışma kapsamında çekirdek gerilimi 1.968v seviyesine yükseltilen işlemcide 7GHz saat hızına BCLK değeri 111.23MHz, çarpan ise 63'e çıkartılarak ulaşıldı. Transcend üretimi DDR3 bellek modüllerinin eşlik ettiği çalışma, 22nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Ivy Bridge işlemci ailesinin hız aşırtma potansiyelini gösteren önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. 8MB Seviye 3 bellek kapasitesine ve DirectX 11 destekli HD4000 grafik birimine sahip olan Core i7-3770K'nın, bu ayın sonuna doğru serinin diğer üyeleriyle birlikte kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.
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Sizi seçip de gönderiyorlar foruma zaten.
2700k kullanıyorum denemek için 5 ghz thermaltake fri ock soğutucu ile 2 gün duramadım.içim rahat değil.
7 ghz o.c siz çıkarsınlar o zaman güzel derim.
evde fabrika calıstırıyokya bunlar artık yetersiz kalır 7 ghz olması lazım
1 çekirdek 2 threat 7 ghz 'damı sorarım size bilmiyorum çünkü, ha bu işlemcinin diğer çekirdeklerini neden açmıyorlar 7ghz'a getirirken :) bilen biri anlatırsa sevap işler akşam akşam
azot la bu hızı görüp orgazm mı olucaz ne biçim bi işsizliktir bu
ucuz a hızlı oyun nasıl oynarız bize o konuda yardım cı olsun
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İşlemci, overclock ve hız aşırtma