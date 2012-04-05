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Intel'in 22nm Core i7-3770K işlemcisi 7GHz'e hız aşırtıldı

7 yıl
23b
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49
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'inn 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı üçüncü nesil Core işlemci ailesinin ilk etaptaki en hızlı temsilcisi olacak Core i7-3770K'nın çalışma frekansı hız aşırtma ile 7GHz'e yükseltildi. Standart olarak 3.5GHz'de çalışan ve çarpan kilidi açık olarak gelen yeni işlemci, Ivy Bridge işlemciler için hazırlanan 7 serisi çipsetlerin en donanımlısı olarak gösterebileceğimiz Z77'nin kontrol ettiği Z77-GD65 anakart üzerinde profesyoneller tarafından sıvı azot ile hız aşırtıldı.
Yapılan çalışma kapsamında çekirdek gerilimi 1.968v seviyesine yükseltilen işlemcide 7GHz saat hızına BCLK değeri 111.23MHz, çarpan ise 63'e çıkartılarak ulaşıldı. Transcend üretimi DDR3 bellek modüllerinin eşlik ettiği çalışma, 22nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Ivy Bridge işlemci ailesinin hız aşırtma potansiyelini gösteren önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. 8MB Seviye 3 bellek kapasitesine ve DirectX 11 destekli HD4000 grafik birimine  sahip olan Core i7-3770K'nın, bu ayın sonuna doğru serinin diğer üyeleriyle birlikte kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor. 
 
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bioteknoloji 7 yıl en beğenilen
Ee amd den farkı ne ? amd de 8 GHz görüyodu sıvı azotla. Gidip 3-5 kilo sıvı azotmu alalım yani?? bırakın bu işleri fiyatı düşürün bize o yeter sanki 7-8 GHz kullanacak biri varda. bize parası önemli hangisi ucuzsa onu alırız!!!
Ee amd den farkı ne ? amd de 8 GHz görüyodu sıvı azotla. Gidip 3-5 kilo sıvı azotmu alalım yani?? bırakın bu işleri fiyatı düşürün bize o yeter sanki 7-8 GHz ku...
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plus_pixel 7 yıl
amd ye buradan selamlarımı iletiyorum saolsunlar intelin pazar payını büyütüyorlar.
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar Ben 2005 Yılından beri Bilgisayar sektöründeyim şu anda dükkanım var ve kendim 1 numaralı bilgisayar oyuncusuyum ama size şunu söylemek istiyorum tamamen para tuzağı başka bir şey değil o hızlarda kullanılabilecek ne program var nede oyunlarda böyle bir destek var oyunlar bu işlemciye tam destek verene kadar yerine hep yeni teknolojiler çıkıyor ve hep yenisini istiyorsun ve zamanında aldığın bileşenler çöp oluyor bunu oyun için alacaksanız hiç bilgisayar kurmayın kendinize alın bir tane playstation bir işlemci veya ekran kartı fiyatında boşa masraf yapmayın en az 6 sene gideri oluyor valla kendim bu işi yaptığım halde ettiğim masraf dünya kadar yazık değilmi bize cebimize iyi günler
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N.Aksel 6 yıl
Neredeyse 1 yıllık hortun üzerine, "1 numaralı bilgisayar oyuncusuyum" lafı tam gitmiş ha.

Sizi seçip de gönderiyorlar foruma zaten.
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perseepona 7 yıl
ln2 overclock sonuçlarına bakıp da ivy bridgelere fazla bel bağlamamak lazım.bir çok sitede mühendislik örneği ile test yapanlar ivylerin overclocklandığında ciddi anlamda sıcaklıklarının arttığını bildirmiş. sıvı soğutma 4.8 ghz da 98 dereceyi bulanlar ve hatta 103 dereceye çıkanlar var yine aynı saat hızlarında.
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cengiz_vga 7 yıl
skor normal voltaj ve sogutma sıstemıen bakarsak gene azot kullanımıs ve cekırdekler kapatılıp tek cekırdekle skor elde edılmıs.bence ahım sahım bı skor degıl bu.normal degerlerde oc denemelerı yapsınlar.çeskı q6600 bıle 4ghz zor olurken tek cekırdek moduna getırılınce 5.5ghz oluyordu
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Salvation27 7 yıl
ya ben bişeyi anlamıyorum.. 7 ghz olunca istediği kadar stabil olsun insanın içi rahat olmaz.sanki ocakta yemek var ve yanmasın sıkıntısı..
2700k kullanıyorum denemek için 5 ghz thermaltake fri ock soğutucu ile 2 gün duramadım.içim rahat değil.
7 ghz o.c siz çıkarsınlar o zaman güzel derim.
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865pe 7 yıl
Tek çekirdekle alınmış, sadece görüntü amaçlı alınmış bir ss aferim intel.
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perikentli 7 yıl
sıvı azotları hazırlayın arkadaşlar varsa bide 2000 lira hazırlayın yeni işlemciler geliyo lae şimdi elimizdeki 2600k,2700k ları satıp bunları alalım
evde fabrika calıstırıyokya bunlar artık yetersiz kalır 7 ghz olması lazım
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IceRulez 7 yıl
4 çekirdek 4 threat default hızlardamı daha verimlidir işlemci yoksa
1 çekirdek 2 threat 7 ghz 'damı sorarım size bilmiyorum çünkü, ha bu işlemcinin diğer çekirdeklerini neden açmıyorlar 7ghz'a getirirken :) bilen biri anlatırsa sevap işler akşam akşam
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E_Aydin35 7 yıl
OC için çarpan kilidinin açık olması büyük avantaj elverişli OC'ye anlaşılan bu güzel işte.. Bence fiyatı asla söylemeyin! :))
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Foxbat 7 yıl
3770k müthiş bir işlemciye benziyor. Eğer fiyatı da makul olursa bu yılın performans lideri 3770k olabilir.
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bladerunner4153 7 yıl
azot mu güldürmeyin beni :D
azot la bu hızı görüp orgazm mı olucaz ne biçim bi işsizliktir bu
ucuz a hızlı oyun nasıl oynarız bize o konuda yardım cı olsun
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MyCoDeR 7 yıl
Bende düşünüyordum asus p8z77 v-pro mu alsam msi z77a gd 65 mi diye bu haber daha sağlıklı bilgiler vermiş oldu bana :)
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MaterialScience 7 yıl
Evet beyler sıvı azotları hazırlayalım.
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bioteknoloji 7 yıl en beğenilen
Ee amd den farkı ne ? amd de 8 GHz görüyodu sıvı azotla. Gidip 3-5 kilo sıvı azotmu alalım yani?? bırakın bu işleri fiyatı düşürün bize o yeter sanki 7-8 GHz kullanacak biri varda. bize parası önemli hangisi ucuzsa onu alırız!!!
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