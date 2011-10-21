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Intel'in 22nm Ivy Bridge işlemcileri tahminlerden erken gelebilir

7 yıl
25,6b
1
56
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel'in 22nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Ivy Bridge kod adlı 3. nesil Core işlemci ailesinin, şirketin güncel yol haritasına göre Mart-Nisan döneminde çıkması gerekirken Paul Otelli'nin verdiği bilgiler, Intel'in pratikte daha hızlı olacağının işaretleri olarak değerlendiriliyor. Intel tepe yöneticisi Otellini, 22nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Ivy Bridge işlemcileri için üretimin geçtiğimiz çeyrekte başladığını ve 3D transistör teknolojisine geçiş sürecinde ciddi boyutta sıkıntı yaratabilecek herhangi bir sorunla karşılaşılmadığını ifade etti.
Son gelen bilgilere göre Intel, Ivy Bridge işlemci ailesini yıl sona ermeden önce kullanıcılara sunmaya başlayabilir. Bu gelişme şirketin tik-tak iş geliştirme modeline sadık kalma gayretinin de bir göstergesi durumunda zira hatırlanacağı üzere Intel, Sandy Bridge işlemci ailesi Ocak ayında yaptığı lansmanda duyurmuştu. Şu an için Intel'in iş ortaklarına dağıttığı kurumsal yol haritasında bir değişiklik bulunmuyor ancak şirketin bir numaralı ismince yapılan açıklamalar, Intel'in yeni yıla sürprizle girmek istediğinin bir göstergesi olabilir.
Ivy Bridge tabanlı üçüncü nesil Core işlemci ailesiyle Intel, mikroişlemci mimarisinde radikal değişiklikler yapmak yerine üretim teknolojisine yoğunlaşırken, hem işlem gücü açısından güncellemeler sunacak hem de yeni nesil entegre grafik birimiyle görsel performansı arttırıp, DirectX 11 desteğine geçiş yapacak. 3D transistör teknolojisi sayesinde akım kaçaklarını minimize eden Intel, yeni işlemcileriyle birlikte ısıl güç tasarımını da aşağı çekecek ve örneğin Core i7-2600K/2700K'nın yerini alması beklenen Core i7-3700K ile daha yüksek işlem ve grafik performansına karşın 77 Watt ile daha düşük TDP değeri sunacak.

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BraveHeart 7 yıl en beğenilen
77 Watt TDP değeri ile daha yüksek performans, helal olsun. Kim ne derse desin, Intel bu işi biliyor ve yapıyor.
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DH Misafiri 7 yıl
Dolar kuru düşük olsun başka bişey istemiyorum. Ebemizi sinemaya götürdü bu kur farkı, yeter artık.
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DH Misafiri 7 yıl
turanlib adlı arkadaş sana bu oku senin imanın eksik olmasa başkasında imanı ne ararsın?? birçoğu alınabilecek seviyede olan bu bilişim teknlolojilerine bu paraları vermeyipte nasıl öbür dünyayı düşünmüş oluyoruz? sen ne alakasın dostum burda böyle limon atıyorsun sana kim diyor hayatını bunlara ada? teknloji hızla gelişiyor takip edersin dilediğin kadar paranıda buna gerekli veya gereksiz olsun harcarsın veya harcamazsın bu senin bileceğin iştir bundan bizene başkasından da SANANE? küçücük beynin ile herşeyi anladığını sanıpta atlama öle adamı rezil ederler.
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rabitelli 7 yıl



Yav kimdir bu misafir anlamadım ki arkadaş ya????

Kopartıyor her seferinde yorumlarıyla/hortlarıyla.........



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turanlib 7 yıl
Bu işlemcilere merak saran kafalar sizin aklınız çarçuramı çalışıyor.Sizin gibi aklı kıtlar yüzünden milyonlarca insan kurdukları sistemler 1/2 yılda enkaza dönüşüyor .Sırf 100/5-10 fark performans elde edeceğim diye delice her çıkan ürünün peşindenden ahmakça koşuyorsunuz hiç bunun sonu uçurum diyen yok.Paranız bolsa sonsuz ahiret hayatına yatırım yapında Allahu Tealada size günahlarınızdan dolayı size merhamet etsin!...
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AL[e]N 7 yıl
turanlib

23 mesajınvar 20si bu gönderdigin mesaj :)
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michael scofield77 7 yıl
inatla istediğim fiyatlara düşmeden almayacağım
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6Clas 7 yıl
Buldozerler çıkıtıya piyasada hemen İntel 1adım atmazsa batar sanki 2.el i5 ler ne olur acaba i7 ler merak ediyorum onlarda mı i79XX serisi gibi dün çıkıpta demode olur.
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michael scofield77 7 yıl
3d transistör ve 77W gayet iyi sonuçlar ancak fiyatlar istediğim seviyeye inene kadar ne işlemci alırım ne sistem toplarım
ben saf değilim
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khytr89 7 yıl
bu sandyler ivyler daha iyi bir grafik için piyasaya çıkıyor.. aslında harici ekran kartı alacaklar için pekte birşey ifade etmiyor.. %10 performans artışı ve kullanmayacağın dahili gpu için sistemi değiştirmek + yeni teknoloji diye 2 katı daha fazla para bayılmak bence mantıksız..yeninin bir sonu yok.. şu an su2300 1.2 kullanıyorum gma4500 le birlikte.. şahsen benim ihtiyacımda bu..daha fazla daha fazla diyerek egonuzu şişirmeyin..
(ha şirketiniz vardır performans gerektiren işlemler vardır amenna ama burda yorum yapanların çoğu ev kullanıcısı)
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dreamblue35 7 yıl
bios güncellemesi ile ivy br. işlemciler sandy bridge anakartlarda kullanılabiliyor değil mi arkadaşlar
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1444 7 yıl
dreamblue35

bios güncellemesi ile ivy br. işlemciler sandy bridge anakartlarda kullanılabiliyor değil mi arkadaşlar

yeni soketle geliyor sanırım lga 2011
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ihsnlky 7 yıl dreamblue35
dreamblue35

bios güncellemesi ile ivy br. işlemciler sandy bridge anakartlarda kullanılabiliyor değil mi arkadaşlar

tabi ki, eğer anakartın P67 veya Z68 soketli ise kullanabilirsin
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karaköy_soğancısı 7 yıl
3D Transistör Teknolojisi oyunlara videolara ne gibi bir yararı olcak acaba ?
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V4LKyR 7 yıl
sahafiec
Core i7-3700K için 77W TDP değeri kulağa fazlasıyla hoş geliyor, tabii fiyatı da ona göre olacaktır. gel gelelim madem teknolojiyi ve verimliliği bukadar iyi kontrol edebiliyor Intel, neden Sandy Bridge-Elerin tümü 130W TDP? donanimhaber.com/...

3D Transistör Teknolojisi. Sandy Bridge'de yok, Ivy Bridge'de var.
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SeKSandDoRT 7 yıl
bwhiteshark
AMD ayvayı yedi.

Aynen, olayı en kestirme anlatan sözcük bu olmuş ..
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alito 7 yıl
yeni sistemde ivy kullanıcam anlaşıldı
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sahafiec 7 yıl
Core i7-3700K için 77W TDP değeri kulağa fazlasıyla hoş geliyor, tabii fiyatı da ona göre olacaktır.

gel gelelim madem teknolojiyi ve verimliliği bukadar iyi kontrol edebiliyor Intel, neden Sandy Bridge-E'lerin tümü 130W TDP?

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