Intel'in 22nm Ivy Bridge işlemcileri tahminlerden erken gelebilir

Intel'in 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı 3. nesil Core işlemci ailesinin, şirketin güncel yol haritasına göre Mart-Nisan döneminde çıkması gerekirken Paul Otelli'nin verdiği bilgiler, Intel'in pratikte daha hızlı olacağının işaretleri olarak değerlendiriliyor. Intel tepe yöneticisi Otellini, 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Ivy Bridge işlemcileri için üretimin geçtiğimiz çeyrekte başladığını ve 3D transistör teknolojisine geçiş sürecinde ciddi boyutta sıkıntı yaratabilecek herhangi bir sorunla karşılaşılmadığını ifade etti.

Son gelen bilgilere göre Intel, Ivy Bridge işlemci ailesini yıl sona ermeden önce kullanıcılara sunmaya başlayabilir. Bu gelişme şirketin tik-tak iş geliştirme modeline sadık kalma gayretinin de bir göstergesi durumunda zira hatırlanacağı üzere Intel, Sandy Bridge işlemci ailesi Ocak ayında yaptığı lansmanda duyurmuştu. Şu an için Intel'in iş ortaklarına dağıttığı kurumsal yol haritasında bir değişiklik bulunmuyor ancak şirketin bir numaralı ismince yapılan açıklamalar, Intel'in yeni yıla sürprizle girmek istediğinin bir göstergesi olabilir.

Ivy Bridge tabanlı üçüncü nesil Core işlemci ailesiyle Intel, mikroişlemci mimarisinde radikal değişiklikler yapmak yerine üretim teknolojisine yoğunlaşırken, hem işlem gücü açısından güncellemeler sunacak hem de yeni nesil entegre grafik birimiyle görsel performansı arttırıp, DirectX 11 desteğine geçiş yapacak. 3D transistör teknolojisi sayesinde akım kaçaklarını minimize eden Intel, yeni işlemcileriyle birlikte ısıl güç tasarımını da aşağı çekecek ve örneğin Core i7-2600K/2700K'nın yerini alması beklenen Core i7-3700K ile daha yüksek işlem ve grafik performansına karşın 77 Watt ile daha düşük TDP değeri sunacak.